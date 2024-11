Koupí si Macinka s Jaklem po Trumpově triumfu konečně elektromobil?

Naši přední motoristé Jakl a Macinka z IVKA stojí teď, když liberální a progresivní myšlenky byly poraženy, před osudovým životním krokem...

Vítězství Donalda Trumpa přineslo revoluci i na místo, kde by nikdo nečekal, totiž do samotné bašty našeho poctivého českého konzervatismu, tj. do Institutu Václava Klause, kterému se neřeklo jinak než konzervativní Sion.

Tato revoluce se poznala tak, že ráno přišel Macinka za Jaklem, chytil ho kolem ramen a povídá mu: „Čéče, tak jsem ti vo tom celou noc v tý svoji manželský posteli přemýšlel a asi si ten elektromobil přece jen koupím.“

Jakl se poškrábal na hlavě a povídá: „Já kvůli tomu taky nespal celou noc. Hele, ta Tesla nemusí bejt špatný fáro, když ho dělá Musk, kterej obdivuje našeho starýho a pomoh Trumpovi, kterej taky vobdivuje našeho starýho, do Bílýho domu. Jenom mi vadí, že nemá vejfuk.“

Macinka si na to přivinul Jakla k sobě blíže a povídá: „Hele, toho se neboj. Na to stačí vobyčejná plastová trubka, kterou přilepíš izolepou k autu a máš to místo vejfuku a ještě ti nezrezaví. Funguje to, už jsem to vyzkoušel.“

Jakl se otřásl radostí a povídá: „Ty vado, to je fakt dobrý. Tak to si tu Teslu koupím, když už ji má i Kadyrov. Elon je dobrej chlap, konzervativec jako my. A když pojedu narvanej jak slíva z pivní extraligy, tak se to fáro bude řídit samo. Ještě, že mi zůstaly nějaký celoživotní úspory, ty vole!“

To bylo opravdu velké štěstí, že Jaklovi zůstaly nějaké celoživotní úspory, protože Musk věnoval svoji Teslu jen prof. Klausovi, kterému už tak jen stačilo, aby si za Tykačovi prachy koupil plastovou trubku a mohl si Muskova elektromobilu užívat stejně tak, jako kdyby mělo spalovací motor, protože někudy ty spaliny ven musej…