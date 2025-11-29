Kolik Ukrajinců musí ještě padnout, aby Zelenskyj pochopil, že tuhle válku nevyhraje?
K poslanci Rajchovi chodím na návštěvu velmi rád.
Nejen proto, že poslanec Rajch je přátelský člověk, který mi vždy půjčí manželku se slovy: „Eskymáci to přece dělaj taky!“
Ale i proto, že poslanec Rajch rád při tom debatuje, takže se nejedná jen o tupý, v mnoha ohledech zvířecí sex, ale má to i tento přesah.
Zatímco dovádím s jeho manželkou ve vší počestnosti, protože mi ji nabídl on sám, vykládá mi poslanec Rajchl svoje názory a tak rozšiřuje moje obzory.
„Nemám rád nacionalisty a nacisty, protože oni jsou příčinou všech válek. Proto nemám rád Ukrajinu, jelikož je to tam samej nacionalista a nacista, který by nejraději zničil Rusko, jehož území Ukrajina nezákonně okupuje ve jménu Ukrajinského impéria, které by mělo nejraději svoje hranice od řeky Vltavy až k Jihočínskému moři.
Nebýt ukrajinských nacistů, nikdy by mi nemuseli umírat na Ukrajině ruští vojáci, protože Ukrajina zaútočila na Rusko bez souhlasu OSN, stejně jako NATO zaútočilo bez souhlasu OSN na srbské nacionalisty, tedy chci říct vlastence, vlastence jako seš ty, nebo já.
A to je pregnantní porušení mezinárodní práva. Vím, o čem mluvím, protože jsem advokát a dělal jsem na fotbalovým svazu hodněkrát zeď Berbrovi, když na Strahově páčil svazovou kasu.
Ale to chci říct, že Rusku nezbývá nic jinýho než Ukrajinu zničit, protože na Ukrajině nikdy nebude aspoň žádný nacista a nacionalista. Vždy tam bude někdo, kdo bude nenávidět Rusko a taky ho bude chtít zákeřně napadnout, i když samozřejmě bude říkat, že ne.
Rusko chce jediný. Aby Ukrajina byla neutrální a neutrální bude jedině tak, že bude součástí Ruska, protože jedině pak nebude smrtelným nebezpečím pro Rusko.
Jenže na Ukrajině je to samej nacista, tak co má Rusko, proboha živýho dělat?
Nečinně přihlížet, jak ukrajinský žoldáci vražděj ruský záklaďaky, který jsou na povinný vojenský službě?
Nebo se jen tak dívat, jak na Slovensku nějaký zhulený frackové malujou křídou nápisy proti Ficovi, kterej chce mír?
To ti říkám, že kdyby Rusko zabilo jedno jedinýho českýho vobčana, tak Fiala rozpoutá takový válečný peklo, že bychom všichni do měsíce pokapali kdesi v zákopech u Strečna, páč dal bychom se ani nedostali, protože Rusko je neporazitelný.
A my tady vodsuzujeme Rusko jako divý jen proto, že omylem zasáhne nějakej obytnej barák, kde je to stejně samej nacista!
A proto já vlastně tomu Zelenskýmu fandím!“
„Cože, ty fandíš Zelenskýmu?“ vykřikl jsem, ale nevyskočil z postele, protože jsme s manželkou poslance Rajcha právě setrvávali v pozici lotosového květu. „Vždyť frčí na kokainu, a nepochopil, že tu válku už dávno prohrál, že už jen posílá vlastní lidi na jistou smrt, že kdyby se vzdal, tak už je dávno mír!“
„A právě proto mu fandím, že bojuje do posledního Ukrajince. Není Ukrajinec, není problém. To, je to, co potřebujeme, aby nebyli žádní Ukrajinci a Zelenskyj tu špinavou práci dělá za nás. Už seš hotovej?“
„Jo, už jsem hotovej,“ přikývl jsem, protože jsem byl opravdu hotový.
„Tu máš, je včera opranej,“ podával mi poslanec Rajch svůj župan, který mi byl trochu velký.
To se ví, že mi byl trochu velký. Velikosti poslance Rajcha zatím nedosahuji, půjčit někomu svou manželku bych nedokázal. Ostatně jsem se ani nestačil oženit, mám tak trochu násilnické sklony, ne každá žena dobře snáší, když ji někdo pálí cigaretou, ale o tom zase až někdy jindy...
Karel Trčálek
Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo
Voliči se při volbách dopustili té chyby, že volili Andreje Babiše, který si tak nestihl vyřešit svůj střet zájmů a proto též, nejsa premiérem, zatím nevrátí Čechům to, o co je Fiala okradl, takže to Čechy ještě hodně bolet!
Karel Trčálek
Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?
Pan Ziegler napsal článek o armádním generálu Aloisi Liškovi. Nejspíše nedopatřením opomněl pan Ziegler napsat, že armádní generál A. Liška byl možná i převlékačem kabátů...
Karel Trčálek
Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán
Fico a Orbán jsou jediní rozumní politici v Evropě, kteří chápou, že jedinou podmínkou míru je kapitulace Ukrajiny a její postupná likvidace. Na rozdíl od těch, kteří by za mír nejraději bojovali do posledního Ukrajince...
Karel Trčálek
Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!
Fanatičtí liberálové chtějí zničit Rusko, proto vyvolali válku na Ukrajině, která velmi ochotně prováděla genocidu ruskojazyčného obyvatelstva a pak sama, podporovaná fanatickými liberály napadla Rusko. A vy ji za to přejete mír?
Karel Trčálek
Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté
Jářku, taková depka, to není žádná legrace. Ale snad už se blýská, s tím, jak se nezadržitelně blíží fronta, na lepší časy!
Manažer obchodu
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře