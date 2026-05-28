Když vládní koalice ve Sněmovně nemilosrdně vraždí
Ani se nechce věřit, jako úžasnou výdrž má pan učitel!
Seděli jsme v tiché čajovně a pan učitel mě poprosil, abych mu objednal kýbl magoráku.
„S radostí, pane učiteli,“ splnil jsem ochotně přání pana učitele.
„A teď si vezměte stopky,“ poprosil mě pan učitel, když stál kýbl magoráku před ním.
„Chcete změřit, jak rychle ho vypijete?“ zeptal jsem se.
„Ne, chci změřit, jak dlouho v něm budu mít ponořenou,“ vysvětlil mi pan učitel. „Tři, dva, jedna, teď!“
Už je to šest hodin, kdy pan učitel strčil svoji hlavu do kýble s magorákem a ještě ji nevytáhl.
Myslím, že tu fantastickou výdrž získal usilovnou kritikou Fialovy vlády, kterou doteď kritizuje za všechno špatné, co udělá Babišova vláda...
Karel Trčálek
Zelení fašisti z Kodaně omezují seniorům příděly masa ve jménu zvrácené záchrany klimatu
U nás byli fialoví zelení fašisté ve volbách, díkybohu, drtivě poraženi a tak se v Česku klimatická krize skončila. Masa máme, na rozdíl od dánských seniorů a malé mořské víly, dostatek
Karel Trčálek
Usmiřování se Sudeťáky, které se moc nepovedlo
Dnešní pietní akt nezmění nic na tom, že se se usmiřování ze Sudeťáky vinou opozice a jejího vůdce Pavla příliš nepovedlo...
Karel Trčálek
Eurosojuz klepe na dveře Deníku To
Ale redakce Deníku To se jen tak nevzdá! Nasadí si červené čepice, popadnou Benešovy dekrety a s nimi v ruce vyženou z naší země všechny eurohujery. A potom budeme svobodní a zase budeme rozhodovat sami o sobě jako v roce 1968..
Karel Trčálek
Perné sudetoněmecké dny Ladislava Jakla
V Institutu Václava Klause nevědí v těchto dnech, kam dřív skočit. V Brně se rojí sudeťáci a jejich čeští přisluhovači a ještě navíc ke všemu Putin dostal v Číně kopačky...
Karel Trčálek
Táto, táto, tys přece zažil prezidenta Pavla, předsedu ZO KSČ, vyprávěj mi o něm, prosím!
Prezident Pavel? I Hácha byl proti němu úplný Havel a i Havel byl proti němu úplný Václav Klaus, kterého naši lidé milovali, protože jako předseda vlády podal žádost o vstup do Evropské unie...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře