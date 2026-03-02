Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!
Tento svět není zrovna nejlepším místem pro život...
Napadlo mě to dnes, takhle po ránu, když jsem přemýšlel, co mám dělat, protože nicnedělání je, aspoň, pro mě, příšerná věc.
Nepřemýšlel jsem ale dlouho, protože já vlastně ani nemusím přemýšlet.
„To je dobré!“ luskl jsem prsty a pustil jsem se do svého požehnaného díla.
Napřed jsem vymazal z povrchu zemského Bílý dům, ve kterém se právě zdržoval americký prezident Trump se svou rodinou, včetně zeťáka.
„To je dobré!“ luskl jsem prsty, když jsem viděl tu spoušť a vymazal z povrchu zemského celý Jeruzalém i se sídlem izraelského premiéra, stejně tak, jako jsem kdysi vymazal z povrchu zemského hříšná města Sodomu a Gomoru.
„To je dobré!“ luskl jsem spokojeně prsty při pohledu na obří kráter, ze kterého stoupal k nebi hustý černý dým jako při zápalné oběti.
Ne, tento svět není zrovna nejlepším místem pro život. Sám ani nevím, proč jsem vlastně stvořil takový zmetek, nejlepší bude, když ho zničím rovnou celý, ať mám od tohoto světa, ze kterého ke mně pořád doléhají otravné lidské modlitby, svatý klid a pokoj už navěky...
Karel Trčálek
Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Přesněji vládní šestikoalice, která maká pro naše lidi. Důkazem toho je rozpočtový schodek, který slouží k tomu, aby se naši lidi měli už konečně líp!
Karel Trčálek
Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?
Karel Trčálek
Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...
Karel Trčálek
Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...
Karel Trčálek
Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku
Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!
- Počet článků 3211
- Celková karma 23,65
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře