Kontroverzní oslava Sabolenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDNES viděl jiný zápas!
„Co si vlastně ti Ukrajinci pořád o sobě myslí?“ ptám se po nechutném divadlu, které předvedla jakási ukrajinská tenistka, jež podlehla ve finále turnaje v Brisbane světoznámé a fenomenální tenistce Sabolenkové, jejíž dělový servis nápadně připomíná salvu z legendárních Kaťuší, kterých se fašisti báli jako Maduro Trumpa.
Na finále ženského tenisové turnaje v Brisbane jsem se vyloženě těšil, schválně jsem si kvůli němu přivstal a určitě jsem nelitoval, tenis to byl nádherný, běloruská tenistka drtila svoji soupeřku opravdu brutálně a zaslouženě zvítězila.
Ale to, co následovalo pak, to byl opravdu hnus. Místo, aby ukrajinská tenistka sportovně přijala porážku a gratulovala své soupeřce k vítězství, odmítla ji nesportovně podat ruku a navíc začala hystericky vykřikovat cosi o tom, že její sestra spí pod třemi dekami, protože je na údajně Ukrajině válka.
No, to mě teda podrž!
Taková drzost, mluvit o válce!
„A my jsme nemuseli chodit kvůli této válce NATO proti Rusku taky ve svetrech, když jsme byli, proti své vůli odříznuti od levných ruských energií?
My jsme snad taky nemrzli, vážená paní ukrajinská tenistko, kvůli té vaší slavné válce?“ ptám se nakvašeně ukrajinské tenistky, která tu jejich ukrajinskou válku zase zatáhla na sportovní kolbiště, ačkoliv politika do sportu vůbec nepatří, „My jsme taky mrzli, vážená!
A co vy, vážená ukrajinská tenistko, víte o českých důchodcích, kteří byli ožebračeni, aby za jejich peníze mohla kyjevská vojenská junta útočit na Rusko?
Nevíte o utrpení českých důchodců vůbec nic, tak mlčte, a nemelte o tom, že vaše sestra musí spát pod třemi dekami!
Mlčte, buďte zticha o té vaší slavné válce, protože už vůbec nevíte nic o utrpení českých učitelů, kteří byli připraveni tou vaší slavnou válku proti Rusku o špičkové výkony ruských sportovců!“
Chování ukrajinské tenistky bylo opravdu nechutné.
Ale ještě nechutnější výkon opět předvedli čeští sportovní novináři, kteří nezaváhali a využili příležitosti a nechutně zaútočili na běloruskou tenistku.
Za všechny tyto české rádoby novináře, a je jich skutečně hodně, jmenujme sportovního redaktora iDNES Stanislava Kučeru, tedy redaktora média, jehož nemajitelem byl ještě donedávna Andrej Babiš. Pan Kučera se v zuřivosti, se kterou permanentně útočí na nebohou tenistku, přímo překonává, ostatně je i za to zcela evidentně placený Fialovou vládou.
Jasným důkazem této zuřivosti a já se nebojím říct, že i úmyslně šířené nenávisti, je text pana Kučery, který jsem četl a jehož nejodpornější a nejnenávistnější pasáž si nyní dovolím citovat: „“Když totiž Sabalenková proměnila mečbol, předvedla poněkud kontroverzní oslavu. Rychle si políbila oba bicepsy, čímž mohla reagovat na kauzu ze závěru loňského roku. Server Tennis365.com tehdy Kosťukovou vyzpovídal a zveřejnil článek, v němž 23letá Ukrajinka uváděla, že se cítí proti Sabalenkové či Ize Šwiatekové v nevýhodě, protože prý mají vyšší hladinu testosteronu!“
Je až obdivuhodné, kolik skryté nenávisti dokázal pan Kučera vměstnat do zdánlivě nevinných slov, když jen jako by mimochodem mluví o poněkud kontroverzní oslavě vítězství, kterou předvedla běloruská tenistka!
Je s podivem, proč čeští sportovní novináři, tedy v tomto případě pan Kučera, pořád zuřivě útočí na Sabolenkovou a proč ji pořád spojují (v tomto případě podprahově, ale o to rafinovaněji) s válkou, kterou vede Ukrajina proti Rusku?
Není dne, ani hodiny, aby čeští sportovní novináři na Sabolenkovou neútočili. A to, co nyní předvedl pan Kučera, když označil to, že si Sabolenková políbila své paže, za kontroverzní oslavu, to už je opravdu nechutné a těžce za hranou.
Co bychom říkali my, kteří si pamatujeme dobu před rokem 1989, kdyby něco podobného někdo napsal například o Jarmile Kratochvílové jen proto, že se nemohla účastnit olympiády v Los Angeles, protože USA zakázalo českým sportovcům na své území, protože Československo bylo nejbližším spojencem Sovětského svazu, který v té době prováděl denacifikaci Afghánistánu?
Zdroj: iDNES.cz Sestra spí pod třemi dekami. Sabolenková proti ní kontroverzně slavila
Karel Trčálek
- Počet článků 3180
- Celková karma 23,07
- Průměrná čtenost 847x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře