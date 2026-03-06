Kdyby Okamura a Babiš nebyli vlivní politici, tak by jim trestní stíhání nehrozilo!
Nikdy jsem nevěřil tomu, že se Andrej Babiš dopustil něčeho nekalého, nikdy jsem si nebyl ochoten takovou myšlenku byť jen připustit, natož, abych prezentoval jako holou pravdu to, že Andrej Babiš je kriminálník, který krade jako všichni ostatní.
Kdybych učil své děti podnikat, udělal bych to přesně tak, jako to udělal Andrej Babiš. Vyčlenil bych ze svého holdingu Čapí hnízdo, ať se děti učí, jak se sosají dotace.
„Chcete snad říct, že jsem taky kriminálník jako Andrej Babiš?“ ptám se těch, kteří by Andreje Babiše viděli nejraději za mřížemi.
A kdo to je, jistě nemusím říkat. To rozhodně nejsou naši lidi, kteří chtějí vidět Andreje Babiše za mřížemi.
A teď přišlo jen potvrzení, snad už definitivní, toho, v co jsem vždy věřil, toho, že Andrej Babiš není kriminálník a myslí výhradně a pouze na naše lidi, nikoliv na Ukrajince.
Nevěřím, že by sto a čtyři lidé hlasovali jako jeden muž proti vydání Andreje Babiše, kdyby se Andrej Babiš dopustil něčeho nezákonného. Naopak věřím, že by tito sto a čtyři lidé jako jeden muž hlasovali, a to včetně Andreje Babiše samotného, pro vydání Andreje Babiše, kdyby se ten dopustil něčeho nezákonného.
Věřím tomu, protože ani trochu nepochybuji o poctivosti těchto lidí, o jejich morálních kvalitách a způsobilosti posoudit to, zda je něco či není nezákonné.
Ostatně znám se osobně s jedním poslancem za ANO. Tento muž je zároveň místostarostou v moravském městě, které často navštěvuji.
A tento muž mi do očí řekl: „Kdyby byl Andrej Babiš skutečně kriminálník, já první bych hlasoval pro jeho vydání, i kdyby mě to mělo stát poslanecký mandát, protože čest je jako panenství, taky ji můžeš ztratit jen jednou.“
A že by sto a čtyři lidé riskovali ztrátu své cti jen proto, aby Andrej Babiš nebyl vydán soudu?
To by tito sto a čtyři lidé museli být naprostými hlupáky, aby pro něco takového ztratili svou čest, včetně Jindřicha Rajchla, pro kterého je čest vůbec to nejvíc.
A protože tito sto a čtyři lidé hlasovali pro to, aby Andrej Babiš nebyl vydán, je právě to nejlepším důkazem toho, že je Andrej Babiš opravdu nevinný.
A těm, co kvičí, že Andrej Babiš patří za mříže, nejde o spravedlnost, ale o zpochybnění výsledku voleb, které drtivě prohráli a proto teď musí šoupat nohama.
A mezi takové ztroskotance nepatřím a bohudík ani patřit nikdy nebudu, protože volím a volit budu Andreje Babiše, který myslí na nás, na naše lidi, aby měli lepší život, a ne na Ukrajince, aby lepší život měli oni...
Karel Trčálek
Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...
Karel Trčálek
Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!
Tisíce našich českých spoluobčanů už v Dubaji poznalo, jak chutná třetí světová válka. My ostatní to už brzy poznáme rovněž a ani nebudeme muset kvůli tomu jezdit do Dubaje...
Karel Trčálek
Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Přesněji vládní šestikoalice, která maká pro naše lidi. Důkazem toho je rozpočtový schodek, který slouží k tomu, aby se naši lidi měli už konečně líp!
Karel Trčálek
Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?
Karel Trčálek
Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...
