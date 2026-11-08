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Kampelička, Dozimetr, Bitcoiny. Za Fyjalovy vlády se dalo zbohatnout na její mravní špíně

Karel Trčálek
Kdo měl za ušima, mohl si přijít za Fyjalovy vlády na pěkné prachy a zdaleka nešlo jen o kampeličku, Dozimetr či bitcoiny

Když se na sklonku roku 2025 pomocí Rycheckého podvodu chopila moci (a taky koryt) liberální junta v čele s falešnou koalicí Spolu, věděl jsem okamžitě, že je zle.

„Kampelička, Dozimetr, bitcoiny! Čeká nás jedno svinstvo větší než druhé! Čekají nás lži, teror a bída, protože Fyjala není Churchill, natož Klaus!“ zvolal jsem, protože jsem dobře věděl, co nás čeká, protože od liberálfašistů nemůže člověk čekat nikdy nic dobrého.

Ale té podzimní noci, kdy došlo ke státnímu převratu, kterou poskoci Sorose a Aspen Institutu maskovali jako svobodné volby, ačkoliv je jednalo o zřejmý podvod století, nebyl čas na nářky a na paniku.

Popadl jsem ten největší batoh a běžel do hytlermarketů skupovat obyčejná mýdla, protože v časech totálního rozvratu je mýdlo tím nejcennějším artiklem, pokud lidé už musí žít v mravní liberální špíně, tak si chtějí aspoň zachovat čistotu tělesnou.

Navláčel jsem domů během několika dní tolik mýdla, že jsme se nemohli v našem velkém domě ani hnout. A na moje slova došlo velmi záhy. Pád do mravní liberální špíny, jehož symbolem byl Fyjalový hnus, byl strmý a rychlý.

Jakoby liberální junta jen čekala na tu chvíli, kdy Ukrajina zaútočí na Rusko, aby se mohla rozjet obrovská vlna zatýkání a brutální umlčování těch, kteří volali po míru a kteří pevně odolávali propagandě, jež se denně valila z České televize.

Zatýkalo se a ožebračovalo se ve velkém, národ se po krk topil v liberální špíně. A lidé, naši lidé, dobří a poctiví lidé, brzy vykoupili všechna mýdla, aby se zbavili té špíny, v níž museli žít. A liberální junta, která proměnila naši vlast ve spálenou zemi, samozřejmě nedokázala zajistit dostatek mýdla pro vlastní lidi, protože všechno mýdlo posílala na Ukrajinu.

A na to jsem čekal, i když jsem si to samozřejmě ani trochu nepřál. Prodával jsem lidem mýdlo za desetinásobek, později až za dvacetinásobek ceny, za které jsem ho nakoupil těsně po podvodných volbách. Levněji jsem ho prodávat nemohl,i kdybych snad chtěl, protože cenu určoval volný trh, který byl pro mne vždy posvátný, jelikož tak to učí prof. Václav Klaus.

Zbohatl jsem během Fyjalova hnusu na mýdlu přímo pohádkově. Ale dobře jsem věděl, že se musím o své bohatství rozdělit. Podporoval jsem proto finančně rodiny zatčených a brutálně umlčených odpůrců války proti Rusku, milión korun jsem poslal Vrabelovi na jeho demonstrace proti chudobě a podporoval jsem finančně i Sterzika, který si za moje peníze opravil a zvětšil barák.

Byla to hnusná a odporná doba, i když jsem během ní zbohatl. Chválabohu, už je to za námi a je naší občanskou povinnosti dělat všechno proto, aby se liberální junta už nikdy nechopila moci.

Vzkazuji proto všem našim lidem: „Važme si toho, že máme zase dostatek mýdla, protože se už nemusíme brodit po krk v liberální močůvce! Važme si všeho toho, co pro nás dělá naše vláda, která přestala posílat mýdlo na Ukrajinu a která dělá vše pro naši čistotu! Važme si toho, protože žádná jiná vláda by tolik pro nás neudělala!“

A je to tak, jak říkám, dnes se už, díky bohu, nemusím o své peníze s nikým dělit, protože všem našim lidem je už líp!

Autor: Karel Trčálek | neděle 8.11.2026 8:52 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3398
  • Celková karma 22,72
  • Průměrná čtenost 829x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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