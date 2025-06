Kolik nás stojí Evropské hodnoty? Miliardu? Aneb pračka Česko vypere vše dočista do čista!

Když vládne ODS, vždy to končí skandálem. Mění se jen částky a způsoby. Jediné, co se nemění, jsou jejich věrní voliči, ale i s těmi již brzy zatočíme!

Je to zlodějna! Zase nás okradli!“ říkám na adresu Fijaly, Sraňjury a Blažka, kterým zlodějna a korupce kouká přímo z očí.

Věc je jasná a neexistuje žádná výmluva, která by Fijalu a spol., ospravedlnila.

Stačí si všimnout jedné věci.

Dotčený majitel bitcoinů byl odsouzený v roce 2017, tedy nejen přesně sto let po VŘSR, ale i v roce, kdy se moci s péčí řádného hospodáře ujal vlády nad naší, tehdy ještě nespálenou a nevyhladovělou zemí Andrej Babiš.

Zabavený počítač s bitcoinovou peněženkou ležel v policejních skladech celou dobu vlády Andreje Babiše, ale Andrej Babiš se nikdy nepokusil bitcoiny z této peněženky nijak zpeněžit, i když jako prostředky pocházející z trestné činnosti je stát mohl jednoduše zkonfiskovat, kdyby se prokázalo, že pocházejí z trestné činnosti.

A proč to Andrej Babiš udělal?

Protože je řádný hospodář a proto věděl, že ty bitcoiny budou mít za pár let mnohonásobně větší cenu!

No, a teď mu Fijala do toho hodí vidle a nechá ty bitcoiny zpeněžit na nějaké burze, místo toho, aby počkal, až se ty bitcoiny zhodnotí ještě víc, jenže to už by je zhodnotil Andrej Babiš a to Fijala nedokázal přenést přes srdce a tak nařídil Blažkovi, aby ty bitcoiny zpeněžil už teď.

Ale lidi nejsou blbí!

Dobře prokoukli tuto korupční lest a hned pochopili, že nás Fijala zase okradl, protože za rok, za dva by stát za ty bitcoiny nedostal blbou milardu, ale klidně i deset miliard, protože Babiš by to zařídil!

A tak nám zase zůstaly oči jen pro pláč a pěsti pro hněv.

Ale nezoufejme, už to nebude dlouho trvat.

Po volbách se probudíme do nových, zase lepších časů a ať si zkusí liberálové volby zfalšovat, pěst našeho lidu na ně tvrdě dopadne, tentokrát si už moc a vládu ukrást nenecháme a vyženeme všechny migranty i liberály, i chlapi, kteří chodí v ženských šatech, vyžene všech 72 pohlaví!

A taky bude mír...