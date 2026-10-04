Jak jsem se na národní svatováclavské pouti ocitl mezi hyenami
Vracel jsem ze svatováclavské národní pouti, která nám, vlastencům připomínala, že se kníže Boleslav, údajný bratrovrah, zasloužil o český stát, učiniv z něj významnou, protože neutrální regionální mocnost, která se už tehdy, v raném středověku, stala suverénním státem a především mostem mezi Západem a Východem, čímž český stát úspěšně navázal na Velkou Moravu, v jejímž čele stál slovenský král Svatopluk.
A svatá lebka svatého knížete Václava, který rád vyšíval, jež byla nesena v čele svatováclavského procesí velmi nábožně, jak se sluší a patří na lebku tak významnou, skutečně konala zázraky usmíření, jak se od ní ostatně i plným právem víry nejen očekává, ale i přímo požaduje.
K tomuto usmíření ostatně nabádal všechny přítomné i arcibiskup Přibyl, který by dokázal usmířit i Přemyslovce se Slavníkovci, jako to už před ním dokázal milosrdný Bůh, v jehož království se družně objímají sv. Václav a sv. Anežka na jedné straně se sv. Vojtechem na straně druhé, jako by Přemyslovci nikdy nevyvraždili Slavníkovce.
Proto taky aricibiskup Přibyl ve svém jako vždy skvělém kázání důrazně prohlásil: „Pravda je prvním krokem ke smíření, ale musí být spojena s milosrdenstvím. A odpuštění není slabost. Je to životodárná síla, která nám umožňuje nezačínat každé ráno znovu od starých křivd, jak to zpíváme v písni o svatém Václavu: ,Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bratr bude bratru odpouštět.’ Odolná společnost potřebuje lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost. Svornost neznamená, že máme všichni stejné názory. Znamená, že kvůli rozdílným názorům nepřestáváme patřit k sobě. Amen!!!“
Sám jsem jeden z těchto zázraků usmíření viděl na vlastní oči, když přede mne na kolena poklekla nějaké žena v pestré květované sukni a nápadně jižanského vzhledu a prosila mě za odpuštění: „Promiňte mi, pane Trčálku, moji nekřesťanskou nenávist k Vám, k níž mě svedl nejspíše sám Ďábel!“
Odpustil jsem té nebohé ženě, to se ví, že jsem ji odpustil, protože odpuštění není slabost a ona jistě nevěděla, co činí, když mne nenáviděla, sama se pro tuto svoji nenávist považujíc za dobrou a poctivou křesťanku!
Opájeje se všemi těmi zázraky, samotnou velebností svatováclavské pouti, nedával jsem ale pozor na cestu, ze které jsem sešel, abych se namísto svého domova ocitl, už za soumraku, v ZOO.
Ale byla to nějaká divná ZOO, protože v ní byly samé hyeny!
A kde jsou hyeny, tam jsou i mršiny!
A právě na těchto mršinách (Bůhví proč učinil Bůh smrtelnými i zvířata, když v ráji zhřešili a byli za to i právem potrestáni toliko lidé!) tyto hyeny právě hodovaly!
Samozřejmě, že jsem dostal strach a taky se mi mocně zvedal žaludek, z mršin i z hyen.
Ale hyeny jsou, jak se ukázalo, moudrá zvířata, byť se živí mršinami.
Když mne spatřily, přestaly rvát kusy své potravy a hloubavě se na mě zahleděly.
Chvíli bylo ticho a pak se mně jedna z těch hyen zeptala: „Hnusíme se ti?“
„Ano, hnusíte se mi,“ pokrčil jsem bezmocně rameny.
„Ovšem, musíme se ti hnusit,“ pokývala hyena moudře hlavou a pokračovala, „a ty mluvíš pravdu, když říkáš, že se ti hnusíme. Pravda je prvním krokem ke smíření, ale musí být spojena s milosrdenstvím. A odpuštění není slabost. Je to životodárná síla, která nám umožňuje nezačínat každé ráno znovu od starých křivd, jak to zpíváme v písni o svatém Václavu: ,Nikdy nezahyne plémě věrných hyen, dokud bratr bude bratru odpouštět! ‚
Odolná společnost potřebuje hyeny schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost. Svornost neznamená, že máme všichni stejné názory. Znamená, že kvůli rozdílným názorům nepřestáváme patřit k sobě. Amen!“
To řka, přistoupila hyena ke mně a olízla moji tvář svým jazykem.
A tu sv. Václav učinil další zázrak, neboť jsem se to z toho nepozvracel hnusem, ale na oplátku vroucně políbil hyenu na její vlhký čumák zrovna tak, jako jsem předtím políbil na čelo onu ženu v pestré květované sukni a nápadně jižanského vzhledu...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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