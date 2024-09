Jak na zlobivé fakany. Polemika s paní senátorkou a luční advokátkou v jedné osobě

Ve školní třídě sedí pětadvacet fakanů, kteří nemyslí na nic jiného, než jak zlikvidovat učitele, protože tyto fakany v tom podporují jejich rodiče. Tak to vypadá v nynější české obecné škole zásluhou liberálů a Fialovy vlády...

Ach, bože, co jsme se zde načetli článků vypocených paní Kovářovou, která je nejen senátorkou, ale spolu s tím je i skvělou luční advokátkou, jež v panennském lůně českého venkova žije ne tradičním, ale tím nejtradičnějším způsobem života, v němž hraje tu nejzásadnější roli rodina a láska.

Sám vzpomínám, jak jsem dojatě znova a znova četl článek paní senátorky a luční advokátky, kde psala: Většina lidí chce v klidu žít, něco málo mít a vědět, že kolem nich a poblíž jsou lidé, co je mají rádi. Muž, žena, dítě, rodina a dobré mezilidské vztahy“

„Do kamene tesat, co kamene, dát do ústavy, navěky uzákonit!“ zvolal jsem po každém přečtení těchto slov paní Kovářové.

O to víc mne zarazil její čerstvoučky článek -Jak na zlobivé fakany-, sesmolený pro totalitní cenzurou již mnohokrát totálně zlikvidovaný Deník To, v jehož čele stojí kdysi liberální pražský novinář, dnes ovšem bojovník za tradiční hodnoty, ale naštěstí stále pražský novinář M. Stoniš.

Paní Kovářová v tomto svém, jako vždy svěžím dílku, obviňuje z genocidy učitelů, v článku barvitě popsané, právě fakany (tj. děti, které umí porodit jen žena), respektive rodiče těchto fakanů, kteří příliš milují své fakany.

Nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že jsem tímto náhlým a docela nečekaným názorovým obratem paní senátorky a luční advokátky v jedné osobě velmi, ale opravdu velmi otřesen.

„Za genocidu učitelů můžou rodiče, tedy tradiční rodina, protože v této rodině milují rodiče své děti! Ano, za to, že ve třídě stojí proti nebohému učiteli pětadvacet fakanů, připravených ho kdykoliv zesměšnit, ponížit, mohou právě tradiční rodiny, ve kterých se tito fakani učí lhát a taky se učí, jak likvidovat učitele!“ vyplývá z článečku oné nádherné ženy a já jsem vskutku konsternován tím, jak se najednou z tradiční rodiny stala líheň fakanů, kteří dnes a denně v našich školách (nutno dodat, že za nečinného přihlížení Fialovy vlády, protože tohle za Babiše určitě nebylo), terorizují učitele.

A to všechno je důsledek toho, že rodiče dnešních žáků a studentů usilují o jediné, o to, aby potřeby jejich dětí byly plně uspokojeny!

Ano, takoví jsou dnešní rodiče!

Děti paní senátorky a luční advokátky v jedné osobě jistě chodily z výchovných důvodů hladové a bosé (ostatně jak chodí i teď většina dětí kvůli Fialově vládě, která ožebračila důchodce), ale tito fakani mají všechno, na co si vzpomenou, protože jejich rodiče nemají nic jiného na práci, než uspokojovat všechny potřeby svých fakanů, vozit je všude autem (paní senátorka a luční advokátka jezdí naopak všude na kole), a dávat jim cokoliv, na co si tito fakani vzpomenou!

Tak daleko jsme to dopracovali, když i paní senátorka a luční advokátka v jedné osobě musí upozorňovat na to, jak z lůna tradičních rodin vycházejí fakani, protože láska (a pravda, samozřejmě) deformuje a zatemňuje zrak, jak to doslova paní senátorka a luční advokátka v jedné osobě prohlašuje.

Ano, ta paní senátorka a luční advokátka, která v jednom ze svých článků požaduje zákaz mobilních telefonů, aby pak v jiném ze svých, článků kategoricky označovala zákaz kouření ve veřejných prostorech za omezovaní svobody občanů ze strany státu proti jejich vůli.

Ano, ta paní senátorka, která obviňuje český stát, že záměrně likviduje české rodiny a která píše, cituji: „Většina rodin své úkoly plní a moudrá společnost rodiny alespoň morálně podporuje a příliš je nereguluje, nekritizuje, nezasahuje do jejich vnitřních vztahů, nekontroluje je a nebuzeruje. Chytrý stát dobré rodiny všemožně chrání a jejich členy učí spory utlumovat, a ne je vytvářet.“

Ano, stále ta stejná paní senátorka a luční advokátka, která dnes ve svém článku konečně dospívá k názoru, že všechny děti jsou fakani a na vině toho je právě ona slavná a mystická rodina, která zásobuje školní třídy svými fakany.

To jsou mi věci!