Komu opravdu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na dlouhý pochod k Českému rozhlasu
Pan učitel neváhal ani chvilku, když se dozvěděl, že lepševici chtějí vzít Český rozhlas útokem, aby ho ovládli a mohli lidem vymývat mozky propagandou, že nežijeme ve spálené zemi a že za Fialy byl levnější benzín.
Namísto přilby si pan učitel nasadil plechový hrnec a místo neprůstřelné vesty si pod svou bílou košili strčil Rudé právo a vyrazil bránit zestáněný Český rozhlas před lepševiky.
Na barikádách před Českým rozhlasem, kam dorazil, bylo již plno našich lidí, odhodlaných bránit svoje důchody před lepševiky, americkými zbrojaři, Ukrajinci a Sudeťáky až do posledního haléře.
„Za Babiše, za Okamuru, za Rajchla, za lepší Česko! Ruce pryč od našich lidí!“ vykřikl pan učitel, když se objevil ukrajinský tank, který si to mířil k barikádám a jemuž velel kolaborant plukovník Václav Moravec, a vyběhl proti němu, aby ho zastavil holýma rukama.
A opravdu se mu tank podařilo holýma rukama zastavit!
Ale ve druhém tanku, který se záhy objevil, už seděli sudeťáci a ty pan učitel už holýma rukama zastavit nedokázal. Hrnec, který měl na hlavě se kutálel ulicí a stránky Rudého práva kamsi odnášel silný západní vítr. A tak naši lidi na barikádách u Českého rozhlasu přišli o svoje důchody do posledního haléře a na Českém rozhlase vítězně zavlála ukrajinská vlajka, na znamení toho, že se moci v zemi ujala vojensko-vakcinační junta v čele s bývalým lampasákem a komunistickým rozvědčíkem Pavlem.
A ukrajinská vlajka bude na Českém rozhlasu vlát tak dlouho, dokud naši lidé zase neseberou všechnu svoji odvahu a hnáni spravedlivým hněvem nevyrazí do prvomájového průvodu a svými mávátky nevyženou lepševickou, liberálně banderovsko sudeťáckou pakáž jednou provždy z naší země.
Pak opět uslyšíme z Českého rozhlasu, že Babiš je nevinný, že se nedopustil žádného podvodu a to bude neklamné znamení, že je naše země opět svobodná a nám je zase líp...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře