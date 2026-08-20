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Levičák L. Větvička obviňuje Českou televizi z levičáctví. To by nevymyslel ani Havel

Přívrženec nacionálního socialismu Ladislav Větvička nenávidí levičáckou Českou televizi, v jejíž radě sedí majitel soukromé televize Luboš Xaver Veselý...

Ladik je pohodový týpek. Přes den pije irskou whisky, kouří doutníky a zdá se, že mu nic nechybí, protože se spokojeně usmívá. Ale k večeru se duševní rozpoložení Ladika prudce mění, všechna ta pohoda, která z něj vyzařuje přes den, je jen ticho před bouří.

Sotva začnou večerní zprávy na ČT1 stává se z Ladika doslova rozzuřená bestie s obličejem rudým tak, že i Kateřina Konečná je proti rudému Ladikovu obličeji lední medvědicí.

Ladik si sedne k televizi tak, že má své rty takřka nalepené na obrazovce a jako by smyslů zbavený (což je ovšem jen zdání, protože Ladik se nachází ve stavu osvícení, tedy ve stavu, kdy je lidem zjevovaná světovládci utajovaná Pravda) křičí: „Lžete! Lžete od rána do večera! Ovlivňujete témata ve prospěch liberální levice! Jste nekulturní klubko zmijí, které musí být rozprášeno! Já to vím, já mám Krameriovu cenu, já nikdy nelžu, lháři ulhaní, levičáci!“

Takto křičí Ladik, dokud neskončí zprávy a slouží mu ke cti, že televizní obrazovka není vůbec poprskaná, což by nikdo z redaktorů České televize, ani žádný levičák nedokázal.

Když skončí zprávy, vyžahne Ladik dvoudecák irské whisky a za chvíli je zase v pohodě. Popíjí whisky, kouří doutníky a někdy okolo půlnoci usne spánkem spravedlivých a spí jak malé děcko, jako čerstvě nakojené miminko až do rána.

Kde jsou ty časy, kdy Ladik jezdil se Sterzikem, bývalým vůdcem nacionálně socialistického Stačilo! Po společných besedách!

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 20.8.2026 10:56 | karma článku: 15,60 | přečteno: 221x

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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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