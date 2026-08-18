Když napíšu, že Babiš je dobro a někteří lepší lidé si se mnou dovolí nesouhlasit
Politika je samozřejmě žumpa, ale najdou se mezi politiky i čestní, slušní a poctiví lidé, byť samozřejmě tito lidé jsou naprostými výjimkami.
Shodou okolností se však v Česku podařilo něco nevídaného, když všichni tito čestní a poctiví politici se soustředili do vládní koalice, kdežto ty politiky, kteří reprezentují totální žumpu, ty se podařilo poslat do opozice.
Ano, máte to štěstí, že nám vládnou slušní, čestní a poctiví politici, pro které jsou na prvním místě zájmy našich lidí, a není žádné překvapení, že v čele těchto slušných, čestných a poctivých politiků stojí člověk ze všech nejslušnější, nejpoctivější, nejčestnější a samozřejmě taky nejpracovitější a to sám Andrej Babiš, jehož čestnost, poctivost, slušnost a pracovitost jsou tou nejlepší zárukou, že bude líp a že zločinné plány opozice na likvidaci demokracie a České republiky jako takové budou zmařeny.
Poslední naděje opoziční žumpy se tak mohou upírat jen k prezidentu Pavlovi, který je ztělesněním čistého Zla, který je protikladem Andreje Babiše, jenž je naopak ztělesněním toho nejčistšího dobra, které je ochotno se obětovat pro celý národ.
„Chcete důkazy toho, že je Andrej Babiš, dále pan premiér, dobro a prezident Pavel, dále jen rozvědčík, ztělesněným Zlem?“ ptám se samozřejmě docela zbytečně, protože to musí vidět každý, kdo má selský rozum.
Ano, může se to zdát zbytečné, uvádět, proč je pan premiér dobro a rozvědčík Zlo. Ale zbytečné to rozhodně není, protože se najde mezi námi ještě dost hlupáků, kteří jsou, vzhledem ke svým rozumovým schopnostem, sednout na lep zlu, a bojovat proti němu do posledního Ukrajince.
Takže si to raději opět připomeneme, proč je pan premiér dobro a rozvědčík zlo.
Pan premiér maká pro naše lidi, rozvědčík maká pro americké zbrojaře a Ukrajince
Pan premiér jedná s Ruskem o míru, rozvědčík nás chce zatáhnout do války.
Pan premiér má zájmy našich lidí na první místě, rozvědčík chce zlikvidovat český národ vyhlášením Spojených států evropských.
Pan premiér přivedl do České republiky miliardy eur evropských dotací, rozvědčík vyvedl z České republiky miliardy pro americké zbrojaře.
Pan premiér chtěl zlepšit zdravotnictví, chtěl budovat infrastrukturu, ale rozvědčík mu schválně vetoval zákon o rozvolnění rozpočtových pravidel.
Pan premiér spolupracoval s hodnou StB, ale rozvědčík dělal rozvědčíka.
Pan premiér vstoupil do KSČ jen na úpnělivé prosby své matky, etnické Němky, protože se v Desateru se píše, že máme ctít rodiče, ale rozvědčík vstoupil do KSČ, aby mohl mlátit lidi na Národní třídě.
Pan premiér dodržuje zákony, včetně zákona o střetu zájmů, ale rozvědčík porušuje Ústavu a zorganizoval ústavní puč.
Pan premiér maká pro lidi, ale rozvědčík nedělá nic jiného než jen obviňuje pana premiéra a hází mu klacky pod nohy, protože už rozjel kampaň za svoje znovuzvolení.
Pochybuje ještě někdo, že je rozvědčík čiré Zlo, kterého se musíme zbavit, aby nám nedělal ostudu a neškodil České republice?
Já tedy o tom nepochybuji ani v nejmenším, že Babiš je to největší dobro, které nás mohlo potkat a díkybohu nás i potkalo.
A je jen škoda, že tu Babiš nevládl už od roku 1989, kde už jsme mohli být!
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