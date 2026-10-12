Lepší lidé na kolenou! Zvítězili drtivě naši lidé, kteří si říkají dezoláti!
Hneď, jak sa skončíly volby, zmanipulované jako všecky volby, v kerých vyhrajú lepšolidi, keří stavíja cizí zájmy nad zájmy našich ludí, sem utěkál za strýcem Burčákem.
A dobře sem udělál, protože strýc Burčák už měl v sobě dobře litr slivovice na oslavu toho, že sme tyto volby vyhráli ve skutečnosti my, naši ludé.
Šak mě taky strýc Burčák od samé radosti dal takú huběnku, až to plesklo.
„Tož ogaro, tak sme zasej ty volby vyhráli,“ pravil strýc Burčáka, když do sebe obrátil další decák, „oni si mysleli, že nám vymyjú tu svojú propagandú v tých jejich médioch a v Českéj televizi mozek, mysleli, že Babiš nedostane ani jeden hlas, že sa z nás stanú ovce, keré už zapomněli na ty jejich Dozimetry, kampeličky, bitcoiny, keré už si nebudú pamatovať, jak nás okradli, jak sme kvůli nim divže nezdechli zimú a mrazem.
Ale mi mozek nikdo nevymyje, to ti pravím!
Já si dobře pamatuj u všecjky ty jejich bitcoiny, ty jejich dozimetry, ty jejich kampeličky, dobře si pamatuju, jak nás zatáhli do války, jak nás nechali mrznúť, jak nás ožebračili, jak nás zatáhli do války, jak nás chtěli připravit o našu pravdu, jak nán nadávali do sviní!
A takéj si dobře pamatuju, kdo mi to všecko vrátil, kdo upřednostňuje moje zájmy před cizími, kdo ze mě zasej udělal člověka, kerý sa nemusí hanbiť sám za sebe!
A to je podstata mojého života!
Že nezapomínám, kdo mi škodíl!
Škodili mi vždycky lepší lidé!
A proto je všecko, co škodí lepším luďom, dobré!
Proto budu vždy volit toho, kdo bude škodit týmto lepším ľuďom!
Sú títo lepší ľudé proti Rusku?
Tož já budu pro Rusko a je mi jedno, co Rusko páchá či nepáchá, hlavně, když to bude škodiť týmto lepším ľudom, co mňa ožebračili, co mňa okradli, co mňa nazvali sviňú, mě strýca Burčáka, kerý má pravdu, protože se nedíve na Českú televizu!
Pro tu su pro ně dezolát! Protože vím, jaká je pravda, kerú mi chcú zatajiť!
Ano, mám pravdu, vždycky sem ju měl, proto su pro ně sviňa!
A teď su pro ně ještě větší sviňa, protože sem volil Babiša!
Ale já kabátisko nepřevlékám!
Byl som proti komunistom ta totality, sú proti komunistom i teďka, a proto volím Babiša. Ne enem proto, že mi vrátil, o co mňa okradl Fyjala, ne jen proto, že mi valorizoval důchod, ale takej proto, že som byl za totality proti komunistům, proto volím Babiša, který škodí lepší ľudom.
Šak sa mohli lepší ludé zblázniť z teho rozpočtového schodku. Šak sem sa už tak dlúho nenasmíl, když sa nám snažili vsugerovať, že to zadlužení je katastrofa. A teďkaj se takej temu mosím smíť, když nám chcú vsugerovať, že sme my, keří máme pravdu, keří sme múdří a nikoho nenávidíme, keří respektujeme výsledky voleb, týto volby prohráli!“
A strýc Burčák sa rozesmíl tak, div že se si na sebe nevylél další decák.
A proto nevěřte lepším ľudom, že vyhráli volby!
Je to lež, protože všecko, co pravíja lepší ludé, je lež.
Volby nevyhráli lepší ludé!
Volby vyhrál strýc Burčák, protože si nenechal vymyť mozek a volil Babiša, který mu vrátí stokrát víc než o co ho okradl Fyjala, jako stokrát víc vrátil Kristus husitům, keří bez milosti pomlátili všecky, kdo sa jim postavil do cesty na jejich púti do Božího království, kam taky nakonec šťastně došli, jako tam ščastně dojdém aj my, naši ludé, keří sa hrdě nazýváme dezoláti...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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