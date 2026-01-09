Jak Petr Macinka zařídil, aby komunistický rozvědčík jmenoval Turka ministrem
Macinka sice dělal mluvčího Václava Klause dlouhé roky, ale jinak je to, když se to vezme, vlastně docela chytrý hoch, vždyť vystudoval i jednu z těch škol, jejichž absolventy nepotřebuje zhola k ničemu.
A tak to byl Macinka, ne Klempíř, který přišel na to, jak vyřešit tu nepěknou patálii s Turkem, která hodně Motoristů už opravdu štvala a přidělávala jim vrásky na čele, nejvíc pak ekonomovi Pikorovi, který předpověděl už nejmíň sto krizí.
„Hele, už to mám, jak to uděláme tuhle s Filipem, naším čestným předsedou a naší konzervativní ikonou, protože zkvašený mošt, takzvaný jabčák, je oblíbeným nápojem v nejednom učitelském sboru,“ oznámil Macinka Motoristům, jak hodlá řešit situaci kolem Turka. „Prezident je lampasák a guma. Takovým lidem imponuje tolik tupé, primitivní a ve své podstatě hovadské hrdinství a nic jiného, proto cítí tady vůči Filipovi instinktivní odpor.
To je ale samozřejmě nesmysl, protože já si dovedu Filipa docela dobře představit v uniformě SS, takže za mě není Filip určitě žádný zbabělec. A o to jde, dokázat, že Filip není zbabělec.
Co tedy navrhuji?
Navrhuji, aby Filip šel do války a tam si to prostě odpracoval. Projeveným hrdinstvím v boji dokáže, že si post ministra životního prostředí zaslouží, že dozrál, takříkajíc v dospělého muže, že je hotovým člověkem. Rusko teď zaútočili na Ukrajinu Orešnikem, válku tu máme cobydup.
Proto Filip ještě dnes zajde na Hrad, poklekne před lampasákem a požádá ho o svolení sloužit v cizí armádě. To mu lampasák jistě neodmítne, protože to by bylo popření výsledků voleb. A tam ve válce, tam se Filip, jak ho znám, jistě neztratí.
Řadou hrdinských činů získá si lampasáka na svou stranu a potom mu už nic, až se vrátí z boje, nebude bránit, aby se stal ministrem životního prostředí, protože tím by komunistický rozvědčík jeho nejmenováním popřel sám sebe.
Kdo je pro, aby se to tak udělalo, aby šel Filip do války a tam si to odpracoval?“
Pro byli všichni kromě Filipa Turka.
Ale to je pochopitelné, protože Filip Turek není členem Motoristů a protože nemá na stranických schůzích hlasovací právo...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře