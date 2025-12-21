Libtardí narativ pana Hornera, Fiala je agresor!

Pan Horner preferuje narativ, že za válku na Ukrajině můžou především libtardi a novináři, kteří nám předkládají lživé informace, a nikoliv Rusko, které se jen brání...

Jednou se Putin probudí a vidí, že Rusko má svoje důvody, aby se bránilo, protože jej právě napadl Západ.

„Jářku nedá se nic dělat! My jsme válku nechtěli, ale bránit se musíme, to je marná věc! To nejde, aby Západ útočil takto na Rusko!!“ zvolá Putin a nevěřícně kroutí hlavou. „Západu se prostě nedá věřit! Jsou to lháři od Boha! My jsme všechny dohody dodrželi. Tady by se hodil citát básníka Eliota z jeho Pustiny, něco v tom smyslu, že když nevíš, tak neuhodneš

Vůbec nechápu, jak jsme do této války se Západem mohli nechat vehnat?

Prostě jsme Západu věřili a věřili jsme mu proto, že jsme chtěli mír, nechtěli jsme válku.

Ale co se dá dělat, Západ na nás zaútočil, musíme se bránit!

Musíme si vzít, co nám patří a co nám Fiala ukradl!

Musíme si vzít zpátky celou Ukrajinu, protože my jsme válku nechtěli!

Ale Západ nám válku vnutil, tak si musíme vzít naši milovanou Ukrajinu zpátky!

Musíme prostě projevit rozum a jednat lidsky, tak jak, my Rusové vždy jednáme, a všechno na Ukrajině rozbombardovat, protože Ukrajina je Rusko!

A my, Rusko, jsme teď prostě nový evropský Žid, lidská bytost, která nemá svůj domov, protože je doma všude, my, Rusko, jsme teď ten vyvolený národ, na nás Bůh ukázal!

Marná sláva, musíme válčit, i když válčit nechceme!“

Putin měl pravdu, nemohl dělat nic jiného, než válčit, když Západ zase napadl Rusko a nedodržel svůj svatý slib, že nebude rozšiřovat NATO o země, které byly ruskými koloniemi, protože má na tyto země Rusko svaté právo.

Ale i když měl Putin pravdu, moc se mu válčit nechtělo, aby taky chtělo, když byl od přírody mírumilovný člověk.

A tak seděl a seděl a nic nedělala, místo toho aby válčil, když Západ napadl Rusko.

Viděl to pan Horner, jak jen Putin sedí, sedí a neválčí, i když Západ napadl Rusko a bylo mu z toho nanic, jak se Rusko nebrání, jak neválčí za mír.

„Další oběť libtardího narativu! Máte na svědomí Putina i celé Rusko! Co bude s ruskojazyčnou menšinou na Donbase, až se tam vrátí Ukrajinci a zjistí, že už žádná ruskojazyčná menšina po ruské okupaci neexistuje?“ vykřikl pan Horner a zahrozil pěstí všem libtardům tak moc, až se celá Oděsa jedním vrzem proměnila v sutiny, nad kterými se konečně rozprostřel mír a pokoj, neboť právu a spravedlnosti bylo právě učiněno za dost...

Zdroj: Karel Trčálek „Putin“

Autor: Karel Trčálek | neděle 21.12.2025 8:08

Karel Trčálek

  Počet článků 3168
  Celková karma 22,61
  Průměrná čtenost 849x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

