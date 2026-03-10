Izraelsko-íránský konflikt je válkou magorů proti magorům
S novým vůdcem Iránu, panem Modžtabou Chameneím, jsem se víceméně čirou náhodou setkal loni o jarních prázdninách na Damávandu, nejvyšší íránské hoře, kterou jsem vždy chtěl navštívit, protože je téměř tak vysoká jako Kilimanžáro, na němž jsem stanul o jarních prázdninách už mnohokrát.
Ačkoliv není pan Modžtaba kdovíjaký klerik, přišla samozřejmě řeč i na Boha, už jen proto, že tomuto tématu se nešlo vyhnout.
„Věříme v Boha, celá naše rodina, co je na tom špatného?“ řekl mi tehdy.
Už nevím, co jsem mu na to řekl, ale vím, co řekl on.
Řekl: „Děláme to, celá naše rodina, a můj táta především, co po nás žádá Bůh. Proto to, co děláme, nemůže být špatné. Kdyby to bylo špatné, byl by špatný i Bůh.
Může být Bůh špatný?“
Co jsem odpověděl panu Modžtabovi na tuto, poněkud složitější teologickou otázku si rovněž už nevzpomínám.
Ale vím, jak na ni odpověděl on
„Bůh nemůže být nikdy špatný! Proto je špatné nedělat to, co po nás Bůh žádá!“ dospěl ke kategorickému závěru.
A s tím jsme se i rozloučili.
Já jsem spěchal dolů, abych nedostal výškovou nemoc, ale pan Modžtaba na vrcholu zůstal, aby se mohl vroucně pomodlit.
A od té doby vím, že Bůh nemůže být špatný. Špatný je jen ten, kdo nečiní to, co po nás, lidech, Bůh vyžaduje.
A vím to díky panu Modžtabovi, a za to mu touto cestou děkuji.
Karel Trčálek
Zemřela nezávislost České televize, demokracie dodělává v agonii. Skončil Václav Moravec
S koncem Václava Moravce v České televizi končí i demokracie tak, jak si je představují liberální světové elity, totiž jako likvidaci národního státu, tradičních hodnot a zotročením našich lidí...
Karel Trčálek
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě zkušeností pana Kříže tvrdím, že ne!
Jo, že prej žijeme v právním státě! Tak proč jsou v právní státě odsuzovaní nevinní lidé, kteří se nedopustili žádných dotačních podvodů, ale naopak upozornili na zkorumpovanost našich soudů?
Karel Trčálek
Kdyby Okamura a Babiš nebyli vlivní politici, tak by jim trestní stíhání nehrozilo!
Zoufalý pokus opozice o státní převrat a zpochybnění voleb byl zmařen v samotném zárodku, Babiš ani Okamura do kriminálu nepůjdou. Tam se naopak může těšit nynější opozice poté, co budou k dispozici audity na ministerstvech!
Karel Trčálek
Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...
Karel Trčálek
Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!
Tisíce našich českých spoluobčanů už v Dubaji poznalo, jak chutná třetí světová válka. My ostatní to už brzy poznáme rovněž a ani nebudeme muset kvůli tomu jezdit do Dubaje...
- Počet článků 3215
- Celková karma 23,50
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře