Kdo neschvaluje masovou migraci, je rasista. Komické paradoxy našich českých vlastenců

Řeknete o někom, že je samice od prasete a největší kvikot se vzápětí ozve od těch, kteří bojují proti politické korektnosti, protože jsou čeští vlastenci. Jo, jsou to paradoxy...

Napsal jsem, docela nedávno, doslova jen před pár dny, článek, ve kterém suše konstatuji, že jeden zdejší bojovník proti cenzuře a nálepkování sám vydatně nálepkuje a sám se vehementně dožaduje cenzury.

A kvikot potrefených hus se ozval vzápětí, přičemž v čele jejich rozhořčeného hejna stanula jedna zdejší blogerka, která v diskuzi napsala, cituji: „Nejste Vy, pane Strčálku, amatérským Bretšnajdrem? Kdo co kdy řekl, nebo napsal si zapisujete černou propiskou na manžetu? Pěkné, zasloužíte si za to pochvalu. Dědictví otců zachovej nám Pane, a světlo věčné ať Vám svítí.“

Tak nevím, co si mám o tom myslet, to jsou dnes lidé už opravdu tak mimo?

Vždyť jsem neudělal nic jiného než jen to, co dělají naši vlastenci, abych to od nich následně schytal, že jsem stejný udavač, jako náš největší básník…

Jsou to přece naši vlastenci, jak sami sebe nazývají, lidé se zdravým selským rozumem, jak sami sebe definují, kteří se holedbají, že nesledují mainstreamová prorežimní média, ale pravdu o dnešním světě čerpají výhradně z řetězových emailů od známých z Melbourne, kteří se chlubí tím, že si sami dokážou dohledat informace na internetu, kteří se chvástají, že bojují proti cenzuře, proti nálepkování, proti masové imigraci a mnoha dalším věcem, včetně drahých energií a míru…

Postupoval jsem tedy při psaní svého článku přesně jako oni.

Četl jsem články onoho zdejšího bojovníka proti cenzuře a nálepkování, jakož i obhájce ruské obrany proti agresi NATO, tedy četl jsem články současného disidenta a plukovníkem Foltýnem pronásledovaného statečného muže.

Zároveň s tím jsem si na internetu dohledal, stejně jako naši vlastenci, jeho starší články, to znamená, dohledal jsem si, stejně jako naši vlastenci, informace na internetu. A věřte, že to není nijak složité dohledat si články toho či onoho blogera (vždyť i vy si můžete snadno dohledat všechny moje články, ve kterých podporuji agresi NATO vůči Rusku).

A když jsem zjistil, že tento bojovník proti cenzuře a nálepkování se sám dovolává cenzury a sám nálepkuje odpůrce masové migrace jako rasisty, napsal jsem o tom článek a tento článek, protože si snad ještě můžu psát, o čem chci, zveřejnil na tomto blogu.

A rázem byl ze mne, podle našich vlastenců, udavač, když jsem využil svobodu slova, které se oni sami dovolávají!

Udavač proto, že jsem si dovolil zveřejnit článek o tom, že jeden zdejší bojovník proti cenzuře a ukrajinským nacistům se dovolává cenzury, kterou všichni vlastenci nenávidí a nálepkuje normální lidi jako rasisty.

Hluboce to mnou otřáslo.

Popravdě řečeno, očekával jsem spíš od našich vlastenců poděkování za to, že jsem odhalil dalšího agenta Bruselu, který chce zavádět cenzuru a který u nás nastolovat multi-kulti, abychom dopadli jako v Německu a místo toho jsem najednou udavač!

„Jářku, jaký udavač, copak jsem někde někoho udal?

A jak jsem mohl tohoto bojovníka proti cenzuře vůbec udat, když to, co hlásá ve svých článcích, to znamená omezení svobody slova pro rasisty, tedy v jeho podání pro ty, kteří nesouhlasí s masovou migrací, jsou právě ony evropské hodnoty, které prosazuje proti vůli našich občanů nynější totalitní režim?“ ptám se.

Přiznám se k tomu, že našim českým vlastencům nerozumím, o co jim někdy vlastně jde.

A jediné vysvětlení tohoto paradoxu nacházím snad jedině v tom, že v jejich hlavách došlo už k takovému zmatení pojmů, že už ani sami nevědí, kdo jsou a co vlastně chtějí, což v nich ovšem jen utvrzuje jejich svaté přesvědčení, že oni jsou ti jediní, kterým byla zjevena skutečná pravda a proto jsou něco víc, proto oni budou spaseni, až bude svržen nynější, jimi nenáviděný totalitní pětidemoliční režim, a bude opět nastoleno Boží království, tentokrát už navěky věků…