Jsou ústavní soudci nedotknutelní a nesmí se proto kritizovat?
Přišly prázdniny a pan učitel si oddechl. Nejenže měl víc času na plavání v Moravě, ale měl víc času i na kritizování a to především opozice za to, že brání tomu, že se nemáme ještě líp, než jak se, díky vládě, která upřednostňuje zájmy našich lidí, chválabohu máme.
Ano, je to především vina opozice, že z našich lidí dostal od Agrofertu dividendu ve výši čtyři a půl miliardy zatím jen Andrej Babiš, a ne všichni naši lidi.
Proto pan učitel kritizoval opozici rád a s chutí. Ale nejraději ze všeho, když si zaplaval v řece Moravě, kritizoval pan učitel ústavní soudce, kritizoval je přímo vášnivě z toho důvodu, že se ústavní soudci kritizovat mohou.
A nejinak tomu bylo i teď, když pan učitel seděl pod rozkvetlou lípou, kterou měl ze všech stromů nejraději.
„Ústavní soudci jsou banda vyvrhelů, trockisticko-titovských sionistických zrádců, nepřátel našich a parlamentní demokracie v čele s komunistickým rozvědčíkem Pavlem, kteří se snažili oslabit jednotu našich lidí, zmařit jejich cestu ke šťastné budoucnosti a převést je zpět do područí amerických zbrojařů a evropské vrchnosti,“ kritizoval pan učitel s chutí ústavní soudce, zatímco včely v koruně stromu pilně sbíraly pyl, „kritizuji prezidenta Pavla a jím jmenované ústavní soudce pučisty z toto, že jako trockisticko-titovští, sionističtí, buržoazně nacionalističtí zrádci, bývalí komunisti a maskovaní bolševici a nepřátelé našich lidí, parlamentní demokracie a Agrofertu vytvořili ve službách amerických zbrojařů a řízení evropskou vrchností protistátní spiklenecké centrum, podkopávali parlamentní zřízení, mařili zvyšování důchodů, poškozovali zájmy našich lidí, prováděli špionážní činnost, oslabovali jednotu lidu a obranyschopnost republiky, aby ji odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Slovenskem, aby likvidovali v Česku parlamentární demokracii, obnovili totalitu a zavedli diktaturu vojenské junty, znovu zavedli naši republiku do tábora kolektivního Západu a zničili její samostatnost a nezávislost.“
Včely bzučí a pan učitel kritizuje ústavní soudce, kteří se pokusili o ústavní puč. Kritizuje je s vervou a radostí a tak plní svoji občanskou povinnost na sto dvacet procent, protože se to, díky bohu, už zase může, kritizovat ústavní soudce a nebát se, že skončíte jako oni...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře