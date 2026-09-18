Je „proruský“ nadávka? Nadává, kdo nemá argumenty!
Víte, co nechápu?
Nechápu, když někomu vadí, že ho někdo jiný označí jako proruského!
„Božínku, co je na tom špatného, když je někdo proruský? To přece není nadávka, ani hanlivé označení, to je naopak pochvala!“ nesouhlasím docela otevřeně s každým, kdo považuje adjektivum proruský za urážku, za negativní nálepku.
Vím dobře, o čem mluvím, protože sám jsem proruský a jsem na to hrdý, že jsem proruský a nevím, proč by mě měl tím někdo urážet, když mne označí za proruského, ba právě naopak, urazilo by mne, kdyby mě za proruského neoznačili.
Nenávidím Západ?
Nenávidím!
Nenávidím Evropskou unii?
Nenávidím!
Nenávidím NATO?
Nenávidím!
Nenáviděl jsem USA, než se stal prezidentem USA agent Krasnov?
Nenáviděl jsem!
Nenávidím Fyjalovu vládu?
Nenávidím!
Nenávidím opozici?
Nenávidím!
Nenávidím rozvědčíka na Hradě, protože studoval v Moskvě?
Nenávidím!
Jsem proti válce na Ukrajině, kterou vyvolal Západ?
Jsem!
Nenávidím ukrajinské fašisty?
Nenávidím!
Chci, abychom rozhodovali sami o sobě a odebírali levné energie a surovina z Ruska?
Chci!
Je pro mě Rusko tím, kdo nám přinese svobodu?
Je!
Čtu Dostojevského a Puškina?
Čtu!
Je pro Jaromír Nohavice největší básník?
Je!
Věřím důkazům o tom, že muniční sklad vyhodili do vzduchu Rusové?
Nevěřím!
Nechávám si vymývat mozek Českou televizí?
Nenechávám!
Věřím jen tomu, co si sám dohledám na internetu, protože to je skutečná pravda?
Věřím!
To všechno jsou přece jen samá pozitiva, to všechno svědčí o tom, že nemám mozek vymytý libtardskou LGBT válečnou veřejnoprávní propagandou, a proto vím, kde je skutečná pravda a jen proto, že tato skutečná pravda přichází z Ruska, nemám být proruský?
Ano, jsem proruský a výslovně si žádám, abyste mne za proruského považovali, protože být proruský znamená stát v této válce kontinentů na té správně straně, protože my, naši lidé, máme už po krk té vaši slavné liberální demokracie, v níž jsme jen občané druhé kategorie, zatímco zájmy banderovců jsou naší slavné opozici nade vše!
A když říkám, že válka proti Rusku je šílenstvím, protože Rusko je neporazitelné, jelikož může celý Západ zničit během jedné jediné minuty jadernou apokalypsou, tak to říkám, protože chci mír, věčný a trvalý mír, a proto se i každý večer modlím: „Rusko naše, jež jsi rájem na zemi,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Zemní plyn náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako my nikdy neodpustíme evropské vrchnosti, Havlovi a Fyjalovi.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého Západu.
Amen.“
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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