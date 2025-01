Kdy je nepodání ruky prezidentovi hrdinstvím a kdy jen drzostí nevychovaného spratka?

Jsem hrdý na všechny zdejší nepodvolené a ČT nezmanipulované autory a diskutéry, kteří spolu se svými, rovněž nepodvolenými a nezmanipulovanými, spoluobčany jednomyslně odsoudili hanebný čin slovenského studenta!

Před Lidlem (nebo to byl Kaufland?) stála dlouhá fronta lidí.

Máslo bylo zase v akci (ale i v akci je pořád třikrát dražší než v Moskvě), a tak lidem nezbývalo, než si stoupnout do fronty a čekat, až na ně přijde řada, aby si mohli vzít svých deset másel a strčit je do mrazáku.

Tyto „slevové“ akce jsou de facto skrytým přídělovým systémem, za který vděčíme vládě, která zničila, jak to správně řekl Miloš Zeman, tuto zemi, takže i ty potraviny, včetně nutely, jsou už na příděl.

Přede mnou stály nějaké dvě paní, které se měly celou dobu, o čem bavit, jak už to ženy po menopauze dokážou.

„Už jste to slyšela, paní? Nějaký student, prý byl třetí na jakési matematické olympiádě, nepodal ruku prezidentovi, protože se stal prezidentem pomocí podvodu!“ řekla jedna z těch žen druhé ženě.

„Dobře udělal! Já bych tomu lampasákovi taky ruku nepodala! Zradil nás a zatáhl do války! A taky je to komunistický rozvědčík a loutka Washingtonu! Vyhrál volby Rycheckého podvodem a zatáhl nás do války s Ruskem, které nikdy neprohrálo žádnou válku! Tomu nemůže podat ruku žádný slušný člověk!

A taky Pávek okradl důchodce o tisícovku!

Chudák kluk, teď ho vyloučí ze školy, ale dobře to udělal!

Mladí lidé v tomto věku vidí svět většinou černobíle (to se mi na nich líbí), tudíž všechno je buď dobře, nebo špatně, nic mezi tím. A tento mladík působí velmi sympatickým dojmem, zvolí si jen to, co je pro něj nebezpečné, ale správné…

Budu se za něj modlit, aby ho Foltýn nezavřel!“ vykřikla nahněvaně druhá žena.

„Počkejte, já vám to nedopověděla. Ten kluk nepodal ruku slovenskému prezidentovi,“ vysvětlila ta první žena.

„Cože, nepodal ruku slovenskému prezidentovi?“ zrudla žena a začala křičet na celé kolo, „progresivista nerespektující svobodné volby se nezapře! Potřeboval by dostat pořádnou facku, fracek jeden!

Když měl problém, měl zůstat doma a nepřebírat ocenění. Ale on se potřeboval zvidelnit!

Nohavica Puškinovu cenu převzal a Putinovi ruku podal, to je pro mě slušný člověk! Mladí lidé v tomto věku vidí svět většinou černobíle (to se mi na nich líbí), tudíž všechno je buď dobře nebo špatně, nic mezi tím. Jenže tento mladík působí velmi vyčůraným dojmem, vezme si jen to, co je pro něj příjemné!

Teorii strun vypočetl a pak si ten trotl nalepí na kvádro ukrajinskou stužku místo ruské.

Mozek vypláchlý, obecný!

Mladý gymnazista má osobní problém v tom, že dle jeho názoru byl Pellegrini zvolen prezidentem na základě podvodu, stejně jako pětidemolice.

Má na to tento mladík nějaké důkazy nebo se jen nechává klamat opozicí? Pokud chtěl být středem pozornosti, tak se mu to povedlo. Ale než vyřkne něco o podvodu, tak na to musí mít prokazatelné důkazy. Jestli je to jen jeho názor, tak se zachoval neslušně vůči hlavě státu. Asi chtěl být za hrdinu, ale je za nevychovaného arogantního představitele mladé generace a to by si měl uvědomit.

Víc už toho žena ze sebe vysypat nestihla, protože kdosi vyběhl z Lidlu a křičel na celé kolo: „Lidi, máslo v akci už došlo! Máslo v akci už není! Může za to Fijala!“

Vřava, která potom nastala, se nedá popsat, naštěstí byly vedle Lidlu úhledně složené dlažební kostky, které se v tu chvíli zázrakem proměnily v hrozny hněvu.