Kolik Ukrajinců musí ještě padnout, aby Zelenskyj pochopil, že tuhle válku nevyhraje?

Ukrajina válku, která trvá už tak dlouho, jako velká vlastenecká válka prohrává. Neporazitelné Rusko postupuje vpřed a drtí všechny válečné štváče. Jen Zelenskyj to nechápe a nechce podepsat kapitulaci...

K poslanci Rajchovi chodím na návštěvu velmi rád.

Nejen proto, že poslanec Rajch je přátelský člověk, který mi vždy půjčí manželku se slovy: „Eskymáci to přece dělaj taky!“

Ale i proto, že poslanec Rajch rád při tom debatuje, takže se nejedná jen o tupý, v mnoha ohledech zvířecí sex, ale má to i tento přesah.

Zatímco dovádím s jeho manželkou ve vší počestnosti, protože mi ji nabídl on sám, vykládá mi poslanec Rajchl svoje názory a tak rozšiřuje moje obzory.

„Nemám rád nacionalisty a nacisty, protože oni jsou příčinou všech válek. Proto nemám rád Ukrajinu, jelikož je to tam samej nacionalista a nacista, který by nejraději zničil Rusko, jehož území Ukrajina nezákonně okupuje ve jménu Ukrajinského impéria, které by mělo nejraději svoje hranice od řeky Vltavy až k Jihočínskému moři.

Nebýt ukrajinských nacistů, nikdy by mi nemuseli umírat na Ukrajině ruští vojáci, protože Ukrajina zaútočila na Rusko bez souhlasu OSN, stejně jako NATO zaútočilo bez souhlasu OSN na srbské nacionalisty, tedy chci říct vlastence, vlastence jako seš ty, nebo já.

A to je pregnantní porušení mezinárodní práva. Vím, o čem mluvím, protože jsem advokát a dělal jsem na fotbalovým svazu hodněkrát zeď Berbrovi, když na Strahově páčil svazovou kasu.

Ale to chci říct, že Rusku nezbývá nic jinýho než Ukrajinu zničit, protože na Ukrajině nikdy nebude aspoň žádný nacista a nacionalista. Vždy tam bude někdo, kdo bude nenávidět Rusko a taky ho bude chtít zákeřně napadnout, i když samozřejmě bude říkat, že ne.

Rusko chce jediný. Aby Ukrajina byla neutrální a neutrální bude jedině tak, že bude součástí Ruska, protože jedině pak nebude smrtelným nebezpečím pro Rusko.

Jenže na Ukrajině je to samej nacista, tak co má Rusko, proboha živýho dělat?

Nečinně přihlížet, jak ukrajinský žoldáci vražděj ruský záklaďaky, který jsou na povinný vojenský službě?

Nebo se jen tak dívat, jak na Slovensku nějaký zhulený frackové malujou křídou nápisy proti Ficovi, kterej chce mír?

To ti říkám, že kdyby Rusko zabilo jedno jedinýho českýho vobčana, tak Fiala rozpoutá takový válečný peklo, že bychom všichni do měsíce pokapali kdesi v zákopech u Strečna, páč dal bychom se ani nedostali, protože Rusko je neporazitelný.

A my tady vodsuzujeme Rusko jako divý jen proto, že omylem zasáhne nějakej obytnej barák, kde je to stejně samej nacista!

A proto já vlastně tomu Zelenskýmu fandím!“

„Cože, ty fandíš Zelenskýmu?“ vykřikl jsem, ale nevyskočil z postele, protože jsme s manželkou poslance Rajcha právě setrvávali v pozici lotosového květu. „Vždyť frčí na kokainu, a nepochopil, že tu válku už dávno prohrál, že už jen posílá vlastní lidi na jistou smrt, že kdyby se vzdal, tak už je dávno mír!“

„A právě proto mu fandím, že bojuje do posledního Ukrajince. Není Ukrajinec, není problém. To, je to, co potřebujeme, aby nebyli žádní Ukrajinci a Zelenskyj tu špinavou práci dělá za nás. Už seš hotovej?“

„Jo, už jsem hotovej,“ přikývl jsem, protože jsem byl opravdu hotový.

„Tu máš, je včera opranej,“ podával mi poslanec Rajch svůj župan, který mi byl trochu velký.

To se ví, že mi byl trochu velký. Velikosti poslance Rajcha zatím nedosahuji, půjčit někomu svou manželku bych nedokázal. Ostatně jsem se ani nestačil oženit, mám tak trochu násilnické sklony, ne každá žena dobře snáší, když ji někdo pálí cigaretou, ale o tom zase až někdy jindy...

Autor: Karel Trčálek | sobota 29.11.2025 19:00 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Další články autora

Karel Trčálek

Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo

Voliči se při volbách dopustili té chyby, že volili Andreje Babiše, který si tak nestihl vyřešit svůj střet zájmů a proto též, nejsa premiérem, zatím nevrátí Čechům to, o co je Fiala okradl, takže to Čechy ještě hodně bolet!

27.11.2025 v 8:54 | Karma: 24,29 | Přečteno: 603x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?

Pan Ziegler napsal článek o armádním generálu Aloisi Liškovi. Nejspíše nedopatřením opomněl pan Ziegler napsat, že armádní generál A. Liška byl možná i převlékačem kabátů...

24.11.2025 v 10:35 | Karma: 23,07 | Přečteno: 553x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán

Fico a Orbán jsou jediní rozumní politici v Evropě, kteří chápou, že jedinou podmínkou míru je kapitulace Ukrajiny a její postupná likvidace. Na rozdíl od těch, kteří by za mír nejraději bojovali do posledního Ukrajince...

23.11.2025 v 17:00 | Karma: 20,84 | Přečteno: 385x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!

Fanatičtí liberálové chtějí zničit Rusko, proto vyvolali válku na Ukrajině, která velmi ochotně prováděla genocidu ruskojazyčného obyvatelstva a pak sama, podporovaná fanatickými liberály napadla Rusko. A vy ji za to přejete mír?

22.11.2025 v 16:57 | Karma: 25,45 | Přečteno: 479x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté

Jářku, taková depka, to není žádná legrace. Ale snad už se blýská, s tím, jak se nezadržitelně blíží fronta, na lepší časy!

22.11.2025 v 9:00 | Karma: 22,89 | Přečteno: 357x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025
22. listopadu 2025  8:36

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...

V bytě v Německu našli mrtvoly ženy a dítěte. Podezřelým je otec ze Slovenska

ilustrační snímek
29. listopadu 2025  19:12

V bytě v Düsseldorfu na západě Německa nalezli mrtvoly ženy a jejího malého dítěte. Podezřelým z...

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

Kola projektu Bicing v ulicích Barcelony na snímku z 25. května 2024
29. listopadu 2025

Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit....

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard. Proslavil ho Zamilovaný Shakespeare

Britský autor českého původu Tom Stoppard pózuje s cenou Tony za nejlepší hru,...
29. listopadu 2025  18:33,  aktualizováno  18:53

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Zlínský rodák napsal mimo...

Tohle si neoblečeme! Barvy policejních uniforem zažehly v Belgii nesvár

Belgie představila nový design svých policejních uniforem. (31. května 2024)
29. listopadu 2025  18:33

Zavádění nových policejních uniforem zastavil belgický ministr vnitra Bernard Quintin. Oděvy se...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3153
  • Celková karma 23,01
  • Průměrná čtenost 850x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.