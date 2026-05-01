Karel Hynek Mácha, autor kultovního Máje, byl závislý na sexu
Závislost na sexu, či, chce-li někdo, kdo si potrpí na odborné termíny, hypersexualita, není žádná sranda, a lidé závislí na sexu to nemají vůbec lehké. Proto jsem nic nepodcenil a vyhledal odborníka, který se hypersexualitou zabývá, abych s ním tento problém konzultoval.
„Ano, podle všeho Karel Hynek Mácha byl závislý na sexu, tedy projevoval zvýšenou sexuální aktivitu na základě hypertrofovaného sexuálního pudu, který ho nutil k častému pohlavnímu styku,“ řekl mi MUDr. Jan Cimický, když odložil tajný deník Karla Hynka Máchy po té, co jsem mu ho předložil k prostudování.
„Můžete to tedy potvrdit se stoprocentní jistotou, že byl Karel Hynek Mácha hypersexuální jedinec?“ zeptal jsem se MUDr. Cimického.
„Ano, na základě toho, co Mácha napsal ve svém tajném deníku, je zřejmé, že se v jeho případě jednalo o hypersexuálního jedince,“ přikývl MUDr. Cimický.
„Takže Karel Hynek Mácha byl podle vás závislý na sexu,“ konstatoval jsem.
„Ano, Karel Hynek Mácha, autor básnické skladby byl závislý na sexu,“ potvrdil diagnózu MUDr. Cimický. „Omyl je zde v podstatě vyloučený, nemohu se mýlit, protože já sám jsem taky…“
Taky závislý na sexu?“ skočil jsem MUDr. Cimickému do řeči.
„Ne, to ne. Ale já sám jsem taky básník,“ usmál se MUDr. Cimický.
„Promiňte, pane doktore. Úplně jsem zapomněl, že jste taky básník,“ hned jsem se omluvil, a začal recitovat, „Láska je prý krutá Nevím o tom Potkala mne náhle Nevím jak A co bylo dřív A co potom Nevzpomínám si Ale je to tak.“
Je to tak, Karel Hynek Mácha byl závislý na sexu, stejně jako odsouzenec Vilém z Máje...
Karel Trčálek
|Další články autora
- Počet článků 3246
- Celková karma 23,81
- Průměrná čtenost 844x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře