Já viděl divoké koně. Z uhrančivě nadčasové písně Jaromíra Nohavici mrazí i dnes
Mí známí dali před dvěma lety výpověď ve svém zaměstnání (pracovali v korporátu) a odstěhovali se na venkov, kde si postavili útulný bungalov z čistě přírodních materiálů.
„Přijeď za námi, tady si nádherně odpočineš, nic tu není, přespat můžeš na slámě,“ zvali mě pořád k sobě.
Dlouho jsem svou návštěvu odkládal. Na venkov mě nic netáhlo, cítil jsem, že tam, kde nic není, jak psali známí, není moje místo.
Až teprve před pár dny jsem jejich prosbě vyhověl a konečně vyrazil za nimi na venkov, protože mi z hojnosti všudypřítomné kultury, ze všech těch každodenních, nejen promenádních koncertů, divadelních, zhusta experimentálních představení, nepřetržitě probíhajících převratných výstav, či jen pouhého lidského mumraje bylo už na dávení, přičemž můj mentální kouč mi cestu na venkov, vzhledem k naprosté přesycenosti nejrůznějšími vjemy, vřele doporučil.
Navštívil jsem tedy své známé a takřka je nepoznal, jak se za ty dva roky docela změnili a to nejspíše zásluhou selského rozumu, kterého nabyli tolik, že jej měli dokonce na rozdávání. Seděl jsem s nimi na terase jejich bungalovu, popíjel žitnou kávu a poslouchal, jak opěvují Putina jako zdrženlivého velmistra politiky.
Snad měli i pravdu, už jsem pochopil, že lidé žijící na venkově, mají pravdu. Moji pozornost však náhle zaujalo něco jiného. Bylo to temné dunění, které se odněkud blížilo a úměrně tomu i sílilo.
„Co to je?“ zeptal jsem se poplašeně.
„Počkej, hned uvidíš,“ odpověděli mi známí se šibalským úsměvem.
Dunění bylo už tak silné, že se otřásal i servírovací stolek, na kterém stála plechová bandaska se žitnou kávou. Myslel jsem, že se zblázním, natolik se mne zmocnila panická hrůza z čehosi neznámého.
„Snad to není třetí světová!“ vykřikl jsem, ocitnuv se nepochybně na pokraji šílenství.
A pak jsem to uviděl!
Já viděl divoké slony, dupali soumrakem, vzduch byl těžký a divně voněl poloniem.
Celé dvě minuty trvalo, než divocí sloni kolem nás přeběhli a dunění, které mi nahánělo takový strach, začalo zase utichat.
„Kam, proboha, běželi?“ zeptal jsem se roztřeseným hlasem.
„Někam za obzor, jsou divocí,“ odpověděli mi známí a vážně dodali. „Jsou divocí, proto si mohou běžet, kam chtějí.“
„Divocí?“ podivil jsem se a pak, jako bych známe z něčeho obviňoval, vykřikl. „A to jste je nezkoušeli ochočit?“
„Zkoušeli jsme je ochočit,“ odpověděli mi známí.
„A?“ zeptal jsem se jako u výslechu.
„Po dobrém to nešlo, po dobrém se ochočit nedali,“ pokrčili známí rameny.
„Měli jste to zkusit po zlém!“ obořil jsem se na ně.
„Po zlém? Vždyť mají paměť jako kráva! Ještě za dvacet let by se nám mstili za to, že jsme to s nimi zkoušeli po zlém!“ namítli známí.
„Ale vždyť vám zničí a rozdupou všechnu úrodu!“ byl jsem vzteky už skoro celý bez sebe.
„Sper to čert, nějakou úrodou. Hlavně, že jsou svobodní a mohou běžet za obzor, nikým nezotročení, divocí a svobodní. Ostatně, stejně nic nepěstujeme,“ opáčili moji známí a já měl celou noc o čem přemýšlet, převalující se na čerstvé slámě, kterou mi moji známí podestlali, abych neležel na tvrdém...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
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