Kam až může vést článek o kontroverzní vítězce Rolland Garros? K napsání ruské literatury!
Stál jsem s delegací ruských spisovatelů na břehu řeky Moravy a čekal spolu s všemi těmito velikány, až k nám doplave pan učitel.
„Takový znak neplaval ani Vladimir Salnikov, první člověk, který pokořil na 1500 metrů plavání volným způsobem magickou hranici patnácti minut,“ uznale pokýval Vladimir Vysockij, který stál na břehu taky.
„Ano, znak má pan učitel excelentní,“ přikývl jsem, ale to už se pan učitel škrábal na břeh, na což delegace ruských spisovatelů čekala.
„Dovolte nám, pane učiteli, abychom vám poděkovali za váš článek o kontroverzní ruské tenistce a o tom, kam až může vést nenávist vůči všemu ruskému,“ promluvil za ruské spisovatele Andrej Platonov, „váš článek nás přiměl k tomu, abychom se stali ruskými spisovateli, všechny naše knihy byly napsány díky vašemu článku. Ještě jednou vám upřímně děkujeme jménem všeho ruského nejen literatury!“
„Jo, je to tak, jak říká tuhle kolega,“ přikývl Vysockij a dodal, „ a já se ještě navíc rozhodl, že kromě přebásnění písní Jaromíra Nohavici se dám ještě na plavání a získám pro Rusko zlatou olympijskou medaili.“
Všichni jsme se tomu srdečně zasmáli a nejvíc pan učitel,
Jen kosmopolita Brodskij byl celou dobu zamračený a vůbec se nesmál. Asi proto, že dostal Nobelovu cenu a teď se za ní před námi všemi a nejvíc před panem učitelem styděl...
Karel Trčálek
O tom kam až může vést nenávist ke všemu ruskému a o kontroverzní vítězce Rolland Garros
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře