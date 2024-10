Je Kristus skutečně dezolát, jak to tvrdí jedna zdejší blogerka?

Jedna zdejší blogerka přišla se zajímavým tvrzením, že Kristus je dezolát. Neberu i to, má na svůj názor koneckonců svaté právo. Tím, kdo nás bude soudit je sám Bůh, nikoliv nějaký samozvaný soudce, evangelikál...

Kristův příběh je fascinující právě proto, že se stále opakuje. Proto je věčný a děje se neustále. A taky je fascinující proto, že se Kristus stýká s těmi nejubožejšími. Jako autor knihy Chci, abys hnil (2015) | Databáze knih, která není ničím jiným než kristovskou paralelou v literatuře, vím o tom své. Vím o tom své, protože mnozí katolíci mě obvinili, že v této knize posunuji významy a mnozí evangelikálové tuto knihu označují za fantasmagorii, která uráží jejich dobrotivou a čistou víru.

Ale co s tím nadělám?

Podstatné je zde něco jiného.

Podstatné je to, že jsem se musel, vzhledem k výše uvedenému, s Kristem osobně setkat.

Musel, protože Kristův příběh se stále opakuje a protože jsem ten nejubožejší z ubohých, to jest, abyste to dobře chápali svými chapadly, jsem duševní ubožák.

A protože jsem duševní ubožák a tedy si neuvědomuji, co všechno pro mne Kristus udělal (na rozdíl třeba od Buddhy, který pro moji spásu, tedy zánik mého vlastního já, jež mne odděluje od Boha, nehnul ani prstem, sedě si pod svým stromem, zatímco Kristus za nás všechny trpěl na kříži, opět na rozdíl od těch, kteří trpěli jen tak zbůhdarma, pro nic za nic, abych tak řekl), hned jsem se Krista zeptal na to, co mne zajímalo: „Je to, pravda, že jsi praštil ve třiceti letech s řemeslem a tři roky se flákal někde v poušti a u vody, aniž by myslel na důchodové pojištění?

A taky, že jsi rozbil tradiční rodinu, ve které spokojeně žil svatý Petr?

A taky, že jsi vzkřísil Lazara jen proto, abys dokázal, že jsi víc než Bůh, který pravil, že žádný člověk nebude žít věčně?

Proč jsi ho tedy vzkřísil, když by stejně tak jako tak vstal po konci tohoto světa z mrtvých a žil věčně?

A jak jsi mohl zvítězit nad smrti, když Bůh je věčný a tedy všechno, co stvořil Bůh je věčné, a tedy i člověk musí být věčný, neboť ho stvořil Bůh a vdechl do něj svůj vdech, tedy žádná smrt jako taková nemůže existovat, protože by to byla smrt Boha?

A je to pravda, že jsi prohlásil, že království Tvého Otce není z tohoto světa, ačkoliv tento svět stvořil Bůh, to znamená, že jsi se opět nadřadil nad Boha?

Proč se vlastně ptám?

Protože, kdybys to prohlásil, pak by to znamenalo, že opravdu neustále posunuješ významy a že jsi proto dezolát!“

A Kristus přikývl: „Ano, to všechno je pravda, neboť já jsem ta Pravda!“

Kristova odpověď mě nijak nepřekvapila, věděl jsem, že to tak je.

A tak jsem se zeptal ještě něco: „A je i to pravda, že o Vánocích vypukne jaderná válka, a tento svět bude zničen, protože právě v tento okamžik přijdeš podruhé na tento svět?“

A Kristus opět přikývl na znamení souhlasu!

„Ano, je to tak!

Aby mohlo přijít království mého Otce, musí být tento svět zničen, to se nedá nic dělat. A jako jsem přišel na tento svět poprvé o Vánocích, tak přijdu na tento svět i podruhé o Vánocích. Avšak, kdo ve mne skutečně věří, ten se konce světa nebojí, protože ví, že to bude začátek jeho spásy.

Avšak ten, kdo má z toho strach, ve mně nevěří a nikdy ani ve mně nevěřil, ten je proto dezolát!“

Kristus neřekl vůbec nic špatného, nic, co by na něj vrhalo nějaké nepříznivé světlo. Řekl jen to, co jako Kristus musel říct, protože je-li náš svět toliko světem pozemským, světem lidským, tak se my všichni do Božího království dostaneme jen tehdy, když tento svět opustíme a když bude tento svět zničen, to je podstatou naší spásy, to je podstatou našeho života věčného.

Přesto se mezi námi najdou lidé, kteří tato Kristova slova označí za pouhou fantasmagorii, nebo dokonce začnou okamžitě vykřikovat něco o urážce své víry, jako by snad pro Krista a pro Boha, nad kterého už nic není, byla jejich víra tím zákonem, kterým jsou oni, všemohoucí a věční a nestvoření, už navěky svázaní jako tlustými ocelovými provazy…

Přiznám se, že je mi z toho smutno, jak někdo může tak znevažovat Boha, když nad Něj, který je zde věčně a který je všemohoucí, klade svoji lidskou víru a rouhavě ji prohlašuje za Zákon…