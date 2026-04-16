Koho opoziční strany navrhnout odvolat příští týden?
Pan učitel si o velké přestávce mnul bradu a zamyšleně hleděl před sebe, zatímco mu v bandasce stydla melta, kterou si přinesl ze svého domova.
Není divu, že úplně zapomněl na meltu, protože se jeho hlavou proháněly vskutku velké myšlenky!
„Na co je nám vlastně opozice?“ dumal a dumal. „Vždyť jsou to stále titíž lidé, kteří proměnili naši vlast ve spálenou zemi a kteří ožebračili důchodce a matky samoživitelky.
Hle, a stačilo jen pár měsíců a důchodci se samoživitelkami se mají tak dobře, že ani nedosáhnou na státní sociální pomoc, protože jsou, díky Babišovi, příliš bohatí!
A naše země jen vzkvétá!
Slovenská čokoládovna Figaro zavře na Slovensku, které dělá politiku na všechny strany, svoji výrobu a přesune ji do Česka!
Přesunula by se do Česka, kdyby Babiš a celá vláda nemakala?
To je vidět, jak Babiš maká, dokonce už i ten benzín stojí skoro stejně jako za Fialy!
A opozice, ta jen kecá!
Kecá, když vládla, kecá, když je v opozici, kecá a kecá, snaží se, aby se naši lidi měli hůř jak Ukrajinci!
Takovou opozici přece nepotřebujeme, co hází vládě klacky pod nohy!
Takovou opozici je třeba okamžitě odvolat!“
Došed k tomuto závěru, vzpomněl si pan učitel na meltu.
Popadl bandasku s kávou a na jeden zátah ji vypil, jak měl ve zvyku.
Ale nemají všichni takové štěstí, aby měli v bandasce meltu místo magoráku!
Zdroj: idnes.cz Přísné síto zákona o podpoře bydlení. Přiliš bohatí jsou důchodci i samoživitelky - iDNES.cz
idnes.cz Čokoládovna Figaro přesouvá výrobu do Česka - iDNES.cz
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře