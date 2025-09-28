Je strýc Burčák více podoben spíš Petru Pavlovi nebo Karlu Čurdovi?
Včera strýc Burčák vypálil první hektolitry svojí vyhlášené slivovice (píšu slivovice, ale samozřejmě to nebyla slivovice, protože kvas byl z mirabelek, do kterých dává strýc Burčák tři kila cukru na hektolitr kvasu, protože mu nejde o kvantitu, ale o kvalitu).
A dnes už jsem u strýce Burčáka tento božský nektar srkal ze štamprlí, které ještě pamatovaly, jak strýc Burčák stavěl Dukovany. Bavili jsme se, jak jinak, o politice, o všem, co všechno tato vláda pomrvila a pomrvila víceméně všechno, tak jsme došli, jako vždy k závěru, že specifikem českých dějin je to, že je povětšinou netvoří skuteční státníci, ale tvoří je zrádci.
Nejčerstvějším příkladem toho je prospěchářský křivák na Hradě, kterého strýc Burčák nemohl právě proto vystát. Kdyby tento náš prezident zůstal komunistou, byl by pro strýca Jurčáka idolem, národním hrdinou, tím který nezradil.
A jak jsme tak popíjeli, jak strýc Burčák nadával na toho křiváka na Hradě, který zradil národ tím, že vystoupil z KSČ stejně jako docent Ševčík, napadla mě taková věc, možná hloupá, ale přesto natolik zajímavá, abych se na ni zeptal.
„Povězte mi strýcu, kdybyste měl byť takým zrádcem jako náš prezidentem, chtěl byste byť Oldřichem Baťú, nebo byste chtěl byť jako Karel Čurda?“
Strýc Burčák sa zamyslel a pak pravil: „Tož když už, tak ten Čurda. Ten zachránil národ, ne jak Pavel. Pavel nás žene na jatka, ale Čurda zabránil tomu, aby Němci vyvraždili ještě víc našich lidí. Vzal na sebe kříž a obětoval parašutisty, kteří byli jen nástrojem Anglosasů usilujících o likvidaci Slovanů, aby skrze svou zradu zachránil český národ.
Čurda pochopil, že ho londýnská vláda zradila, že ho zneužila pro cizí zájmy a udělal to jediné, co mohl člověk na jeho místě udělat, udat parašutisty, aby zabránil ještě větší tragédii.
Baťa byl skutečný zrádce, lepšočlověk, dnes by volil tu vládní sebranku a tleskal Pavlovi za to, jak nás zaprodává Němcům, Baťa byl stejný křivák jako ten, kdo teď sedí na Hradě. Ale Čurda byl hrdina. Skutečný hrdina. Povím ti, ogare, že na jeho místě bych se zachoval zrovna tak!“
„To vám věřím, strýcu!“ přikývl jsem a dal si posledního kalíška, protože jsem spěchal na fotbal. „Tož já musím letět. Díky za to, že jsem si tu s vámi popil, teď už vím, že jsem pravdě zase o něco blíž!“
Hrály u nás totiž Slušovice B a to je na naší sedmou ligu soupeř skutečně nadstandardní, když u nás hrají Slušovice B jsou to vždycky nervy do poslední minuty...
Karel Trčálek
Další články autora
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře