Kam se poděl ruský ministr Zahraničí Lavrov? Poslali ho dělat poradce F. Turkovi!

Ruský ministr Zahraničí Lavrov se teď tak trochu straní veřejnosti. No, dělat poradce Filipovi Turkovi, to aby se člověk opravdu trochu styděl...

Náš gulag je poměrně velký. Aby taky ne, vždyť je domovem, jářku, pro téměř pět tisíc lidí, kteří zde, stejně jako hříšné duše v katolickém očistci, odčiňují své viny a stávají se z lepšolidí tentokrát už skutečně lepšími lidmi, přesně takovými, jaká naše společnost potřebuje, aby byly napraveny všechny škody, které napáchala předchozí vláda.

Náš gulag je poměrně velký a proto mne nijak nezarazilo, že jsem nikde neviděl Lavrova. Teprve až kolem druhé hodiny odpolední mi to začínalo být divné, že jsem Lavrova pořád ještě neviděl, vždyť jeho postava a velká hlava jsou ve své podstatě nepřehlédnutelné.

„Co s ním jen může být, že se ještě nikde neukázal? Nezmlátili ho kvůli něčemu, kvůli nějakému zatajenému kousku chleba, a on nemůže vstát z palandy?“ dumal jsem a protože se Lavrov stále neukazoval, přitom teplota přitom už klesla pod minus deset, dostal jsem o něho strach. „Aby se mu opravdu ještě tak něco stalo!“

Nakonec už byl můj strach tak velký, že jsem se rozhodl Lavrova hledat.

Přijdu do baráku a ptám se: „Neviděli jste Lavrova?“

„Teď tu byl,“ odpoví mi kdosi.

Jdu tedy do dalšího baráku a ptám se: „Neviděli jste Lavrova?“

„Teď tady byl!“ odpoví kdosi.

Jdu tedy do další baráku a tam se to celé opakuje. Nakonec obejdu všechny baráky, zeptám se na Lavrova a všude mi odpoví, že tam před chvilkou byl, ale Lavrov ve skutečnosti nikde!

Nakonec jdu Lavrentijem Pavlovičem, velitelem našeho gulagu, náramně vzdělaným člověkem a milovníkem písní Jaromíra Nohavici.

„Tak a tak, Lavrentiji Pavloviči,“ říkám a rozhazuji rukama, „hledám Lavrova, prošel jsem celý gulag a Lavrov nikde. Tak je to! Nevíte o něm něco?“

Lavrentij Pavlovič se podrbe na hlavě a řekne: „Dnes ráno přišel rozkaz, že se má Lavrov přemístit do sousedního gulagu. Přijela si pro něj eskorta a odvezla si ho.“

„Do sousedního gulagu? Ale ten je přece mnohem horší než ten náš! Jeho velitel ho přece řídí jako svoji firmu!“ zhrozím se a dodám. „Teda, ne že by u nás taky někdo sem tam nevypadl z okna, nebo nezemřel totálním vyčerpáním, ale náš gulag je proti sousednímu hotový ráj. A proč ho tam vlastně poslali, Lavrentiji Pavloviči? Lavrov se přece choval vzorně, uznal, se že se provinil, snažil se napravit.“

„Ano, Lavrov se u nás choval vzorně. Ale do sousedního gulagu ho poslali, aby dělal poradce Turkovi,“ vysvětlil mi Lavrentij Pavlovič a zeptal se, „dáte si vodku, abychom zapili Lavrovovu památku?“

„Samozřejmě,“ přikývl jsem, protože ze sousedního gulagu se zatím nikdo živý nevrátil.

Pili jsme s Lavrentijem Pavlovičem vodku, poslouchali jeho oblíbeného Nohavicu, zatímco se venku už docela setmělo a když jsem od Lavrentije Pavloviče odcházel, podpírán jeho sluhou, bylo už mínus dvacet, letos přišla zima nějak brzy...

Autor: Karel Trčálek | sobota 8.11.2025 7:00 | karma článku: 5,82 | přečteno: 53x

Další články autora

Karel Trčálek

Kardinál Duka byl čestný člověk, který dokázal uznat svůj věroučný omyl

Opravdu nevím, jestli by něco takového například dokázal takový prof. Halík, čestně a otevřeně uznat, že se mýlil v nějaké věroučné otázce...

7.11.2025 v 12:14 | Karma: 14,26 | Přečteno: 344x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Nejsem ze Sezimova Ústí a nepracuji jako skladník v e-shopu

Je to opravdu tak, jak říkám. Nejsem ze Sezimova Ústí a nepracuji jako skladník v e-shopu, protože jsem bývalý lampasák...

5.11.2025 v 9:53 | Karma: 24,97 | Přečteno: 779x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Jak Varel ochutnal svoji vlastní medicínu...

Někdy neuškodí ochutnat svoji vlastní medicínu, protože vlastní medicína je vždy nejlepší, jako kdyby například Západ začal zničehonic vyhrožovat Rusku, že ho vyhladí jadernými zbraněmi...

3.11.2025 v 12:49 | Karma: 24,26 | Přečteno: 727x | Diskuse | Ostatní

Karel Trčálek

Vraťte nám ukrajinskou vlajku... Vraťte nám vládu Fialy... Vraťte nám přímou demokracii!

Nedávné volby, ve kterých naši demokracii málem roztrhali na kusy populisté a extrémisté, zahájily plíživou destrukci přímé demokracie...

3.11.2025 v 5:58 | Karma: 23,02 | Přečteno: 514x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Jak dlouho budeme ještě plivat na pracovníky ve školství?

Školství je priorita, nezačínejme proto třídní boj proti pracovníkům ve školství, ale proti skladníkům, kteří nás opravdu nikam neposunou!

1.11.2025 v 8:33 | Karma: 10,92 | Přečteno: 128x | Diskuse | Hyde park
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...
7. listopadu 2025  10:47

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení
6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...

Kostel v Klatovech je národní památkou, ochranu získaly i katakomby

Klatovy (27. 5. 2020)
8. listopadu 2025  8:38

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce s katakombami a latinskou...

Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí

Tradiční servis pro podávání čaje matcha
8. listopadu 2025  8:33

Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností...

Rusové masivně útočili na ukrajinskou infrastrukturu, v řadě oblastí nejde proud

Rusko podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Drony...
8. listopadu 2025  7:19

Sledujeme online Rusko v noci na sobotu podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu,...

Trump zrušil potravinovou pomoc pro chudé Američany, schválil to nejvyšší soud

Donald Trump během své prezidentské kampaně smaží hranolky ve fast foodu (21....
8. listopadu 2025  7:03

Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karel Trčálek

  • Počet článků 3137
  • Celková karma 22,77
  • Průměrná čtenost 851x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.