Letos ve Strážnici vyhrál nejen P. Macinka, ale i K. Lhotská, agilní novinářka z Deníku To
V redakci deníku To se slavilo velké vítězství Petra Macinky nad libtardy ve Strážnici.
Soudruh šéfredaktor Stoniš tančil od samé radosti verbuňk na svém pracovním stole tak, až se mu od toho natřásala jeho opuchlá oční víčka.
„Za Trumpa! Za Churchilla!“ výskal u toho radostí spolu s bohem veselí Backchem, který se v redakci Deníku To ocitl bůhví jak.
Ale Káťa byla smutná. Ne, že by se neradovala z velkého vítězství Petra Macinky ve Strážnici, ale protože to byla přemýšlivá holka, věděla dobře, že ještě zdaleka není vyhráno.
Všiml si toho i soudruh šéfredaktor Stoniš.
„Už zase jsi zádumčivá, Káťo? Proč se neraduješ jako my všichni? Ten článek byl naprosto skvělý, co jsi napsala! Přesně tak měl vypadat!“ pokoušel se soudruh Stoniš rozveselit Káťu.
„Ne, nebyl to dobrý článek. Nebylo tam nic o evropské vrchnosti,“ zavrtěla Káťa hlavou.
„Pro jednou se nic nestane! Vynahradíš si to příště, takových článků o evropské vrchnosti ještě napíšeš!“ chlácholil Káťu soudruh šéfredaktor Stoniš.
„Ale já už nechci psát žádné články o evropské vrchnosti!“ vybuchla Káťa tak, až všechno veselí v redakci utichlo a dokonce i sám Bakchus ztichl a udiveně hleděl na Káťu, „já chci, aby už žádná evropská vrchnost nebyla! Abychom byli zase velká a skvělá Česká republika!
Ano, Petr Macinka vyhrál ve Strážnici, urazil ty, které nenávidíme, protože mají kyselé duše, všichni tady Petrovi Macinkovi tleskáme, jak to těm opilcům na folklórním festivalu nandal!
Ano, bitvu ve Strážnici jsme vyhráli, posílili jsme se v naší víře v Petra Macinku, ve velké myšlenky, které prezentuje a prosazuje!
Ale zatímco jsme vyhráli bitvu ve Strážnici, tak se Pavel násilím zmocnil vedení delegace na summitu NATO!
A my víme, proč to udělal!
Aby jménem České republiky, protože mu to ta pitomá Ústava umožňuje, schválil obří úvěr 70 miliard eur pro Ukrajinu, což otevře dveře obřím ziskům pro české zbrojaře!
Ne, pro americké zbrojaře, ale pro české zbrojaře!
A my přece chceme, takové máme notičky, aby se český zbrojní průmysl zlikvidoval!
Takže český zbrojní průmysl pokvete a my tady jásáme nad tím, že Petr Macinka urazil ve Strážnici ty, kteří ho stejně volit nebudou!
Pokud skutečně Ukrajina dostane těch 70 miliard eur a český zbrojní průmysl z toho bude profitovat, tak to bude i naše prohra!
A jistě není náhoda, že z Uherského Brodu, kde má sídlo Česká zbrojovka, vypravili do Strážnice dvacet autobusů zaměstnanců České zbrojovky, jak mě o tom informoval jeden učitel z Uherského Hradiště, kterým majitelé České zbrojovky nařídili, že mají Petra Macinku vypískat!“
Káťa měla pravdu. Najednou nebylo už co slavit.
„Koukám, že tady jsem u zbytečnej,“ pochopil i Bakchus, že v redakci Deníku To mu pšenka momentálně nepokvete a tak se sebral a šel zase o dům dál.
Karel Trčálek
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře