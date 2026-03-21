Kdo napíše článek o demonstraci na Letné jako první? Pan učitel, nebo pan Pokojný?
Demonstrace Milionu chvilek ukazuje, že i dnes, kdy vláda Andreje Babiše vrátila lidem všechno, o co je okradl Babiš, pardon, ne Babiš, ale Fiala samozřejmě, protože Babiš nekrade, se stále najde dost ztroskotanců a zaprodanců, kteří se nesmířili s prohrou ve volbách a snaží se zvrátit jejich výsledek.
Zatímco vládní koalice dostala nezpochybnitelný mandát k tomu, aby zlepšila život našich lidi, co už dělá, naposledy odvoláním cizácké generální ředitelky Národní galerie, která před uměním lidovým dávala přednost zvrhlému a našemu národu cizímu modernímu umění, opozice kolem sebe jen zuřivě kope v smrtelné agonii, protože naši lidé nedopustí žádný majdan, žádný návrat zrůdné liberální demokracie.
A je jedině správné, že naši lidé jednohlasně odmítají dnešní exhibici těch, kteří sami sebe odsoudili, kteří sami na sebe ukázali jako na zrádce našeho národa, kteří dnes sami otevřeně přiznali své vazby na zahraničí, kteří ukázali, že je jim bližší Brusel a Soros než slovanská vzájemnost.
„Co udělala opozice dobrého pro naše lidi?“ ptám se.
„Naše opozice neudělal pro naše lidi nic dobrého, jen se snaží rozvrátit naši společnost rozséváním nenávisti!“ sám si odpovídám.
Té nenávisti, kterou dnes tito ztroskotanci a zaprodanci manifestují na Letné, té nenávisti se kterou sledují, jak se naše země rychle, díky Andreji Babišovi a jeho skvělé vládní šestikoalici, vzpamatovává z následků fialové hrůzovlády.
Za Fialy bylo problémem všechno, za Babiše není problémem vůbec nic!
Ale nebojme se vyjádřit podporu skvělému Andreji Babišovi a všem vládním politikům, nebojme se projevovat svoji touhu po míru!
Podepisujme na všech pracovištích petice, ve kterých jednoznačně odsoudíme těch pár křiklounů, kteří se dnes pokouší o další státní převrat, kteří se dnes pokoušet zvrátit onen pozitivní směr vývoje v uplynulých měsících poté, co jsme se opět svobodně nadechli, protože se do čela naši země postavili lidé, kteří myslí na nás, na naše lidi.
A nedovolme, aby se těchto pár křiklounů a zaprodaných komediantů vydávalo za český národ.
Ne, oni nejsou český národ, oni jsou kosmopolité v žoldu plutokratů, kteří nám chtějí naši zemi opět ukrást, kteří chtějí rozdmýchat plamen třetí světové války.
Český národ jsme my, naši lidi. Ano, jsme naši lidi a tato země je naše!
Jde i o tvoji občanskou povinnost, odsoudit tyto zaprodance a ztroskotance. Jde i o tvou povinnost postavit se na stranu našich lidí, naší vlády a všech Slovanů, vyjma banderovců.
Odsuď tyto křiklouny, abys sám nebyl brzy souzen našimi lidmi!
A věř tomu, že naši lidé nevědí, co je to soucit, když mají soudit škůdce, takové škůdce, kteří dnes na Letné sami nad sebou vynesli ortel!
Karel Trčálek
Jak si naši západní přátelé svoji okupaci a zradu odpracovali
Nastal čas přehodnocení historie. Minulý víkend jsme oslavili výročí okupace ČSR nacistickými a banderovskými hordami. Po předchozích událostech v Mnichově. Mrtvých a umučených statisíce, škod materiálních nepočítaně. Ale... !!
Karel Trčálek
Mopslíci z Institutu Václava Klause zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Institut Václava Klause vypadá z dálky jako výkrmna užitečného hmyzu, zejména pak trubců. Když ovšem přijdete blíž, zjistíte, že v IVK nevegetují trubci, ale docela roztomilí mopslíci, kteří sice zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Karel Trčálek
Legrační pokrytectví Ladislava Jakla, našeho předního Trumpetisty
Když Trump pochválil Macinku, byli z toho naši konzervativci nadšením bez sebe a bývalý mluvčí IVK byl pro ně hvězda. No, a pak Trump zaútočil na Írán
Karel Trčálek
Otázky bez Václava Moravce: „Já tam toho Okamuru zkrátka nechci!“
Jára Cimrman kdysi napsal Hamleta bez Hamleta, strýc Burčák zase pije svoji vlastní slivovici bez slivovice a aby toho nebylo málo, máme tu teď Otázky Václava Moravce bez Václava Moravce...
Karel Trčálek
Izraelsko-íránský konflikt je válkou magorů proti magorům
Válka mezi Izraelem a Íránem se dostala do fáze, ve které není již žádných spravedlivých stejně jako není žádných spravedlivých ve Starém zákoně, protože co je spravedlivého na Bohu, jenž v Egyptě vyvraždil všechny prvorozené?
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář
Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen
Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, zjišťují totožnost i okolnosti smrti
U lávky Holka, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře