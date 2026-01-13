Jak šel skladník Karel bojovat proti účasti slovenských hokejistů z KHL na olympiádě
Skladník Karel (kterému pan Petrzalka, jenž měl pro tyto věcičky náramnou slabost, přezdíval Varel) byl velmi uvědomělý, vždy stál na správné straně.
Například po loňských volbách se to projevilo tak, že vzteky rozmlátil celý byt, vykřikuje u toho: „Turek nesmí být nikdy ministr, nikdy!“
Marně se ho jeho žena snažila uklidnit: „Táto, neblázni, to je náš byt, ne Babišův!“
Ale to nebyl vrchol jeho uvědomělosti a snahy stát na té správné straně, ten přišel až nyní, když se v nominaci Slovenska objevili tři hokejisté z KHL!
„Mámo, sbal mi věci, jdu bojovat na Ukrajinu!“ vykřikl skladník Karel odhodlaně.
„Táto, neblázni! Nejsi starý mládenec, který jezdí lyžovat do Beskyd a pak si zajde s přáteli do oblíbené restaurace, abys mohl jet bojovat na Ukrajinu!“ vykřikla zděšeně jeho žena.
„Nemluv nesmysly! Nedovolím, aby na olympiádě hráli hráči z KHL!“ byl skladník Karel, co vždy stál na správné straně, neoblomný.
No, a za měsíc ho přivezli zpátky z Ukrajiny v černém pytli.
Vlastně měl štěstí, že už se nedožil toho, jak hokejisté Slovenska se třemi hráči z KHL, kde se hraje nejlepší hokej na světě (takže tam nehraje ani Ovečkin, protože by neměl v KHL šanci) vyhráli olympiádu a tak pomstili hokejisty z bratrského Ruska, kteří na olympiádě nemohli hrát, protože se už čtyři roky brání agresi Západu.
Škoda jen, že to štěstí neměli všichni naši uvědomělí spoluobčané, kteří stojí na té správné straně a museli proto spolknout pilulku tak hořkou, že i cyankáli je proti tomu kostkou cukru...
Zdroj: iDNES.cz Lašák zkritizoval slovenský hokej. Čechům tiše závidím, my nepostavíme ani stadión
Karel Trčálek
Další články autora
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře