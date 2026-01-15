Jak přežít Babišovu vládu? Podle jejího působení to vypadá, že to bude velmi lehké...
Andreje Babiše považuji stále za historicky nejúspěšnějšího českého premiéra, který nejenže nastartoval skomírající ekonomiku k raketovému růstu (který se potom bohužel zcela zastavil za hrůzovládyvlády Petra Fialy), ale především bravurně zvládnul covid, kdy zabránil Bruselem plánované likvidaci českého národa prostřednictví vakcín proti covidu.
Ale ten starý utahaný muž, doslova Fialovou vládou okradený důchodce, který dnes žádá Sněmovnu o důvěru pro svou vládu, která je ovšem jeho maximálně jen z pouhé poloviny, to není, nezlobte se na mě, Andrej Babiš.
„Kam se poděl ten Andrej Babiš, který dokázal přirozeně koncentrovat moc do svých rukou, a který byl proto nejlepší možnou volbou pro Českou republiku?“ ptám se, protože tento Andrej Babiš, rozhodný a rázný, politik s bezkonkurenčním citem proto, jak zlikvidovat veškerou konkurenci, se prostě někam vytratil, už není, zmizel v bažinách sociálních sítí.
Ano, volil jsem tentokrát i Andreje Babiše, přiznávám. Sice mi něco říkalo, varovně zdvíhalo prst, že tentokrát to nedopadne tak dobře, ale nic jiného mi nezbývalo, než doufat, že se Andrej Babiš ve funkci premiéra vybičuje alespoň k chvalitebnému výkonu.
Ale tato naděje se nyní ukazuje být zcela marnou.
Ne, Andrej Babiš, už není tím, kým býval. Teď už se bude jen zmateně motat od jednoho videa k druhému a vinu na tomto zjevném úpadku Andreje Babiše má nepochybně zrzavá Aneta, která nutí Andreje točit videa a tak mu odsává poslední zbytky energie, které tento kdysi tak mocný a schopný muž ještě má.
Přiznejme si, že nynější premiérství Andreje Babiše je omyl, k němuž jsem přispěl i já, když jsem volil, třebaže v dobré víře, Andreje Babiše, aby odstranil vládu Petra Fialy.
Omyl, který bude mít bohužel tragické následky pro nás všechny, protože slabý Andrej Babiš prostě není tím silným Andrejem Babišem, který mi tolik imponoval a který byl svého času skutečným požehnáním pro Českou republiku, která by byla, kdyby mohl Andrej Babiš pokračovat ve svém vládnutí bez přerušení, tím nejlepším místem k životu na celé planetě.
Ano, Andrej Babiš měl dostat 51% hlasů. Ale měl je dostat v minulých volbách, kdy se k moci podvodně prodrala junta okolo Fialy, ne teď, ale tehdy naše země doslova promarnila svoji životní příležitost, teď už je Andrej Babiš příliš unavený na to, aby to tady proměnil v ráj...
Karel Trčálek
Konec plastových hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu, který ovšem lidská práva nepotlačoval, ba právě naopak!
Karel Trčálek
Jak šel skladník Karel bojovat proti účasti slovenských hokejistů z KHL na olympiádě
Skladník Karel je uvědomělý a vždy stojí na správné straně. Proto ho nemohl nechat chladným fakt, že v slovenské reprezentaci figurují tři hokejisté z KHL!
Karel Trčálek
Kontroverzní oslava Sabolenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDNES viděl jiný zápas!
Při finálovém zápase mezi Běloruskou Sabolenkovou a Ukrajinskou Kosťukovou řešili mnozí čeští novináři místo skvělého tenisu Sabolenkovou údajnou válku na Ukrajině...
Karel Trčálek
Jak Petr Macinka zařídil, aby komunistický rozvědčík jmenoval Turka ministrem
Eskapáda se jmenováním Filipa Turka ministrem životního prostředí se snad už blíží ke svému šťastnému rozuzlení....
Karel Trčálek
Náš národ prostřednictvím svých zvolených zástupců odsoudil Okamurovy záchodové výroky
Výroky Tomia Okamury připomínající ten nejšpinavější ruský záchod vzbudily v české veřejnosti opravdové zděšení, protože Rusko je agresor a v muniční iniciativě je třeba pokračovat!!!
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně
Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den...
Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné
Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli...
Policie hledá svědky středeční tragické nehody na Pelhřimovsku
Policisté hledají svědky středeční nehody ve Vystrkově na Pelhřimovsku. Po střetu s osobním autem...
Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...
- Počet článků 3182
- Celková karma 22,91
- Průměrná čtenost 847x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře