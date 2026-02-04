I u nás v Uherském Hradišti se demonstrovalo za rozvědčíka na Hradě!
I u nás, v Uherském Hradišti, se konala demonstrace na podporu bolševika na Hradě, který v listopadu 1989 čekal v konspiračním bytě, jak se situace vyvrbí, zatímco my jsme zvonili klíči na náměstích, kde nás mlátily Lidové milice.
V patnáct hodin, kdy měla demonstrace začít, se i u nás, v Uherském Hradišti, tlačily v přilehlých ulicích davy lidí, aby viděly ty blbce, kteří budou demonstrovat za ufňukánka a zbabělce, kterého rozrušila jedna sms.
„Fight!“ řekl by Trump a poslal by své stoupence zdemolovat Strakovu akademii, zatímco lampasácký zbabělec to ublíženecky napráskal na policii, aby tím ještě víc rozséval nenávist mezi lidi, a místo toho, aby bojoval, aby burcoval davy na náměstích a na sociálních sítích, dezertoval na dovolenou, aby fotografiemi, které vytvořila AI, dokázal v jakých bídných podmínkách si užívá svou luxusní dovolenou ve Španělsku.
Ale můžu vás uklidnit. Žádní takoví blbci se nenašli ani u nás v Uherském Hradišti. Místo před tribunou, na které postávali pseudoumělci z Prahy, bylo ještě o půl čtvrté prázdné. Teprve pak dorazilo deset autobusů, ze nichž se vyhrnuli demonstranti s českými vlajkami, na kterých byla ovšem přehozená bílá a červená barva.
Ano, uhádli jste, nebyli to naši lidi, ale Ukrajinci, kteří za to dostali normálně zaplaceno.
„Přijel bych dřív, ale postavili si hlavu, že nechtějí tisícovku na hodinu, ale dva tisíce. Volal jsem do Bruselu, aby mi na rychlo poslali prachy navíc, ale nikdo to tam nezvedal, je neděle. Tak to musel Kolář zacálovat z toho, co mu dali američtí zbrojaři na státní převrat!“ sděloval organizátorům demonstrace týpek, který přijel jedním z autobusů.
„Nevadí, hlavně že to bude v České televizi,“ odpověděl organizátor demonstrace, spousta našich lidí to slyšela na vlastní uši.
Ukrajinci mávali vlajkami a umělci na tribuně řečnili o tom, jaký je Babiš nejhorší premiér, jak lže, jak po něm zůstala spálená země a jak okradl důchodce, prostě vykládali to, co vykládají, když chtějí pošpinit vládu, která konečně nežvaní a maká pro naše lidi.
Já jsem se šel podívat na ty blbce o něco později. V Beskydech jsou totiž ideální sněhové podmínky, a tak jsem si byl zalyžovat.
„Ani tam, nechoďte, pane učiteli. Ti blbci, co demonstrují za Pavla, jsou frustráti bez identity a vůbec nemají tykadla, já se jdu raději dívat domů na biatlon. Být sportovcem, tak tomu šmejdovi ani nepodám ruku, až se bude vtírat na olympiádě. A vy si běžte raději zaplavat do Moravy, uděláte líp, „ řekl mi známý, kterého jsem potkal na ulici.
Dal jsem na jeho slova. Otočil jsem se a vzal to přes Štěpnici rovnou k Moravě. Tam jsem si sekerou, kterou vždy prozíravě nosím u sebe, rozmlátil led, rychle ze sebe všechno sházel a vlezl si do vody ledové jako bych se nekoupal v Moravě, ale v Bajkalu...
Karel Trčálek
Demonstrace na Staromáku byla fakt síla. Tolik neskrývané nenávisti jsem ještě neviděl!
Včera na Staroměstském náměstí exhibovali ti, kteří drtivě prohráli volby a kteří adorují největšího bolševika, zbabělce, udavače a pučistu, aby si tím sami nad sebou vynesli ortel věčného zatracení. Na Turka si zvracet nenecháme!
Karel Trčálek
Bude europoslankyně K. Konečná v neděli demonstrovat za prezidenta rozvědčíka a bolševika?
Za koho jiného by už měla předsedkyně KSČM paní Konečná demonstrovat než za komunistického rozvědčíka a největšího bolševika na Hradě?
Karel Trčálek
Prezident Pavel svojí zbabělostí právě prohrál volby, pan Macinka je jasný morální vítěz!
Když Petr Pavel zveřejnil SMS od dvojího, a brzy už možná trojího, ministra Petra Macinky a následné ho obvinil z „vydírání“, tak se tím nejenom dopustil trestného činu, ale tímto svým zbabělým činem si prohrál i volby. Bude líp!
Karel Trčálek
My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Ač drtivě poražen ve volbách, neustal Petr Fiala ve své záškodnické činnosti a stále hází klacky pod nohy nám, našim lidem, při obnově spálené země, která tu po něm zůstala jako memento jeho totalitární liberální demokracie...
Karel Trčálek
Tak hroznou vládu jako teď, jsme tady opravdu ještě neměli!
Od prvních sekund svého jmenování maká Andrej Babiš na tom, abychom se my, naši lidi, měli líp. Přesto se stále ještě najdou deklasované liberální živly, kteří nechtějí, abychom se měli líp a proto zpochybňují dosažené úspěchy!
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu
Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu uložil řidiči tramvaje 200 hodin obecně prospěšných prací za...
Hasiči začali hledat firmu, která postaví stanici v Jemnici za 107 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina začal hledat firmu, která postaví novou stanici v Jemnici na...
Tragická nehoda na Žďársku. Řidič v nemocnici zemřel, policie hledá svědky
Vážná dopravní nehoda, která se stala na Žďársku, skončila tragicky. Jeden z řidičů v nemocnici...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 3194
- Celková karma 23,13
- Průměrná čtenost 847x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře