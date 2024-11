Kateřina Konečná, komunistická světice, která zachránila český národ před genocidou

Nebýt s. Kateřiny Konečné, tak český národ už dávno neexistuje, protože by jej liberálové v souladu se svoji zrůdnou fašistickou liberální ideologií, zcela vyhladili

Kremelský orloj odbíjel právě půlnoc, ale v okně Vladimira Vladimiroviče Putina se ještě svítilo.

Aby ne, když u něj, hned pod ikonou svatého mučedníka Josifa Vissaonoroviče Stalina (rodným příjmením Džugašviliho), seděl sám moskevský patriarcha Kirill, toho jména už druhý.

Tak vážený, duchovně založený muž neseděl v tak pozdní čas (ve Vladivostoku v tu dobu už svítalo) u ruského prezidenta samozřejmě zcela nadarmo, jeho mysl totiž znepokojovalo, jak už to u skutečných křesťanů bývá, nebezpečí, které hrozilo Rusku, Kristu národů.

„Musíme zničit Českou republiku!“ naléhal Kiril II., člověk, jenž strávil půlku života v modlitbách k Bohu všemohoucímu, na ruského prezidenta, „tamní obyvatelé, ač Slované jako já, nebo Vy, pane prezidente, propadli zcela učení antikultu, barbarské ideologie, která se ani trochu neslučuje s naším vyspělým ruským humanismem.

Tento antikult je nástrojem Antikrista, jehož jediným cílem je zničení našeho Ruska!

Obyvatelé České republiky se Antikristu klaní, vyznávají jej jako Boha a proto musí Rusko ve své obraně zničit Českou republiku v jaderné výhni. Každý, kdo oddaně slouží Antikristu musí být zničen, je to naše křesťanská povinnost!“

Takto naléhal tento svatý muž, oděný do roucha moskevského patriarchy, a tedy přímého nástupce sv. Petra, na ruského prezidenta.

Ruský prezident slovům svatého muže pozorně naslouchal, a potom, když svatý muž domluvil, pokýval svoji moudrou hlavou: „Ano, máte pravdu, Vaše blahorodí. Kdo propadl antikultu, kdo slouží západnímu Antikristu, kdo před ním klečí jako před svým Bohem, ten musí být zničen v naší jaderné výhni. O tom žádná.

Ale přece jen nemohu, Vaše blahorodí, Českou republiku zničit, třebaže její obyvatelé velmi zhřešili proti Rusku!

Jsou to, jak jste podoklo, Slované, jako my, nebo vy, srdce mi to rve při pomyšlení, že by v naší jaderné výhni měli skončit i naši slovanští bratři.

Proto pravím, Vaše blahorodí, že pokud se v České republice najdou dva spravedliví lidé, tak ušetřím všechno její obyvatelstvo, neodsoudím jej k věčnému zatracení!

Ano, ušetřím Česko svého spravedlivého hněvu, pokud se v něm najdou aspoň dva spravedliví lidé.

To znamená, dva spravedliví lidé, kteří ve mně uvěřili.

Dva spravedliví lidé, kteří uvěřili v to, že naše Rusko, ve němž jsme už před sto léty dovedli unikátní, to znamená zcela ruský, systém represí vlastního obyvatelstva k absolutní dokonalosti, je zárukou jejich svobody!

Dva spravedliví lidé, kteří uvěřili, že naše Rusko, které dává jen čtyřicet procent svého rozpočtu na zbrojení, protože těch zbylých šedesát procent jde na důchody, je zárukou míru, lidé, kteří uvěřili, že levný ruský plyn je zárukou jejich prosperity a blahobytu, s nímž se lze u nás v Rusku setkat na každém kroku, ba dokonce i v té nejzapadlejší vesnici!

Pokud se najdou v Česku dva takoví spravedliví lidé, pak ušetřím před jadernou výhní všechny Čechy!“

A sotva ruský prezident domluvil, ozval se Robert Fico, vůdce slovanského protifašistického odboje v USA okupovaných slovanských zemích, který, ač přítomen, dosud mlčel.

„Vím o takových dvou lidech!“ zvolal a radostně lusknul prsty, „tím jedním spravedlivým člověkem je s. Kateřina Konečná.

Věří v to všechno, o čem jste mluvil!

A nejen věří, ale i statečně bojuje proti fašisticko-liberální vládě řízené satanisty z Bruselu, bojuje proti vládě, které brutálně perzekuuje své odpůrce, umlčuje je a vyhazuje z práce, takže v Česku už to teď vypadá jako v padesátých letech, chybí jen zinscenované procesy a tresty smrti, ale i na ty by určitě došlo, nebýt soudružky Konečné!

A soudružka Konečná je o to spravedlivejší člověk, že proti fašistům nebojuje za ruské peníze, ale za peníze samotných fašistů, hehe!

Až v čele českého lidu smete nenáviděný represivní a totalitní režim fašistických liberálů, tak se všem zvednou důchody a mzdy a životní úroveň, protože už nikoho nebudou vykořisťovat imperialisté a jejich napomahači z řad vlastizrádců, všechen jejich majetek soudružka Konečná okamžitě znárodní.

A ten druhý spravedlivý člověk, to je taky žena!

Nenávidí nynější fašistickou vládu liberálů stejně jako soudružka Konečná, protože ji tato vláda pronásleduje a umlčuje tak, až to hraničí se šílenstvím.

Tato statečná a odvážná žena se jmenuje paní Veronika. A aby toho nebylo málo, 17. listopadu ji agenti CIA zmlátili na Národní třídě. Je to jedna z prvních, spolu s největším básníkem, obětí havlistického teroru. Má na to asi dvacet svědků, vidělo ji tam, na Národní třídě, asi pět spolužáků, tři novináři, jeden historik, jeden bývalý ředitel rozhlasu s manželkou, dcera známé dramatičky a otec jejich dětí.

Tato příslušnice čtvrtého odboje nenávidí fašistickou vládu liberálů tak, že já sám za ni klidně dám ruku do ohně, podívejte!“

A skutečně, Fico dal svoji ruku nad plamen svíčky, která hořela u Stalinovy ikony, a opravdu mu tento plamen nic neudělal, Fico nesyčel bolestí, naopak, vlídně se usmíval.

A vlídně se usmíval i ruský prezident.

„Je-li to tak, žijí-li v Česku takové statečné ženy, pak Česko i český národ ušetřím svého spravedlivého hněvu, budiž českému národu protentokrát odpuštěno!“ prohlásil ruský prezident, ušetřiv český národ.

A podle toho se pozná skutečný a pravý Bůh. Podle toho, že nejen spravedlivě trestá, ale i podle toho, že dokáže odpouštět, ve své nekonečné milosrdnosti, těm, kteří proti němu zhřešili.

A nám na závěr nezbývá než jen trochu opravit JUDr. Fica. Ne, že by JUDr. Fico někdy lhal, ale pravda je v tomto případě taková, že v České republice nežijí jen dva takoví spravedliví lidé, ale žije v ní přinejmenším 33% takovýchto spravedlivých lidí.

A proto se nakonec sluší a patří, ku větší slávě Boží, hlasitě zvolat a vzkázat budoucím generacím: „Svoboda přichází z východu!

Sláva ruské armádě, naší osvoboditelce!

Kam šlápne slavný ruský voják, tam je navěky mír!

Západ je smrt a zatracení, euroasijská unie je život věčný!“