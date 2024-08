Je sv.ně plukovník Foltýn, nebo je sv.ně soudružka Kateřina Konečná?

Výraz pro samici prasete domácího není v tomto případě vulgarismus, neboť se jedná jak o citaci výroku plukovníka Foltýna, tak o citaci výroku s. Kateřiny Konečné..

Soudružka Konečná míchala svou mozolnatou rukou krev v hrnci, aby se nesrazila.

„Zabíjačka? Teď v srpnu, když jsou největší horka a připomíname si ukrajinskou invazi v roce 1968? To by snad nedělali ani v Institutu Václava Klause, tam zabíjejí vždy v zimě, protože ctí tradice,“ přišlo mi to podivné a tak jsem se soudružky Konečné zeptal, „snad jste v ulici Politických vězňů zase nezabíjeli, když je takové horko!“

„Nezabíjeli jsme, kdepak,“ usmála se soudružka Konečná tím svým nevinným komunistickým úsměvem a vytáhla ruku z hrnce s krví, „to není prasečí krev, ale krev Putinova. Míchám ji, aby se nesrazila. To víte, na každou svini se vaří voda!“

„Hm, jestli má soudružka Konečná pravdu, tak to se vaří voda i na Foltýna!“ oddechl jsem si radostně…