Kdo je největším poraženým letošních voleb? Nejen já mám jasno...
Máme po volbách a jako v každých volbách se i v těchto volbách ukázala skutečná velikost politiků.
Tato skutečná velikost politiků se pozná podle toho, jak dokážou přijmout prohru ve volbách.
Sotva můžeme mluvit o někom, že je velký politik, když tento politik po volbách, které prohraje, vykřikuje, že volby byly zmanipulované, že jeho prohra je důsledkem legendárního „Rycheckého podvodu“.
I letos ve volbách prohrála, jako vždy, spousta politiků. Někdo z nich nesl svou prohru hůře, asi není náhoda, že to byli vždy opoziční politici, a někdo nesl svoji prohru evidentně lépe, a asi není náhoda, že to byli vždy vládní politici.
Ale kdo je největším poraženým letošních voleb?
To se ví, že i v našem uličním výboru padala nejrůznější jména těch, kteří by mohli být největšími poraženými voleb.
Už jsem chtěl, jako předseda našeho uličního výboru, nechat jednomyslně odhlasovat, že je to Babiš, když vtom se mezi námi najednou objevil takový bělovousý stařeček s neuvěřitelně dobrotivým obličejem.
„Zadržte, nehlasujte! Babiš to není!“ zarazí stařeček naše hlasování.
„Kdo to je, když ne Babiš?“ pohlédneme na něj udiveně.
„Ukážu vám ho! Pojďte za mnou!“ vyzve nás stařeček a my ho opravdu poslušně následujeme, jako bychom byli Motoristi sobě a ten staříček byl Václav Klaus.
Stařeček kráčí svižným krokem a vede nás cestou necestou, přes všelijaké trní a hloží a maliní a ostružiní, až nás dovede k něčemu, co vypadá jako otvor nějakého kanálu, nebo snad i žumpy.
„Tady to je, hihi!“ zasměje se stařeček šibalsky a začne šťourat do toho otvoru klackem. „Tak polez ven, hihi!“
A opravdu se brzy objeví v otvoru zarostlá vousatá hlava, která nepatří nikomu jinému než Saddámovi Husajnovi.
„Cože, Saddám Husajn je největším poraženým letošních voleb?!“ nestačíme se divit.
„To není on, hihi!“ zasměje se stařeček a otočí se na Saddáma. „Vytáhni ještě svého kámoše!“
A opravdu, Saddám Husajn vytáhne z toho otvoru, který patří skutečně žumpě Miloše Zemana, který má hlavu na stranu, jako by byl opilý a který opravdu zase cosi blábolí, jako by byl opilý.
„Minule podpořil Stačilo! a teď zase SPD s Rajchlem, hihi!“ směje se stařeček a píchá šibalsky klackem do Miloše Zemana, který je jednomyslně největším poraženým letošních voleb, jak taky náš uliční výbor vzápětí odhlasuje.
Karel Trčálek
Lepší lidé na kolenou! Zvítězili drtivě naši lidé, kteří si říkají dezoláti!
„Jasná porážka lepšolidí!“ ohodnotil výsledky letošních voleb ten nejpovolanější z povolaných, politický gigant strýc Burčák
Karel Trčálek
Motoristé sobě drtivě zvítězili v Černoučku, lampasákovi nebyl jeho divadlo nic platné!
Lampasák se mohl přetrhnout, aby tryskáčem doletěl na volby do Černoučku. Jeho sousedé ale ukázali, že ho už mají plné zuby (stejně jako strýc Burčák) a tak volili tu jedině správnou stranu Motoristé sobě
Karel Trčálek
Platili P. Pavlovi jeho let z Maroka a zpět američtí zbrojaři jako revanš za své zisky?
Naši lidi jsou spravedlivě rozhořčeni papalášskými manýry rozvědčíka, který ukázal svou pravou tvář. Ale ve volební šaškárně rozvědčíka jde o mnohem víc než o obecní volby v nějakém Černoučku...
Karel Trčálek
Prchne prezident Pavel do Černoučku, jak tvrdí strýc Burčák?
No, on by měl prezident zavítat během voleb i do jiných obcí. Třeba do Zlína, aby tam svou ctěnou přítomností zvýšil účast, která ve Zlíně při minulých komunálních volbách dosáhla závratných 42,99% a to byl prezidentem Miloš Zeman
Karel Trčálek
Blahopřál největší básník Jarek Nohavica ruskému Vůdci V.V. Putinovi k jeho narozeninám?
V plné síle a svěžesti oslavil ruský Vůdce Vladimir Vladimirovič Putin své další narozeniny. Gratuloval mu k nim i náš největší básník?
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Český mejdan s Impulsem oslaví deset let. Do O2 areny dorazí Mirai, Chinaski i Michal David
Pražská O2 arena se v sobotu 17. října promění v dějiště desátého ročníku Českého mejdanu s...
Co se děje, když člověk umírá doma? Paliatr popisuje péči mobilního hospice
Dožít poslední týdny života doma si přeje řada lidí. Pro rodinu ale může být představa domácí péče...
Dva z velkých obvodů Plzně už mají koalice, Lochotín i Slovany povede ANO
Dva z velkých plzeňských obvodů už mají domluvené koalice. První sídlištní obvod Lochotín bude...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 3372
- Celková karma 22,07
- Průměrná čtenost 832x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně