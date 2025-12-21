Libtardí narativ pana Hornera, Fiala je agresor!
Jednou se Putin probudí a vidí, že Rusko má svoje důvody, aby se bránilo, protože jej právě napadl Západ.
„Jářku nedá se nic dělat! My jsme válku nechtěli, ale bránit se musíme, to je marná věc! To nejde, aby Západ útočil takto na Rusko!!“ zvolá Putin a nevěřícně kroutí hlavou. „Západu se prostě nedá věřit! Jsou to lháři od Boha! My jsme všechny dohody dodrželi. Tady by se hodil citát básníka Eliota z jeho Pustiny, něco v tom smyslu, že když nevíš, tak neuhodneš
Vůbec nechápu, jak jsme do této války se Západem mohli nechat vehnat?
Prostě jsme Západu věřili a věřili jsme mu proto, že jsme chtěli mír, nechtěli jsme válku.
Ale co se dá dělat, Západ na nás zaútočil, musíme se bránit!
Musíme si vzít, co nám patří a co nám Fiala ukradl!
Musíme si vzít zpátky celou Ukrajinu, protože my jsme válku nechtěli!
Ale Západ nám válku vnutil, tak si musíme vzít naši milovanou Ukrajinu zpátky!
Musíme prostě projevit rozum a jednat lidsky, tak jak, my Rusové vždy jednáme, a všechno na Ukrajině rozbombardovat, protože Ukrajina je Rusko!
A my, Rusko, jsme teď prostě nový evropský Žid, lidská bytost, která nemá svůj domov, protože je doma všude, my, Rusko, jsme teď ten vyvolený národ, na nás Bůh ukázal!
Marná sláva, musíme válčit, i když válčit nechceme!“
Putin měl pravdu, nemohl dělat nic jiného, než válčit, když Západ zase napadl Rusko a nedodržel svůj svatý slib, že nebude rozšiřovat NATO o země, které byly ruskými koloniemi, protože má na tyto země Rusko svaté právo.
Ale i když měl Putin pravdu, moc se mu válčit nechtělo, aby taky chtělo, když byl od přírody mírumilovný člověk.
A tak seděl a seděl a nic nedělala, místo toho aby válčil, když Západ napadl Rusko.
Viděl to pan Horner, jak jen Putin sedí, sedí a neválčí, i když Západ napadl Rusko a bylo mu z toho nanic, jak se Rusko nebrání, jak neválčí za mír.
„Další oběť libtardího narativu! Máte na svědomí Putina i celé Rusko! Co bude s ruskojazyčnou menšinou na Donbase, až se tam vrátí Ukrajinci a zjistí, že už žádná ruskojazyčná menšina po ruské okupaci neexistuje?“ vykřikl pan Horner a zahrozil pěstí všem libtardům tak moc, až se celá Oděsa jedním vrzem proměnila v sutiny, nad kterými se konečně rozprostřel mír a pokoj, neboť právu a spravedlnosti bylo právě učiněno za dost...
Karel Trčálek
Když politici neumějí vůbec prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerstev proběhlo důstojně, nová vláda úspěšně pokračuje v šlépějích vlády předešlé...
Karel Trčálek
Velmi poťouchlý kuplet Jaromíra Nohavici
Za všechno může Babiš a Putin. I za to, že Jaromír Nohavica podepsal spolupráci s StB může Babiš a Putin. Jaromír Nohavica se prostě opět trefil do černého...
Karel Trčálek
Jedinou možnou záchranou Evropy je válka s Ruskem
Před několika adventními dny zveřejnil pan Z. Horner článek s názvem Válka je zločin, aby sám sebe v tomto článku nazval sviní. Proč tak učinil, není mi jasné, asi budu muset požádat J. Bobošíkovou, aby mi to vysvětlila...
Karel Trčálek
Česká televize si dovolila hodně. Její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz!!!
Naštěstí se blýská na lepší časy. Nebude to už dlouho trvat a lepšolidé a chciválci přijdou o svou hlásnou troubu liberálních lží a válečné propagandy. Patřící, díky Babišovi, opět lidu, stane se Česká televize majákem Pravdy!
Karel Trčálek
Ano, válka je zločin!
A ta, která se bude bezprostředně týkat i nás, je na spadnutí. A ve chvíli, kdy vypukne, stanou se i z nás zločinci...
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění
Zpoždění až 90 minut nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku...
Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy
Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy....
Kraj chce pro střední školu v M. Budějovicích nové dílny za téměř 250 mil. Kč
Kraj Vysočina chce pro svoji střední školu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku postavit nový...
Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem
Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž...
Pronájem bytu 1+1, 45 m2, Hranice, ul. Tř. 1. máje
Hranice, okres Přerov
9 000 Kč/měsíc
- Počet článků 3168
- Celková karma 22,61
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře