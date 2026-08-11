Jak uklidit svinčík po Institutu Václava Klause?
Při svých potulkách pražskou Hanspaulkou jsem jednoho, už poněkud pozdního odpoledne narazil na zemljanku, která vypadala poměrně výstavně a vcelku honosně, byla to taková lepší vila mezi zemljankami.
„Hrome, kde se tady vzal takový architektonický skvost?“ pomyslel jsem si překvapeně, něco tak honosného bych na Hanspaulce přece jen nečekal.
A protože tato zemljanka byla obehnána sympaticky vypadajícím ostnatým drátem, neváhal jsem ani trochu a puzen nesmírnou zvědavostí, jsem se protáhl dosti prostornou průrvou v jejím oplocení, abych tuto zemljanku důkladně prozkoumal i zevnitř.
Tam mě ovšem čekalo mnohem větší překvapení. Navzdory honosnému a výstavnému zevnějšku, působily vnitřní prostory zemljanky velmi, ale opravdu velmi uboze. Ovšem není divu, protože všude se válely prázdné lahve od piva, flekaté papírové tácky od kaviáru a dojem této všeobecné ubohosti podtrhovaly potrhané, a především plesnivé knihy, jejichž jediným autorem byl nějaký potrhlý profesor.
A aby toho nebylo málo, válely se mezitím rezavé automobilové výfuky.
Chvíli jsem se touto ubohostí, v níž bylo přece jen něco fascinujícího v tom smyslu, že člověk nečeká, že by něco mohlo vypadat tak uboze, kochal a pak ze zemljanky zase vylezl na čerstvý, byť extrémním vedrem, říznutý vzduch, v němž nebylo, díkybohu, cítit žádnou plíseň, ani typický zápach, jež se dere ven z prázdných pivních lahvích.
„Prosím vás, co je to za tamtu zemljanku? Byl jsem se podívat uvnitř a vypadá to tam velmi uboze,“ zeptal jsem se nějakého místního obyvatele, na kterého jsem narazil po několika krocích.
„Jo, to je slavný Institut Václava Klause,“ odpověděl mi tento dobrý muž.
„Institut Václava Klause?“ podivil jsem se.
„Jo, Institut Václava Klause,“ přikývl ten dobrý muž a dodal, „mnohonásobný vítěz pivní extraligy díky Jaklovi a taky mnohonásobný držitel čestné plakety pro nejlepší rezidenturu GRU roku v postsovětským prostoru východní Evropy.“
„A prosím vás, nevíte, proč je tam uvnitř tolik automobilových výfuků?“ zajímal jsem.
Moje otázka přivedla toho muže evidentně do rozpaků, protože si začal hladit vousy a dlouho mi na moji otázku neodpovídal.
„No, voni do těch vejfuků strkali...,“ zápasil ten muž evidentně s jakýmisi zábranami, když se konečně rozhovořil. „Strkali do nich ty svý…, však víte, co myslim.“
„Prsty? Strkali do těch výfuků své prsty?“ dovtípil jsem se, ale jak se hned ukázalo, mylně.
„Ne, prsty ne. Prsty to nebyly, co strkali do těch vejfuků vod aut. Voni v tom Institutu Václava Klause do těch vejfuků strkali ty svý…“, muž se ke mně naklonil, jako by mě chtěl něco pošeptat do ucha, ale už to nestihl, protože se hanbou na místě do země propadl…
Karel Trčálek
Veřejná omluva panu Macinkovi, místopředsedovi vlády a ministru zahraničí
Nestává se často, aby se prostí občané omlouvali vládním činitelům. Svědomí mi však nedá a tak se aspoň takto veřejně omlouvám panu Petru Macinkovi
Karel Trčálek
V čem je na tom Česká republika mnohem lépe než Spolková republika Německo?
Vláda Andreje Babiše příkladně maká a tak se naše Česká republika pomalu, ale jistě dotahuje na Maroko, které mu se, díky mohutným investicím do infrastruktury a snížením hranice odchodu do důchodu, přezdívá Česko Maghrebu
Karel Trčálek
Svoboda slova znamená i svobodu aktivistické novinářky z Deníku To říkat blbosti
Když máme svobodu projevu, můžeme si říkat, co chceme, třeba i naprosté blbosti. A agilní novinářka z konzervativního média Deník To vedeného soudruhem Stonišem tuto svobodu plně využívá...
Karel Trčálek
Otevřený dopis poslanci panu Filipu Turkovi s naléhavou prosbou o pomoc v dobré věci
Obracím se tímto upřímným a otevřeným dopisem na pana poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka, který je znám dobrotou svého motoristického srdce
Karel Trčálek
V létě jsou prostě vedra. Ale zelená propaganda v ČT nynější vedra označuje jako extrémní
V létě jsou vedra, a v noci je tma. Ale Česká televize nám neřekne, kolik v zimě umrzne lidí, Česká televize nás, samozřejmě objektivně informuje jen o tom, kolik kde v létě shořelo lesů...
|Další články autora
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější
Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po...
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů
Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 3326
- Celková karma 22,53
- Průměrná čtenost 836x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně