Kateřina Konečná vystoupila z KSČM. Ze strany ji vyštvali vlastní soudružky a soudruzi!
Jedinou budoucností a nadějí lidstva je komunismus, který je taky jedinou zárukou, že Slované nebudou již zaujímat otrockou roli, jako ji zaujímají nyní ve světě ovládaném liberálními elitami, Anglosasy, světovými sionisty a Sudeťáky.
Proto jsem vždy, po celých těch 21 let, kdy bojovala za pracující lid a za Slovany, Kateřině Konečné fandil, ať už se tak dělo na půdě Sněmovny či na půdě proklatého europarlamentu či na náměstích, kde Kateřina Konečná burcovala, pravda poněkud letargické otroky, aby shodili své okovy a začali si vládnout sami.
Je proto pochopitelné, že její vystoupení z KSČM prožívám, jistě stejně jako ona sama, velmi bolestně. A odchod Kateřiny Konečné z KSČM je pro mě, stejně jako pro ni, o to bolestnější, že tentokrát není Kateřina Konečná, jako tolikrát předtím, obětí zběsilých mediálních štvanic, které na ni pravidelně pořádala pravice, které jde jen o koryta a zničení Ruska, záštity míru a Slovanů, ale že tentokrát zrada přišla z vlastních řad!
Aby praví uchýlkaři, kteří nyní ovládli KSČM, zamaskovali svůj podíl viny na volebním fiasku KSČM, vrhli se jako supi na Kateřinu Konečnou jen proto, že vstoupila, podotýkám, že stále jako přesvědčená komunistka nijak nepochybující o tom, že Kristem národů je Rusko, do europarlamentní frakce Patritotů pro Evropu.
Tento zcela logicky a v rámci marxistické dialektiky naprosto nezbytný krok, který učinila Kateřina Konečná, aby mohla i nadále hájit zájmy pracujícího lidu a Slovanů, posloužil pravým uchýlkařům jako záminka k mediálnímu lynči Kateřiny Konečné.
Nejzběsileji si přitom počínala soudružka Prokšanová, po kterou jsou evidentně vlastní zájmy přednější než zájmy sjednocené levice, a která se jednoduše mstila za to, že byla odstraněna v parlamentních volbách z prvního místa kandidáty levice sjednocené v hnutí Stačilo! a nahrazena soudružkou Maláčovou.
Způsob, jakým soudružka Prokšanová vykřikovala v protivládních a asociálních médiích svá obvinění na adresu Kateřiny Konečné nemá v dějinách komunismu obdoby a posloužil především zájmům pravice, které jde výlučně o koryta.
„Komu a čemu nejlí posloužily tyto hysterické výkřiky soudružky Prokšanové?“ ptám se a sám si odpovídám. „Posloužily nejlíp Sorosovi, Aspen Institutu a americkým zbrojařům!
Nedivím se Kateřině Konečně,že se ji za těchto okolností její členství v KSČM nadobro zhnusilo a proto její rozhodnutí lidsky naprosto chápu. Vím, že Kateřina Konečná dál zůstává statečnou bojovníci plně oddanou spravedlivé věci pracujícího lidu a Slovanů, bez ohledu na to, že už není členkou KSČM.
Nebudu kvůli tomu přecházet na chodník, když ji potkám, dál ji budu srdečně zdravit, tak jako jsem ji zdravil dosud: „Čest práci a světu mír, soudružko europoslankyně!“
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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