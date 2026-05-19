Lidé stále více touží po návratu Fyalovy vlády. Byla skvělá, božínku, jak ta byla skvělá!
Po nejhorší vládě v dějinách, která po sobě zanechala spálenou zemi, ožebračila důchodce a zatáhla nás do války, která trvá už pátým rokem, máme teď konečně naopak nejlepší (Babišovu) vládu v českých dějinách!
Ani vláda Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, který natahal do českého pohraničí německé kolonisty, (neboť byl sám Germánem jakožto pravnuk Fridricha Barbarossy, po němž Sudeťáci pojmenovali svou operaci na přepadení Sovětského svazu, což doteď nemohou naši lidé Přemyslu Otakarovi II. zapomenout a neuznávají ho jako českého krále), nebyla tak úspěšná, jako je úspěšná vláda Andreje Babiše, který je shodou okolností taky poloviční sudeťák, ale tito sudeťáci, z nichž pochází Andrej Babiš, byli hodní.
Úspěchů, kterých dosáhla nejúspěšnější vláda Andreje Babiše je tolik, že kdybychom je zde měli všechny vyjmenovat, tak zahltíme server a spadne celá síť. Z tohoto důvodu se musíme omezit jen na ty úspěchy nejzářivější. Tak například velkým úspěchem Babišovy vlády je zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a Tomia Okamury.
Takovým úspěchem se opravdu nemůže pochlubit žádná jiná vláda!
Úspěchem, kterým se nemůže rovněž pochlubit nikdo jiný, je i to, že Filip Turek obývá ministerskou kancelář na ministerstvu životního prostředí, ačkoliv není ministrem.
Velkým úspěchem Babišovy vlády jsou i Dluhopisy Republiky, kterým naši lidi půjčí Babišově vládě na svoje vlastní důchody, což paní Schillerovou dohání k slzám!
Úspěchem je i zrušení poplatků za televizi a za rozhlas, které se uskuteční okamžitě poté, kdy se ministru Klempířovi podaří sesmolit patřičný zákon.
Babišova vláda úspěšně zabránila i rozpoutání třetí světové války, když snížila naše výdaje na obranu.
Úspěchem je i navrácení dotací Agrofertu, takže se naši lidé mohou těšit na čerstvý toustový chléb, jakož je úspěchem i zastropování cen pohonných hmot, které jsou tak jen o něco málo dražší než za předchozí nejhorší vlády.
Velikánským úspěchem je i to, že prezident rozvědčík nepojede na summit NATO, kterýmžto úspěchem se rovněž nemůže pochlubit žádná jiná vláda.
Ale nesporně největším úspěchem Babišovy vlády, kterého dosáhla za šest měsíců svého fungování, je zvýšení porodnosti, což je nesporným důkazem, že už je zase líp!
Když se loni v létě začaly tvořit fronty dobrovolníků před reprodukčními klinikami, která vlastní, respektive nevlastní Andrej Babiš, byl pan Pokojný jedním z těch našich lidí, který se bez váhání postavil do této fronty, aby si nechal paní Monikou odebrat své sperma, protože nenáviděná Fialova vláda se hroutila a ve vzduchu viselo drtivé vítězství nynější vládní koalice, jelikož naši lidé už měli dost toho, že cizí zájmy mají přednost před jejich.
„Je to moje občanská povinnost darovat na Babišovu výzvu sperma jeho reprodukčním klinikám určeným pro naše lidi. Chci, aby naše země, která bude mít již brzy nejlepší vládu, byla obydlená našimi lidmi a ne chirugy z dovozu, Ukrajinci a Sudeťáky!“ vykládal pan Pokojný chlapům, který stáli ve frontě spolu s ním, aby si dali paní Monikou odebrat sperma.
„Toho, že by nebylo líp, se nebojím. Ale bojím se toho, aby příští rok nejel Pavel zase na summit NATO, když je bývalý lampasák,“ strachoval se pan Petrzalka, který stál hned za panem Pokojným.
„Toho se nebojte, po volbách už nám nebudou vládnout žádní bývalí komunisté! A rozvědčík už nikam nepojede, potáhne z Hradu jako prašivý pes!“ ujistil pana Petrzalku pan Pokojný, který už byl na řadě.
„Další! Kdo je další, prosím? Tady pán?“ vykoukla ze dveří, za nimiž probíhal odběr spermatu pro reprodukční kliniky, paní Monika.
„Já! Já jsem teď na řadě!“ řekl pan Pokojný hrdě, a když pak vyšel ven, stejně tak hrdě hlásil. „Byly toho dva kýble!“
V případě pana Petrzalky už paní Monika tak úspěšná nebyla. Ale i ten centilitr, co z něho dostala, se počítá, protože i pán Petrzalka je náš člověk a on i svým náprstkem přispěl k tomu, že se po šesti měsících Babišovy vlády zvýšila porodnost, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná vláda, protože Babišova vláda je ta nejlepší...
Karel Trčálek
Sudetoněmecký sjezd. Proč jeho konání v Brně naše lidi tolik rozhořčilo?
Sudeťáci za zvuků bubnů a píšťal vpochodují do brněnských ulic až za necelý týden, ale už teď je jisté, že neprojdou! Tato země je našich lidí, kteří ze svých těl postaví němou barikádu a zastaví plíživou germanizaci!
Karel Trčálek
Podle pana L. Jakla není sobectví jednotlivých zemí brzdou pokroku
V Institutu Václava Klause se po kradení per pustili i do matení pojmů, když udělali z Adolfa Hitlera progresivistu a liberála...
Karel Trčálek
Sudeťáci se usmiřují s Čechy. Podpořte brněnský sjezd, a můžete dál nakupovat v Lidlu!
Nespravedlnost a kolektivní vina, jež nevděční Češi po válce uplatnili vůči sudetským Němcům, jsou poskvrnou vztahů mezi našimi národy. Možnost nakupovat v Lidlu musíme chápat jako krásné gesto a podanou ruku. Nelze odmítnout
Karel Trčálek
S čím Bernd Posselt nesouhlasí? Odpověď panu Z. Hornerovi na jeho otázku
Pan Z. Horner se ptá s čím B. Posselt, mluvčí nenáviděných Sudeťáků nesouhlasí. Snad tento můj článek panu Z. Hornerovi aspoň trochu pomůže při hledání odpovědi na jeho otázku
Karel Trčálek
Vystavování lebky světice bylo vandalstvím, které teď Bůh po zásluze potrestal
Arcibiskup Přibyl vyhrožuje kletbou, jako by lebka svaté Zdislavy patřila jemu a nikoliv Bohu, za jehož služebníka se tento „arcibiskup“ vydává...
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co...
Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou...
Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů
Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a...
V nemocnicích zatím Adéla prožila polovinu života. Kterou vzácnou nemocí od narození trpí?
Každý z nás chce být jedinečný. Když vám ale život ztrpčuje vzácná nemoc, kterou má na světě jen...
Pronájem kanceláří 41 m2 s parkováním - Olomouc - Holice
Hamerská, Olomouc - Holice
9 900 Kč/měsíc
- Počet článků 3258
- Celková karma 23,34
- Průměrná čtenost 842x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře