Jak přežít plnohodnotně den bez stávkující České televize? Naši lidi vědí, jak na to!
Pan učitel se stávky v České televizi nebál.
„Hoho, jen ať stávkují, já se toho vůbec nebojím!“ bil se v prsa pan učitel.
A vůbec nemluvil do větru, stejně už se čtyři roky na Českou televizi nedíval, protože tam nebyli ruští sportovci a taková televize, když tam nejsou ruští sportovci, to vám, naši lidi, vůbec není televize!
A tak když přišel dnes domů, pustil si jako každý den Babišova videa.
Pustí si první, a když skončí pustí si druhé, a když skončí druhé, pustí si třetí a je mu tak z té pravdy, co slyší, tak pěkně na duši, že se dojetím rozpláče.
„Kam se na to hrabe Česká televize s tím svým věčným lhaním, jak jsme se měli za Fyjaly dobře a že masakr v Buči mají na svědomí Rusové!“ vzlyká dojatě a po tvářích mu stékají vroucí slzy velké jako pěst dospělého muže...
zdroj: idnes.cz▶ Babiš hájil rušení koncesionářských poplatků - iDNES.tv
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně