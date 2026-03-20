Jak si naši západní přátelé svoji okupaci a zradu odpracovali
Spousta lidí se má u nás špatně. Má se špatně kvůli EU, kvůli Fialovi, který je okradl, kvůli Zelenskému, který má doma zlatý záchod.
Ale strýc Burčák se má, na rozdíl od těch miliónů našich lidí, kteří se mají špatně, dobře.
Ale chraňbůh, aby se měl dobře díky státu, který mu vyplácí důchod, nebo díky EU, která ho připravila o svobodu!
Má se dobře, na rozdíl od těch, co se mají špatně kvůli Fialovi a kvůli EU, díky Nejvyššímu (a Nejvyššímu opravdu na strýci Burčákovi záleží, protože nikdo nemá tak dobrou slivovici jako on) a sám sobě.
A dobře se měl strýc Burčák i v sedmdesátých a osmdesátých letech, aniž by musel jako příslušník Lidových milicí někomu lízat paty. Byl totiž zvyklý od dětství tvrdě pracovat, už jako dvouletý nosil kýble trnek do bečky, a to pracovat tak tvrdě, že si to dnešní mladí, ale ani většina starých neumí představit.
A proto strýcovi Burčákovi tolik vadí to dnešní přepisování historie. A nejvíc mu to vadí okolo 15. března, kdy se naše historie přepisuje nejvíce, protože kdyby strýc Jurčák žil za protektorátu, měl by se, díky Nejvyššímu a sám sobě, nejspíše taky dobře, aniž by musel lízat paty nějakým partyzánům.
My, kteří strýca Burčáka dobře známe, protože chodíme na jeho slivovici (já sám například dlužím strýcovi Burčákovi peníze za sto litrů slivovice, kterou si dávám do magoráku), už předem víme, nad čím se bude strýc Burčák rozčilovat, protože se už roky rozčiluje nad stále stejnými věcmi.
„Ty vole, chápete to, lidi?“ rozhazuje strýc Burčák rukama, rozhněvaný na nejvyšší možnou míru. „Chápete to lidi, jak mohli Rusáci dosadit do čela dozorčí rady Rosněftu toho skopčáka Schrodera, když jeho fotr padl na východní frontě?
Skopčáci chtěli zničit Rusko a Putin dosadí skopčáka do dozorčí rady Rosněftu?
Já to teda nechápu!
A taky nechápu, že během protektorátu u nás zahynuly statisíce lidí kvůli spojeneckému bombardování a atentátu na Heydricha, který zorganizoval Západ, aby zničil český odboj, a Rusko, které nás osvobodilo, za to dodává Němcům levně svůj plyn!
To mi fakt hlava nebere!
A Zeman dá dokonce Schroderovi, skopčákovi, kterého Vater na východní frontě vraždil ruské civilisty, řád Bílého lva!
To je přepisování historie, jak kráva!
A Západ, místo toho, aby Benešovi poslal munici a zakázal mu odletět do Londýna, místo toho, aby bojoval proti Hitlerovi do posledního Čecha, mnichovskou krizi neeskaloval, a jednal s Hitlerem u jednoho stolu a tak zachránil mír, když uznal, že Sudety, kde po staletí žili Němci, patří Německu, protože tam Češi páchali genocidu na německojazyčném obyvatelstvu.
Ano, Západ, místo toho, aby nás hnal do boje, tak nás zradil, nechal nás napospas skopčákům, kterým Rusko dodávalo plyn mnohem levněji než nám!
Žádný majetek se žádným Sudeťákům vracet nebude!
Já svůj barák Sudeťákům nedám!
Jen přes moji mrtvolu!“
To vždy vykřikuje strýc Burčák a na důkaz toho, že to myslí opravdu vážně, vypije tolik slivovice, že máme pokaždé tři chlapi, co dělat, abychom ho dostali do stabilizované polohy, která je pro takové případy naprosto ideální, protože člověku nehrozí, že se udusí vlastní zvratky.
P.S. Schroderem myslí strýc Burčák pravděpodobně Gerharda Schrödera
Karel Trčálek
Mopslíci z Institutu Václava Klause zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Institut Václava Klause vypadá z dálky jako výkrmna užitečného hmyzu, zejména pak trubců. Když ovšem přijdete blíž, zjistíte, že v IVK nevegetují trubci, ale docela roztomilí mopslíci, kteří sice zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Karel Trčálek
Legrační pokrytectví Ladislava Jakla, našeho předního Trumpetisty
Když Trump pochválil Macinku, byli z toho naši konzervativci nadšením bez sebe a bývalý mluvčí IVK byl pro ně hvězda. No, a pak Trump zaútočil na Írán
Karel Trčálek
Otázky bez Václava Moravce: „Já tam toho Okamuru zkrátka nechci!"
Jára Cimrman kdysi napsal Hamleta bez Hamleta, strýc Burčák zase pije svoji vlastní slivovici bez slivovice a aby toho nebylo málo, máme tu teď Otázky Václava Moravce bez Václava Moravce...
Karel Trčálek
Izraelsko-íránský konflikt je válkou magorů proti magorům
Válka mezi Izraelem a Íránem se dostala do fáze, ve které není již žádných spravedlivých stejně jako není žádných spravedlivých ve Starém zákoně, protože co je spravedlivého na Bohu, jenž v Egyptě vyvraždil všechny prvorozené?
Karel Trčálek
Zemřela nezávislost České televize, demokracie dodělává v agonii. Skončil Václav Moravec
S koncem Václava Moravce v České televizi končí i demokracie tak, jak si je představují liberální světové elity, totiž jako likvidaci národního státu, tradičních hodnot a zotročením našich lidí...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře