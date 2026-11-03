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Jak přežít plnohodnotně den bez stávkující České televize? Naši lidi vědí, jak na to!

Karel Trčálek
Jak jistě zaregistrovali všichni lidé nejenom u nás, ale i v celém demokratickém světě, pracovníci České televize i Českého rozhlasu vstoupili do stávky. A kdy začnou stávkovat učitelé, až se bude poroučet ministr Plaga?

Pan učitel se stávky v České televizi nebál.

„Hoho, jen ať stávkují, já se toho vůbec nebojím!“ bil se v prsa pan učitel.

A vůbec nemluvil do větru, stejně už se čtyři roky na Českou televizi nedíval, protože tam nebyli ruští sportovci a taková televize, když tam nejsou ruští sportovci, to vám, naši lidi, vůbec není televize!

A tak když přišel dnes domů, pustil si jako každý den Babišova videa.

Pustí si první, a když skončí pustí si druhé, a když skončí druhé, pustí si třetí a je mu tak z té pravdy, co slyší, tak pěkně na duši, že se dojetím rozpláče.

„Kam se na to hrabe Česká televize s tím svým věčným lhaním, jak jsme se měli za Fyjaly dobře a že masakr v Buči mají na svědomí Rusové!“ vzlyká dojatě a po tvářích mu stékají vroucí slzy velké jako pěst dospělého muže...

zdroj: idnes.cz▶ Babiš hájil rušení koncesionářských poplatků - iDNES.tv

Autor: Karel Trčálek | úterý 3.11.2026 18:50 | karma článku: 0 | přečteno: 36x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3393
  • Celková karma 22,65
  • Průměrná čtenost 830x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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