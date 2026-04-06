Lidé se opět vrátili k Měsíci, protože Američané jsou také lidé...
Před několika dny jsme odstartovali k Měsíci z planety Země, na níž momentálně zuří několik skvělých válek, které mají vrátit lidstvo do doby kamenné.
Let probíhal úspěšně a tak jsme se i s naší kosmickou lodí k Měsící přiblížili natolik, že jsme mohli na vlastní oči spatřit i tu stranu, kterou před námi přirozená družice naší rodné planety cudně odvrací..
„Podívejte, Měsíc je taky placatý, stejně jako naše planeta!“ vykřikl jsem, když jsem spatřil odvrácenou stranu Měsíce.
„Ano, Měsíc je evidentně placatý, tady máme důkaz, který nikdo nevyvrátí,“ přikývl velitel našeho letu.
„A těch základen, co tam je! Podívejte,“ ukazovala jediná žena v naší posádce na stavby, kterými byla odvrácená strana Měsíce zcela posetá.
„Hm, základnu wehrmachtu tam nikde nevidím. Ale tamhle to, to budou určitě základy reptiliánů, to se hned pozná. A támhle mají základny ilumináti. Ty vysoké tisícipatrové baráky v Mare Orientalis patří globálním liberálním elitám, a ty montovny postavené na orné půdě, ty patří určitě americkým zbrojařům, kteří odtud posílají zbraně na Ukrajinu, aby se tam vraždili Slované navzájem!“ ukazoval jsem na jednotlivé základny.
„Ano, odtud se ovládá náš svět prostřednictvím médií, bank a nadnárodních korporací, odtud se likvidují tradiční rodiny i celé národy, kromě národů maďarského a slovenských, protože jejich vůdcové hájí vlastní zájmy,“ konstatoval velitel.
„Bože, to je děs! Do jakého bahna jsme to zapadli! Musíme okamžitě vystoupit z EU a NATO, než nás zelení teroristi dočista vyhladí!“ zvolala jediná žena v posádce, když to viděla.
„Něco by se s tím mělo dělat, aby se naši lidi měli líp,“ podotkl jsem.
„Vybombardujeme to tady všechno koblihami. Ještě, že jsme si je vzali. Zachráníme lidstvo před zkázou, která přichází z Měsíce. Naše koblihy jsou velmi účinné, mohou zničit bunkry, které se nalézají i několik kilometrů pod měsíčním povrchem,“ usmál se kapitán. „Až to tady všechno zničíme, tak se naši lidi budou mít líp, žádná evropská vrchnost už nám nebude diktovat, co máme dělat.
Jste připraveni?!“
„Připraveni!“ odpověděli jsme jako jeden muž.
„Vraťte to tady do doby kamenné!“ zavelel velitel.
„Provedeme!“ odpověděli jsme opět jako jeden muž a zasypali odvrácenou stranu Měsíce našimi koblihami, takže se všechno obrátilo v prach a lidstvo, včetně našich lidí, ze sebe setřáslo okovy globální nadvlády médií, bank a České televize.
„Ještě, že nejsme očkování, jinak by nás jistě zahubily van Allenovy pásy,“ oddechl jsem si, když bylo hotovo a my se vydali na zpáteční cestu.
A na té zpáteční cestě jsme dobře viděli, jak se planeta Země neustále vychyluje ze své dráhy, čehož důsledkem je i změna klimatu, čímž se potvrzuje i jediná Pravda o příčině změny klimatu, kterou hlásá náš milovaný Vůdce...
Karel Trčálek
|Další články autora
- Počet článků 3231
- Celková karma 23,07
- Průměrná čtenost 844x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře