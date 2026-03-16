Legrační pokrytectví Ladislava Jakla, našeho předního Trumpetisty

Když Trump pochválil Macinku, byli z toho naši konzervativci nadšením bez sebe a bývalý mluvčí IVK byl pro ně hvězda. No, a pak Trump zaútočil na Írán

Ladislav Jakl, pseudokonzervativec, který se nestyděl během svého působení na Hradě nenasytně sát ze státního cecíku, je etalonem pokrytectví, který je ovšem v Institutu Václava Klause základní normou.

Když Donald Trump vyhrál prezidentské volby, vydal Institut Václava Klause prohlášení, v němž zvolení Donalda Trumpa nadšeně vítal, a v němž se doslova psalo: „V roce 2016 jsme po prvním vítězství Trumpa ve stejné chvíli napsali, že výsledek amerických voleb vítáme, že jsme přesvědčeni, že je to dobře pro Ameriku, pro Evropu a celý Západ, i pro Českou republiku. Dodali jsme, že volby vyhráli normální, obyčejní, zdravý rozum používající lidé, a že vyhráli nad politickými elitami a nad politickým establishmentem. Viděli jsme to jako porážku „světa politické korektnosti, světa přetvářky, světa potlačování svobody projevu, světa elitářského sociálního inženýrství, světa smiřujícího se s úpadkem Západu a zříkajícího se jeho tradičních hodnot“. Ani po osmi letech na těchto větách nemusíme nic měnit.

Američtí voliči odmítli čtyři roky vládnutí demokratické strany, Joea Bidena a Kamaly Harrisové, které zavleklo Spojené státy do složitých hospodářských poměrů a zesílilo migrační krizi. Do zahraniční politiky Spojených států vneslo chaos, nekoncepčnost a amatérismus. I pro nás i pro celý svět bude lepší, když se Spojeným státům bude dařit.“

A teď když psychopat Trump zaútočil na Írán, tváří se v Institutu veleslavného génia Václava Klause, že s Trumpem, natož s Macinkou, který se docela nedávno lísal k Trumpovi jako hárající fena, nemají nic společného. A i jeden z největších poskoků, Ladislav Jakl, se najednou k Donaldu Trumpovi nehlásí, dokonce se už odvažuje toho, co by si nikdy nedovolil u Václava Klause, totiž Trumpa zapřít tak, jako kdysi sv. Petr zapřel Krista.

Není to legrační, tohle pokrytectví, nechci říct blbost, našich českých Trumpististů, pardon, chtěl jsem říct Klausovců a s nimi všech našich vlastenců, kteří kvičeli nadšením, jak to Trump nandal Fialovi a Uršule?

Autor: Karel Trčálek | pondělí 16.3.2026 20:48 | karma článku: 9,61 | přečteno: 73x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3218
  • Celková karma 23,08
  • Průměrná čtenost 845x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

