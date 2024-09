Irán dodal Rusku stovky balistických raket, aby se bránilo západní agresi. Díky za to!

Díkybohu jsou země, které nesedly na lep válečné propagandě naší vlády a podporují Rusko dodávkami zbraní v jeho snaze dosáhnout prostřednictvím jednání míru na Ukrajině a naštěstí jsou u nás lidé, kteří v tom Rusko podporují

V ústředním uličním výboru českého vlastenecko-mírového hnutí měli od samého rána pořádně napilno.

Aby taky ne, když psali děkovný dopis vedení revolučního íránského lidu za jeho vytrvalou snahu o deeskalaci válečného konfliktu na Ukrajině, která se nejnověji projevila nezištnou dodávkou stovek íránských raket pro ze všech stran obklíčené, ale přesto se už třetím rokem statečně bránící Rusko.

„Už to mám, poslouchejte, přečtu vám to!“ vykřikla někdy před polednem s. Kateřina Konečná, kterážto, jako předsedkyně, byla jednomyslně pověřena sepsáním dopisu, a pak, když se kolem ní všichni shlukli, začala nahlas předčítat to, co právě napsala, „vážený soudruhu ajatolláhu, dovolte mi, abych vám jménem nejen našeho ústředního uličního výboru vlastenecko-mírového hnutí občanů jak Česka, tak i Československa, ale i jménem všech pracujících lidí zemí celého světa, kteří touží po míru a klidu na práci, poděkovala za váš příspěvek k nastolení míru na celém světě.

My všichni, kteří toužíme po míru, věříme, že stovky íránských balistických raket, významně přispějí k míru, protože je Rusko, bránící se agresi, použije na ničení infrastruktury a civilních cílů zákeřných ukrajinských fašistů, což v konečném důsledku povede k dosažení míru, po kterém všichni toužíme, a za který my všichni bojujeme, protože co je víc než mír?

Ještě jednou vám děkujeme za všechny zbraně, které dodáváte Rusku, aby mohlo bojovat, spolu s námi, za mír. Už se těšíme na to, až vaše rakety zasáhnou fašistické cíle, protože jsou to fašisté, kteří i u nás usilují o likvidaci českého národa a eskalaci válečného konfliktu, na kterém vydělávají američtí zbrojaři.

Závidíme íránskému revolučnímu lidu, že v jeho čele stojí tak moudrý a míruchtivý člověk jako jste Vy a modlíme se k velikému Alláhovi za to, aby i v čele našeho národa stanul takovýto duchovní vůdce, jehož největší touhou bude touha po míru, a my proto přestaneme dodávat zbraně Ukrajině a začneme je dodávat Rusku, a tak se zařadíme po bok Vaší země do svobodného tábora míru, jehož vůdčí silou jsou Vámi rovněž podporovaná mírová hnutí Hamás a Hisballáh.

Závěrem našeho děkovného dopisu Vás chci ujistit o naší neochvějné podpoře íránského revolučního lidu, kterou já osobně vyjádřím tím, že od této chvíle, jako výraz vděku, začnu nosit na hlavě šátek, který mi bude zakrývat vlasy tak, jak to vyžaduje po statečných íránských ženách, bojujících za mír a proti západnímu Satanu, Vaše náboženská policie.

S pozdravem ,Světu mír!’

Vaše s. Kateřina Konečná, předsedkyně českého vlastenecko-mírového hnutí v.r.“

Kateřina Konečná dočetla dopis a všichni ji začali radostně líbat, protože tento dopis nádherně vyjadřoval jejich bytostnou touhu po míru, takže nebylo pochyb, že jeho znění bude ústředním uličním výborem českého vlastenecko-mírového hnutí jednomyslně schváleno.

A když byl dopis schválen, vykřikl známý furiant Okamura: „A já se nechám na počest íránského lidu obřezat!“

„A já se taky nechám obřezat, protože jsem v koalici!“ vykřikl Rajchl.

A tak se ti dva běželi obřezat, ale v tom už je dávno předběhli zaměstnanci Institutu Václava Klause, kteří se nechali obřezat už tehdy, když Václav Klaus dostal Puškinovu cenu a tak se stal naším českým ajatolláhem, to znamená duchovním vůdcem…