Komu to správně myslí, požaduje zestátnění televize a rozhlasu. Tak jednoduché to je!
Jdu po ulici a všude je plno našich lidí, kteří leží na zemi. Pokoušejí se vstát, ale nohy se jim podlamují, vždy se svalí opět na zem. Vypadá to jako nějaká epidemie, tolik lidí neschopných se postavit na svoje vlastní nohy.
Skloním se nad jedním člověkem, který se takto neúspěšně pokouší vstát obzvláště zoufale, a poznávám v něm pana Povolného.
„Pomůžu vám, pane Povolný. Pořádně se mě držte. Až řeknu tři, zkusíte vstát. Raz, dva, tři!“ nařídím panu Povolnému a opravdu se pan Povolný s moji pomocí opět postaví na vlastní nohy.
„Děkuji,“ zasípá opřený o mě, bez mojí opory by se opět skácel k zemi, protože se mu nohy bez přestání podlamují.
„Je vám špatně? Pane Povolný? Snědl jste zkažený kaviár? Nebo vypil příliš šampaňského? Jo, šampaňské je na to prevít!“ zeptám se.
„Ne, není mi špatně,“ zablábolí a zavěsí se do mne tak, že mám co dělat, abych se taky nesvalil k zemi, „je mi líp, protože se zrušily televizní poplatky. Je mi tak dobře, jako nikdy, protože Česká televize nám už nebude lhát. My, naši lidi si ji už pohlídáme. A běda, jestli nám nebude dávat za pravdu! Jen ať nám zase zkusí lhát, že je Babiš zloděj. Jako jeden muž budeme za ním a za jeho vládou stát! Fronta je všude, psům psí smrt, my už tomu veřejnoprávnímu spikleneckému centru financovanému z Bruselu, zakroutíme krkem. Hůř už bylo!“
Pan Povolný si na důkaz toho, že je mu líp, na důkaz svého optimismu, radostně říhne.
Nabídnu mu, že jej odvedu domů. Ukáže se, že ten člověk bydlí v obecním bytě. Byt je, jak se ukáže, prostorný a slunný. Posadím ho do křesla, o které je opřená sekera a náš člověk si hned pustí Českou televizi.
„Tím, že Česká televize dostane o miliardu míň, se vlastně ještě ušetřilo. Nechtěli šetřit, tak jsme to ušetřili za ně! Stačí jedna lež a rozmlátím ten krám sekerou!“ vysvětluje mi pan Povolný rozšafně, kymácející se se sekerou v ruce ze stranu na stranu zatímco kanárek v kleci zavěšené pod stropem, leží nožičkami vzhůru.
Těžko říct, jestli ho Fialova vláda umořila hladem, žízní či zimou, nebo vším dohromady.
Tak jednoduché to je...
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A je to tak dobře