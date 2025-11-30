Ještě v srpnu prezident Pavel přísahal, že nechce sestavování vlády protahovat!
Výsledky voleb jsem přijal, stejně jako většina lidí v mém okolí, to znamená ve vlaku, kterým cestuji do práce, v obchodě, kde nakupuji, nebo jen na ulici, po které právě jdu (tento výčet uvádím úmyslně, aby bylo zřejmé, že se nejedná o žádnou bublinu), s nesmírným ulehčením.
„Konečně budeme žít normálně, bez přetvářky a v pravdě, jako za před rokem 1989!“ oddechl jsem si, když bylo zřejmé, že ve volbách zvítězil Andrej Babiš a vládní šestikoalice vznikne na půdorysu zaběhnutých stran ANO, SPD a Motoristé sobě.
Nejsem sám, koho přetvářka, nyní už díkybohu ve smrtelné křeči končící vládní garnitury, pořádně štvala. Ty jejich věčné kecy o nějakých hodnotách, které měly maskovat drancování republiky stejně tak, jako kdysi drancování republiky maskovala kupónová privatizace, jež měla přihrát majetek, pod rouškou kapitalismu, předlistopadovým polomafiánským komunistickým a veksláckým strukturám.
„Nelži, jde ti jen o prachy, o to, aby sis mohl co nejvíc nakrást!“ byl jsem vždy vytočený k nepříčetnosti, když se někde objevil Fiala a začal vykládat něco o hodnotách, zatímco jeho pohunci okrádali na nárožích nebohé důchodce, aby válka na Ukrajině dál nenasytně stravovala lidské životy, podněcována právě těmito hodnotami, o kterých pořád dokola žvanil Fiala a takovými žvanily jako je Fiala.
Každý rozumný člověk přece chápe, že Rusi jsou magoři, kteří klidně vyhodí celý svět do povětří, když nedostanou Ukrajinu, do níž nám lautr nic není.
„A vy chcete vyletět do luftu, kvůli nějaké Ukrajině, kvůli tomu, že se Rusáci budou cítit ponížení a uražení když nezlikvidují Ukrajinu?“ ptám se a sám za sebe i odpovídám. „Já teda rozhodně ne!“
A tak je to i s Babišovou vládou.
Uvedu krásný příklad.
Zatímco minulá vládní garnitura ovládala Českou televizi, jak všichni dobře víme, a přitom pořád dokola vykládala něco o její „nezávislosti“, Babiš a jeho spojenci se nijak netají, že chtějí Českou televizi ovládnout, aby tentokrát sloužila k jejich prospěchu.
A to je ten rozdíl, to je podstata normálnosti, ke které se konečně vracíme!
Zatímco se fialovci přetvařovali, Babiš se nepřetvařuje.
Jasně dává najevo, že chce ovládnout republiku, protože na to má, jako starý komunistický kádr a jako nejbohatší Čech, plné právo, které nemůže nikdo popírat.
Okamura zase jasně dává najevo, že jeho hlavním zdrojem příjmů je politika a nehalí se slovní mlhy vzletných frází o nějakých hodnotách.
„Ano, živím se politikou, živím se jí dobře, snad i lžu, nebo pořád jen lžu, ale neoblbuji vás nějakými hodnotami, protože žádné hodnoty nejsou!“ přiznává Okamura sympaticky a už jen to z něho dělá poctivého člověka.
A stejně tak Motoristé sobě.
Ti ani nepředstírají jakoukoliv způsobilost vést resorty ve vládě, které získali výměnou za imunitu Babiše. A právě tím nás vracejí do normálu, protože ministerstva tu vždy byla od toho, aby je řídili neschopní politici, což se v případě Motoristů sobě potvrzuje měrou vrchovatou.
Jenže Motoristé sobě to přiznávají, nijak se tím netají, ba dokonce to prezentují jako svoji přednost a to je na nich to konzervativní, protože to tak vždy bylo, že lidem, kteří sedí ve vládě, nejde o nic jiného, než jen o to, aby se napakovali, ale jinak jsou naprosto neschopní.
A proto jsem rád, že se naše země konečně normalizuje, že to, co se dříve všemožně maskovalo předstíráním nějakých evropských pseudohodnot, se otevřeně přiznává.
A to je normální, a co je normální, je i dobré. A není normální, když dvě osoby stejného pohlaví chtějí svůj svazek prohlásit za manželství, které je podle křesťanské tradice svátostí, z čehož jasně vyplývá, že dvě osoby stejného pohlaví nemohou žít v manželství!
Ostatně pěkně vystihuje naděje, které vkládám a nejen já, do nové vlády bonmot jednoho mého známého.
Tento známý, učitel, se mi nedávno svěřil: „Člověče, po těch čtyřech letech, co nám liberálové hustili do hlavy ty své bludy, by mi snad ani nevadilo, kdyby v Babišově vládě seděl i Hitler. Kdyby byl proti Fialovi, Bruselu, politickým neziskovkám a Ukrajině, neměl bych s tím žádný problém!“
A to je něco, pod co se ochotně podepíše většina našeho národa, pane prezidente Koláři!
Karel Trčálek
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře