Kdo kritizuje zákazy pro izraelské sportovce, neměl by tleskat zákazům pro ruské sportovce
V indonéské Jakartě včera skončilo mistrovství světa ve sportovní gymnastice, od dob slavné moskevské olympiády, kterou se kolektivní Západ a Anglosasové v čele s americkým prezidentem Carterem pokusili, ovšemže neúspěšně, znehodnotit, v mém velmi oblíbeným sportem, protože jsme tehdy na olympiádě získali dvě medaile, přičemž jedna byla skoro zlatá.
„Dobře vám tak! Politika do sportu vůbec nepatří!“ mnul jsem si tehdy spokojeně ruce nad tím, jak kolektivní Západ a Anglosasové ostrouhal.
Moskevskou olympiádu oslavoval celý pokrokový svět, kdežto NATO, které se chystalo na agresívní válku se Sovětským svazem, ostrouhalo jak po stránce sportovní, tak po stránce morální a v neposlední řadě i po stránce lidské.
Proč o tom takto upřímně mluvím?
Protože mistrovství světa ve sportovní gymnastice, které se konalo v Jakartě, jak už jsem pro úplnost zmínil v samotném úvodu tohoto článku, bylo negativně poznamenáno zákazem startu pro sportovce ze země zaslíbené s Davidovou hvězdou, takže Artem Dolgopjat, izraelský mistr světa z roku 2023 a olympijský medailista, se nemohl tohoto mistrovství světa účastnit, ačkoliv se nachází, podle informací, které mám, v životní formě!
Samozřejmě, že mě to namíchlo, takže jsem zase křičel: „Politika do sportu nepatří!“
A jak to tak křičím, uslyšel to i pan učitel, protože jsem šel zrovna kolem Moravy, ve které se pan učitel právě koupal, když se nám letos podzim tak pěkně vydařil. A bylo by hříchem, aby toho člověk nevyužil ke koupání v Moravě, která by se jistě líbila i svatému Janu Křtieli, velkému milovníkovi koupání za jakéhokoliv počasí.
„To je pravda, že politika do sportu nepatří. Ale jsou země, kde je sport politikou,“ řekl pan učitel hned poté, co se otřepal a potutelně se usmál.
Hned mi bylo jasné, kam míří.
„Ruští či běloruští sportovci nenesou vinu za rozpoutání ruské agrese na Ukrajině a za životy spousty nevinných lidí, kteří během jejího dosud už takřka čtyřletého trvání zemřeli. Tímto samozřejmě nekladu válku Izraele v Gaze (vyvolanou barbarským útokem Hamásu na izraelské území) a ruskou invazi, vyvolanou barbarským útokem NATO na ruské území, na stejnou úroveň, chraň Bůh!
Ale ani jeden ruský sportovec nenese vinu za to, že ruský prezident Putin čtvrtým rokem pokračuje ve speciální vojenské operaci!
To je jen a jen vina Putina, vůbec ne vina Ruska jako takového!
Prosím, kdyby se chtěl Putin účastnit mistrovství světa v moderní gymnastice, které se bude konat v Budapešti, tak bych chápal, že by se mu účast zakázala!
Ale proč mají trpět nevinní ruští sportovci jen proto, že je ruským prezidentem Putin a vojáci, kteří bojují za mír na Ukrajině, mávají ruskými vlajkami, aha?“ obořil jsem se na pana učitele.
A víte, co mi řekl? Pan učitel?
Řekl mi: „Protože by mohl někdo omylem sestřelit letadlo s ruskými sportovci a co potom?“
To mi řekl a zase se potutelně usmál.
Bylo mi opět jasné, kam míří.
„Z toho zatraceného Finska je třeba udělat Hirošimu. Bylo by to ponaučení pro ostatní západní země, že nemají bránit ruským sportovcům v účasti na sportovních událostech.
Putin je ještě k Západu pořád milosrdný.
Kdo je Rusko, co se týče velikosti území a kdo je Evropa?
To má pořád menší rozhodovat o větším?
Vladimir Putin je i můj prezident, na rozdíl od toho překabátěného Zelenského na Hradě. Proto má Rusko vždy pravdu. Pokud je moje uctívání Putina důvodem, že mě nějaký bezejmenný Foltýn umlčoval, tak je to cena, kterou jsem ochoten zaplatit za to, že fašisti na Ukrajině, a nejen tam budou poraženi. A potom to bude Západ a Anglosasové, kdo bude mít zákaz účasti na sportovních akcích a dopadne stejně jako v Moskvě 1980!“ doslova jsem ho ubil argumenty, které nelze ničím trumfnout.
Víc jsem toho ale už neřekl, protože jsem byl až po krk ve vodě, do níž mě zákeřně vylákal pan učitel, když přede mnou lstivě ustupoval do Moravy, aby se pak ode mne rychlými znakovými tempy vzdálil a nechal mě pospas vodnímu živlu, mysle si, jak mě doběhl.
Ale pro toho, kdo se koupal v jezeru Bajkal a potápěl se pro amfory na jeho dně, je Morava jen děravými neckami dobrými leda na to, aby se v ní při zabíjačce pařily svině, to se pan učitel jednou zase šeredně přepočítal...
Karel Trčálek
Mají o ministrech rozhodovat volby nebo petice ekologů, národních umělců a dalších?
Realita je prostě taková, že se Motoristé dostali do Sněmovny podvodem, před kterým varovali např. A. Babiš, M. Zeman či K. Konečná a proto musí být ministry v Babišově vládě vedoucí představitelé Motoristů sobě...
Karel Trčálek
Schůzka Trumpa a Putina v Budapešti je skvělou zprávou pro mírumilovné lidi na celém světě
Na Aljašce byl už mír takřka na dosah, v Budapešti už bude jistě dosažen! S Ruskem se prostě musí jednat, ne s ním válčit, protože je neporazitelné, a Orbán to dobře ví, stejně jako naši vlastenci!
Karel Trčálek
Otevřený dopis P. Macinkovi. Pane Macinko, nevzdávejte se a dál bojujte za F. Turka!
Není zavrženíhodné, když někdo v rámci svého humoru adoruje nacismus, zavrženíhodné je, když se upozorní na to, že tato osoba, která má být ministrem zahraničí, je zastydlým puberťákem...
Karel Trčálek
Pseudokauza Filipa Turka je názornou ukázkou toho, jak liberálové nerespektují volby
Filip Turek nemůže být prostě ministrem zahraničí, protože fialová cháska a jí podřízená média nevydýchali svoji brutální porážku...
Karel Trčálek
Bude Filip Turek dělat Babišovi zahraniční motospojku?
Dobrý ministr zahraničí musí mít především kontakty. Třeba na íránské ambasádě, protože Írán je náš spojenec v boji proti Západu!
