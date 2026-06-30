Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letos ve Strážnici vyhrál nejen P. Macinka, ale i K. Lhotská, agilní novinářka z Deníku To

Po pátečním vybučení soudruha ministra Oty Klempíře na festivalu ve Strážnici čekalo o den později to samé i jeho vládního soudruha Petra Macinku

V redakci deníku To se slavilo velké vítězství Petra Macinky nad libtardy ve Strážnici.

Soudruh šéfredaktor Stoniš tančil od samé radosti verbuňk na svém pracovním stole tak, až se mu od toho natřásala jeho opuchlá oční víčka.

„Za Trumpa! Za Churchilla!“ výskal u toho radostí spolu s bohem veselí Backchem, který se v redakci Deníku To ocitl bůhví jak.

Ale Káťa byla smutná. Ne, že by se neradovala z velkého vítězství Petra Macinky ve Strážnici, ale protože to byla přemýšlivá holka, věděla dobře, že ještě zdaleka není vyhráno.

Všiml si toho i soudruh šéfredaktor Stoniš.

„Už zase jsi zádumčivá, Káťo? Proč se neraduješ jako my všichni? Ten článek byl naprosto skvělý, co jsi napsala! Přesně tak měl vypadat!“ pokoušel se soudruh Stoniš rozveselit Káťu.

„Ne, nebyl to dobrý článek. Nebylo tam nic o evropské vrchnosti,“ zavrtěla Káťa hlavou.

„Pro jednou se nic nestane! Vynahradíš si to příště, takových článků o evropské vrchnosti ještě napíšeš!“ chlácholil Káťu soudruh šéfredaktor Stoniš.

„Ale já už nechci psát žádné články o evropské vrchnosti!“ vybuchla Káťa tak, až všechno veselí v redakci utichlo a dokonce i sám Bakchus ztichl a udiveně hleděl na Káťu, „já chci, aby už žádná evropská vrchnost nebyla! Abychom byli zase velká a skvělá Česká republika!

Ano, Petr Macinka vyhrál ve Strážnici, urazil ty, které nenávidíme, protože mají kyselé duše, všichni tady Petrovi Macinkovi tleskáme, jak to těm opilcům na folklórním festivalu nandal!

Ano, bitvu ve Strážnici jsme vyhráli, posílili jsme se v naší víře v Petra Macinku, ve velké myšlenky, které prezentuje a prosazuje!

Ale zatímco jsme vyhráli bitvu ve Strážnici, tak se Pavel násilím zmocnil vedení delegace na summitu NATO!

A my víme, proč to udělal!

Aby jménem České republiky, protože mu to ta pitomá Ústava umožňuje, schválil obří úvěr 70 miliard eur pro Ukrajinu, což otevře dveře obřím ziskům pro české zbrojaře!

Ne, pro americké zbrojaře, ale pro české zbrojaře!

A my přece chceme, takové máme notičky, aby se český zbrojní průmysl zlikvidoval!

Takže český zbrojní průmysl pokvete a my tady jásáme nad tím, že Petr Macinka urazil ve Strážnici ty, kteří ho stejně volit nebudou!

Pokud skutečně Ukrajina dostane těch 70 miliard eur a český zbrojní průmysl z toho bude profitovat, tak to bude i naše prohra!

A jistě není náhoda, že z Uherského Brodu, kde má sídlo Česká zbrojovka, vypravili do Strážnice dvacet autobusů zaměstnanců České zbrojovky, jak mě o tom informoval jeden učitel z Uherského Hradiště, kterým majitelé České zbrojovky nařídili, že mají Petra Macinku vypískat!“

Káťa měla pravdu. Najednou nebylo už co slavit.

„Koukám, že tady jsem u zbytečnej,“ pochopil i Bakchus, že v redakci Deníku To mu pšenka momentálně nepokvete a tak se sebral a šel zase o dům dál.

Autor: Karel Trčálek | úterý 30.6.2026 9:20 | karma článku: 12,58 | přečteno: 97x

Další články autora

Karel Trčálek

Ústavní soud zaťal tipec nedemokratické vládě a našim lidem novou naději, že bude líp

V Česku je pořádné horko i v politice. Naštěstí naši lidé stojí věrně na stráži parlamentní demokracie, kterou se ústavní pučisté pokusili změnit v prezidentskou diktaturu!

28.6.2026 v 10:54 | Karma: 21,88 | Přečteno: 394x | Diskuse | Politika

Karel Trčálek

Pokažený folklórní svátek ve Strážnici a nenávist voličů opozice podněcovaná s. Pavlem

Někteří voliči opozice opět neodolali a ventilovali svou nenávist podněcovanou prezidentem Pavlem nedůstojným vypískáním místopředsedy vlády Petra Macinky na folklórním festivalu, na který politika vůbec nepatří...

28.6.2026 v 8:42 | Karma: 23,77 | Přečteno: 427x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Troll Macinka ukončil klimatickou krizi, ale extrémní vedra vytrolit jaksi zapomněl...

Naši lidi si, díkybohu, dovedou dohledat informace na internetu, a tak nás mohou uklidnit, že extrémní vedra jsou normální, protože v roce 1540 byl taky hic a navíc v zimě sněžilo, což nám Česká televize zamlčela...

27.6.2026 v 12:05 | Karma: 21,52 | Přečteno: 315x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Proč nemá bývalý komunista doc. Ševčík radost z toho, že prezident pojede na summit NATO?

Prezident jede na summit NATO a spousta lidí z toho může zešílet, protože jsme se posunuli do prezidentského systému, přesně tak, jak potom volá marxista prof. Drulák ze spolku Svatopluk. Jedním z těchto lidí je i doc. Ševčík...

26.6.2026 v 9:15 | Karma: 26,62 | Přečteno: 406x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Prezident Pavel vyhrál válku o Ankaru, ale prohrál bitvu o Hrad

Píší to všichni novináři z vládní Národní fronty, takže to bude pravda, protože Babišova vláda nikdy nelhala, nelže a ani nikdy lhát nebude...

25.6.2026 v 9:27 | Karma: 26,33 | Přečteno: 501x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko
vydáno 25. června 2026

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
29. června 2026  9:23

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi
23. června 2026  10:01

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...

Otravu sedmi lidí oxidem uhelnatým způsobily zplodiny z čerpadla

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...
30. června 2026  9:52,  aktualizováno  10:38

Špatně odvětrané zplodiny z čerpadla způsobily podle policie pondělní hromadnou otravu oxidem...

Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat

V Břeclavi hořel byt, dva lidé skončili ve vážném stavu v nemocnici. (30....
30. června 2026  9:52,  aktualizováno  10:33

Hasiči dnes ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu, z bytového domu se evakuovalo dvanáct lidí....

Biolog: Úhyn lesů a odvodnění dělá z krajiny poušť, ubývá zemědělská půda

ilustrační snímek
30. června 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Ztráta vzrostlých živých lesů, rozšiřování měst, průmyslu a zpevněných ploch bez vysoké zeleně mění...

Schváleno. Pardubice mají nový územní plán, brzy se ale bude měnit

ilustrační snímek
30. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Trvalo šestnáct let, než se v Pardubicích dopracovali ke schválení nového územního plánu města....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karel Trčálek

  • Počet článků 3292
  • Celková karma 23,10
  • Průměrná čtenost 840x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.