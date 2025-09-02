Kategoricky odsuzuji násilí spáchané invalidním důchodcem na Andreji Babišovi
Jsem důchodce.
Invalidní.
Ale nejen proto, že chodím o berli.
Dali mi i papíry na hlavu, protože to mám v ní trochu zmatený.
Tak si například myslím, že beru důchod.
Ale to není pravda, protože mě Fiala o něho okradl.
Nebo si myslím, že jsem přežil zimu.
Ale to taky není pravda, protože jsem už dvě zimy kvůli Fialovi divže neumrzl.
Nebo si myslím, že nemám hlad, dokonce jsem přesvědčen, že vyhazuji zbytky od jídla do popelnice.
No, a to taky není pravda, protože už čtyři roky kvůli Fialovi umírám hladem.
Ale to není ještě všechno, mám například pocit, že jsem si letos vyjel autem na dovolenou do Provence.
Houby s octem, vždyť jsem Fialovou zásluhou úplný žebrák jako herečka Obermajerová, která nemá ani na cigára!
Taky se mi zdá, že není válka.
Omyl, už tři roky zuří třetí světová válka, do které nás zatáhl Fiala!
Nebo se domnívám, že svobodně běhám po venku.
Zase omyl, protože jsem zavřený kvůli tomu, že schvaluji ruské osvobozování Ukrajiny jako Klaus, kterého dal Fiala zavřít stejně jako mě.
Prostě jsem nedostal ty papíry na hlavu pro nic za nic.
A teď se mi stala ještě taková nepěkná věc.
Byl u nás předvolební mítink
No a já si, protože to mám v hlavě zmatený, že je na něm ten, který za všechno může, totiž Fiala.
Najednou mě popadl takový vztek, že mi ten chlap lže, že všechno je ve skutečnosti jinak, že jsem popadl tu svoji berli a toho chlapa s ní párkrát přetáhl.
„Jsi nejhorší premiér na světě! Zdevastoval jsi naši zemi! Zaprodal si nás Ukrajině, táhni si tam! Ožebračil si nás, všechny si okradl, máme se nejhůř na celém světě, jsi válečný štváč, házíš klacky pod nohy Rusku, chceš nás zatáhnout na Západ, udělat z nás otroky Němců, táhni na Ukrajinu, zrádče a kolaborante, libtarde, lháři ulhanej, bez tebe nám tady bude líp!“ křičel jsem na něho.
Jenže jak jsem toho chlapa praštil tou svoji berlí po hlavě, tak se mi konečně v té mé makovici rozsvítilo!
Ten chlap nebyl ten, který mě okradl a ožebračil, který sem natahal Ukrajince, ale ten chlap byl naopak Babiš, který to všechno, s podporou Okamury, Konečné a spol., zase dá všechno u nás do pořádku.
Ale už bylo pozdě, Babiše museli odvézt do nemocnice na pozorování, jestli to nebude teď mít v hlavě taky zmatené jako já.
Co se stalo, už nevrátím.
Chci proto aspoň působit jako odstrašující příklad a proto veřejně prohlašuji: „Odsuzují veškeré násil, které jsem spáchal na Babišovi, jsem nevinný, k tomu mě dohnala nenávistná kampaň Spolu, STAN a Pirátů, která mi udělala v mé zmatení hlavě ještě větší zmatek, Babiš si to ani trochu nezaslouží!“
Karel Trčálek
Jaromír Nohavice je důstojným nástupcem Karla Gotta. Film Jarek to ukazuje v plné nahotě
Čím byla pro myší národ zpěvačka Josefína, tím byl pro český národ Karel Gott a tím je nyní pro český národ i Jaromír Nohavica, který Karla Gotta na piedestalu národního umělce důstojně nahradil...
Karel Trčálek
Adam a Eva nebyli prvními lidmi, které Bůh stvořil, Bible se v tom mýlí
Údajně první lidé, Adam a Eva (z hlediska DNA se ovšem jednalo o jednoho a téhož člověka obého pohlaví) stvořil Bůh nekonečně mnoho jiných lidí...
Karel Trčálek
Volby by se nám mohly ze svátku demokracie změnit v její pohřeb. Zničme je, dokud je čas!
Čekají nás ty nejdůležitější volby. Jde o všechno a navíc jde o Česko. Dezoláti, fašisté a Putinovi pohůnci se právem obávají, že jim liberálové volby ukradou a naše krásné země se i na další ponoří do tmy, mrazu a válečné vřavy!
Karel Trčálek
To jsme na tom fakt tak špatně, že se musíme srovnávat s Ruskem?
Všimli jste si, kolik lidí reaguje na jakoukoliv kritiku evropské vrchnosti a její politiky poznámkou, že v Rusku je to horší? A přitom je to tam lepší, protože tam nemají EU!!!
Karel Trčálek
Otevřený dopis panu D. Sterzikovi s prosbou o záchranu českého národa a naší vlasti
Západ se nás snaží zlikvidovat za každou cenu. Ale my se nevzdáváme, protože víme, že nás starší slovanský bratr je neporazitelný a jeho okupace naší vlasti bude pro nás vysvobození ze žaláře národů!
