Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Nebylo v celej naší dědině poctivějšího a rovnějšího chlapa než strýca Burčáka. Šak takej strýc Burčák slúžil za komunistů v Lidových milicách a do nich sa špatní a zlí ludé nemohli dostať, tam brali enem poctivé súdruhy.
A tak nebylo divu, že strýcovi Burčákovi pil najvěc jeho poctivú krev bolševik na Hradě, pro kerého neměl strýc Burčák dobrého slova.
„Převlekač kabatů, kariérista, starý bolševik, rozvědčík!“ ukazoval strýc Burčák pravú tvář téj prezidentské loutky každému na potkání.
„Tož, ja, strýcu, máte recht. Bez tých Pražáků bysme měli inšího, lepšího prezidenta, žádného bývalého komunistu. Ale není to málo, enem tak nadávať, neměli bysme dělať aj cosi navíc? Enem nadávať, to nic nezmění!“ pravil kdosi raz strýcovi Burčákovi.
A strýc Burčák sa nad tým zamyslel.
„Kurnik šopa, šak máš pravdu! Musíme dělať cosi navíc, ať sa nemusí hanbiť sami za sebe, že sme sa nepostavili zlu!“ kývl strýc Burčák svojú múdrú hlavú.
A tak přemýšlal, přemýšlal, až na to přišel, docela sám, ani mu nikdo nemusel posílať řetězový e-mail, a v něm radiť, kde si má dohledať pravdivé informace na internetě.
„Dajte mi známky! S PePou, všecky, co máte!“ vyhrkl strýc Burčák na počtě na paní, co tam dělala.
„Na co vám bude tolik známek s tím hajzlem?“ podivila se paní, protože taky byla náš člověk.
„Všecky je hodím do kotla, až budu páliť!“ vykřikl triumfálně strýc Burčák a svoju hrozbu aj hneď splnil, protože pálil každý deň.
Hodil všecky známky s tím hajzlem do kotla, kde je strávil plameň pekelný.
Po dědine sa hneď rozneslo, že strýc Burčák skupuje poštovní známky s Pavlem. Našli sa hodní ludé, keří nosili strýcovi známky s hajzlem zadarmo. Ale našli sa aj takoví pazgřivci, kteří mu jednu známku s hajzlem za deset tisíc. A strýc Burčák je od nich bez odporu kupoval, aby ty všecky známky mohl spálit.
Tak přišel strýc Burčák o všechno, o barák, i svoju pálenicu, až neměl vůbec nic.
A tak přišel jednoho dňa na hlavní počtu do Zlína, vytáhl kvér, který měl eště z dob, kdy byl milicionář a zakřičál na pracovnici počty: „To je přepadení! Dajte mi všecky známky s tým hajzlem, ať je spálím!“
Naštěstí se strýc Burčák při zatýkání nebránil a tak to s ním dopadlo dobře, odvezli ho do Kroměříže, kde sa strýcovi, podle informací, co máme, daří dobře.
Všeci tak dúfáme, že rozvědčík už nebude prezident, protože to by strýca Burčáka mohli snáď z Kroměříža pustiť dom, jeho slivovica a jeho milicionářské historky nám v naší dědině moc a moc chybíja.
Karel Trčálek
Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku
Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!
Karel Trčálek
Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Karel Trčálek
Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!
Je v naši zemi ještě spousta pomatených lidí, kteří důvěřují bolševikovi na Hradě. Těmto pomateným lidem je potřeba trpělivě vysvětlovat, že i oni mají ještě stále možnost vyléčit se ze své pomatenosti...
Karel Trčálek
Historik Blažek napsal na FB pravdu o komunistickém rozvědčíkovi, načež byl zablokován!
Co na to Minář? Svolá na Staromák demonstraci libtardů proti brutální cenzuře nepohodlné pravdy o našem milovaném panu prezidentčíkovi?
Karel Trčálek
Vyloučení ukrajinského sportovce. Má pravdu Martin Doktor nebo Petr Pavel?
Víte, pane kolego, točit se tady na nějakých fotkách na přilbě v době, kdy je zakázána účast sportovcům celé země kvůli politickým důvodům, jsou pro mne jen takovými tanečky mezi olympijskými vajíčky...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře