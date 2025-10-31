I mezi skladníky se najdou zásadoví a vzdělaní nadlidé
V našem městě patřili učitelé vždy mezi honoraci.
Plným právem opovrhovali námi, manuálně pracujícími lidmi, převážně údržbáři, či skladníky. Bylo pochopitelné, že si od nás drželi odstup a dávali nám najevo své pohrdání, byli jsme pro ně jen nevzdělaná chátra živící se režným chlebem, zatímco oni měli každý den čerstvé housky, které jim jejich služky lámaly na kousky, máčely do mléka a následně vkládaly do úst, zrovna tak, jak to činil Kristus svým učedníkům.
Nejvíce se projevovala jejich nadřazenost nad námi, prostými lidmi dělnického původu, při koupání v Moravě, která protéká našim městem. Zatímco si učitelé pro sebe zabrali hluboké tůně, kde se oddávali všemožným vodním radovánkám, my, pracující lid jsem se, kvůli své nevzdělanosti a prostotě museli smířit s čvachtáním na mělčině.
Právě jednou, když jsme se „koupali“ na takové mělčině, připlaval k nám z nejbližší učitelské tůně učitel, který námi, fyzicky pracujícími lidmi pohrdal nejvíce, protože byl ze všeho učitelstva v našem městě nejvzdělanější.
„Vy blbci, jedni pitomí, vy lopaty vypatlané,“ křičel na nás, šlapaje vodu, „jestlipak víte, kolik 12 897 krát 13 683?“
Samozřejmě jsme to nevěděli.
„729, vy blbci skladníci!“ zařval na nás pan učitel, triumfálně se řehtaje. „A teď mi řekněte, jestli je rádium těžší než olovo, tupci ze skladu!“
Ale ani na tuto otázku jsme my, nevzdělaná chátra, nedokázali odpovědět.
„Vždyť to říkám, že jste tupá hovada!“ řehnil se tento učitel, ale v tom ho něco stáhlo pod hladinu jako by měl kapsy svého obleku, ve kterém se koupal plné rádia s olovem, zůstalo po něm jen trocha bublin, jež všechny rychle praskly.
Bůhví, co to bylo, Morava přece není Tichý oceán, ale jisté je, že se učitel už nevynořil a takový to byl vzdělaný a fajnový člověk, pro kterého jsme byli my, manuálně pracující lidé, jen docela bezcenný póvl, něco jako petržalka...
Karel Trčálek
I mezi učiteli se najdou poctiví a slušní lidé!
Ladislav Klíma jednou napsal, že slušný člověk nemůže být učitelem. My ale dnes už víme, že se hluboce mýlil...
Karel Trčálek
Naší paní češtinářce a spisovatelce velmi vadí zabíjení Ukrajinců raketou Dana 1
A proto, zcela pochopitelně, naše paní češtinářka a spisovatelka, nenávidí všechny ty, kteří přispěli na ukrajinskou raketu Dana 1, protože se tím zabíjení Ukrajinců jen prodlužuje...
Karel Trčálek
A co ta Fialova vláda! Stále škodí a škodit bude!
Budeme potřebovat ještě stovky let, aby po všech škodách a po veškerém zlu, které napáchala Fialova vlády, zmizely veškeré stopy!
Karel Trčálek
Pět miliónů na Světlo pro Světlušku, versus dvanáct miliónů na raketu Dana1
Co jsou to čeští vlastenci za lidi, když se ve sbírce Světlo pro světlušku vybere usmolených pět miliónů, když například takový Sterzik vydělal na své knize rovný milión a Okamura dostal za volby 43 mega?
Karel Trčálek
Kdo kritizuje zákazy pro izraelské sportovce, neměl by tleskat zákazům pro ruské sportovce
Nikdo netrpí víc než ruští sportovci! Jsou nejlepší na světě, vždy bojovali, myšleno na sportovních kolbištích, za správnou věc a teď už víc jak tří roky nemůžou do své svaté vlasti vozit zlaté medaile!!!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře